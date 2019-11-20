 Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook після відвідування в середу Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше запланованої дати, адже він вже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Переговори про це тривали так довго, що в якийсь момент домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, міст люди просили найбільше. Відразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе - міст занадто вузький для цього. Зате ним може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", - написав він.
Нагадаємо, Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.
Или профффесионалы Цензора так отличились?
и эти люди запрещают нам ковыряться в носу.. (С)
Ви зробили це разом зєбуіни!
это не Донетчина
Ареал обитания донбаситов.
2. Объясни людям, клоун: почему на украинском берегу висят сепарские флаги??? Линия раздела по середине реки идет... а флаги висят аж на этой стороне моста.... Доразводился, мудак!!!
Вот так и говорили: не нужно нам больше вообще ничего, ну совсем ничего.. только вот мост нужен. А нужно было не с торгашами-барыгами разговаривать, а с людьми. Это торгашам главное было попроще с тележками кататься туда-сюда.
А это точно сейчас самая главная задача ПреЗЕдента Украины - сраный мост к сепарам открывать и выдавать за офигитительное достижение?
1. порошенко в польше встречается с туском и говорят о санкциях для кацапстана
2. вазелин рассказівает о досрочном открытии моста в лугандон
Поспішає Гундосий на зустріч із ******, ой поспішає...