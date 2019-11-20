 Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook після відвідування в середу Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше запланованої дати, адже він вже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Переговори про це тривали так довго, що в якийсь момент домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, міст люди просили найбільше. Відразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе - міст занадто вузький для цього. Зате ним може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", - написав він.

Нагадаємо, Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

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