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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) міст (338) Станиця Луганська (99)

 Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині в Станиці Луганській відкрили міст на кілька днів раніше запланованої дати.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook після відвідування в середу Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше запланованої дати, адже він вже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Переговори про це тривали так довго, що в якийсь момент домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, міст люди просили найбільше. Відразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе - міст занадто вузький для цього. Зате ним може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший", - написав він.

Нагадаємо, Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: На зустрічі в "нормандському форматі" хотів би обговорити терміни справжнього припинення вогню на Донбасі, а не "фейкового"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160828
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь эти, "потусторонние", не только лавочки будут таскать с нашей территории.
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порушити кримінальну справу проти шмарклі за нецільову витрату державних коштів..... я не для цього плачу податки, щоб цим кацапським утиркам мости будувати
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че там с лавочкой?????????? бомжи вернули?
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Теперь эти, "потусторонние", не только лавочки будут таскать с нашей территории.
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а взорвут его на сколько недель раньше до 9 декабря или апосля....
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Это Зеленский назвал Станицу ДОНЕЧЧИНОЙ?

Или профффесионалы Цензора так отличились?

и эти люди запрещают нам ковыряться в носу.. (С)
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Вот Зеля и гордится тем, что лавочку спёрли "на несколько дней раньше запланированной даты". Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9348
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Ура! Щира подяка Зеленському від жителів Луганська!
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Генштабом моржовии представлен к награде.
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А вы говорите что бубочка ничего не сделал за пол года!
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Даёшь пятилетку досрочно -- за четыре с половиной года и шесть месяцев!
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порушити кримінальну справу проти шмарклі за нецільову витрату державних коштів..... я не для цього плачу податки, щоб цим кацапським утиркам мости будувати
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че там с лавочкой?????????? бомжи вернули?
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет？
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Яка краса, міст є, мінних полів і укріплень немає, ЗСУ відійшли, залишилося ще зняти з бойового чергування ППО і все готово для прийому дуже дорогих гостєй-визволителів від укробандерівського нашестя. Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9207
Ви зробили це разом зєбуіни!
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Как при совке, мост построили раньше графика(не пили не ели, все строили), на сэкономленных материалах построили ещё 2 моста, правда один завалился сразу на головы тех, кто его строил.
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Це з цієї сторони, а по ту сторону Лугандон.
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та з цієї теж не Донеччина, а Луганщина )))
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Головне, аби міст зміг витримати вагу важкого російського танку.
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Вообще то ,Станица Луганская - это Луганщина, 18 км до Восточных кварталов Луганска
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1. Не нужно это ****** узенькое из жестянок называть мостом. Оно жигуленка паршивого не выдержит.. да и не проедет он там по ширине...
2. Объясни людям, клоун: почему на украинском берегу висят сепарские флаги??? Линия раздела по середине реки идет... а флаги висят аж на этой стороне моста.... Доразводился, мудак!!!
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Хочу тебя успокоить, линия раздела не посередине реки. Повстанцы отошли с этого берега реки.
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О как для сепаров старается.. ты бы лучше с таким упорством предвыборные обещания выполнял
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А он ничего не обещал. То, что вы слышали - так то была шутка, а остальное вы сами придумали.
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Які ж ми раді. Особливо, що швидкі будуть перевозити бойовиків
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Каждый раз, как приезжал, мост люди просили больше всего....

Вот так и говорили: не нужно нам больше вообще ничего, ну совсем ничего.. только вот мост нужен. А нужно было не с торгашами-барыгами разговаривать, а с людьми. Это торгашам главное было попроще с тележками кататься туда-сюда.
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А нам точно надо знать про эту хрень?
А это точно сейчас самая главная задача ПреЗЕдента Украины - сраный мост к сепарам открывать и выдавать за офигитительное достижение?
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каждому свое по его разуму

1. порошенко в польше встречается с туском и говорят о санкциях для кацапстана

2. вазелин рассказівает о досрочном открытии моста в лугандон
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Заметим, что Порошенко в Европе политики принимают как себе равного. В отличие от зеленой шмаркли...
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"Зеленский написал на своей странице в Facebook после посещения в среду Станицы Луганской" ага, а я то думала с чего это online моста в станице Луганской с 12:15 до 16:00 было вырублено, оказывается гастроли фортепианистаИсточник: https://censor.net.ua/n3160828
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Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский
Поспішає Гундосий на зустріч із ******, ой поспішає...
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Рановато,еще Сивохо ленточку на мосту не перерезал и не отсолютовал любимой сепарне..
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вот твоё призвание,зеопарыш-мостостроитель,можешь должность освобождать
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Це однозначно перемога. Там же наши люді. Пенсії можна возити прямо туди.
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Добро пожаловать в Украину, ё-ные сепары! Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7541
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та щоб рогаті до тебе зраднику зе, завітали та...
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Ні х*я собі!!! А де це такі дороги в Україні??? В нас в центральній яма на ямі наче після війни, а в них війна, а дороги що в Європі! Та щей мости будують в рекордні терміни. Ну, що абудуєм касапам дамбасс?!
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