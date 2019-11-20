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 Політика України
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Все про:тарифи (393) Гончарук_Олексій (283)

 Скасування урядом обмеження на тарифи на самі тарифи не вплине, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що скасування урядом обмеження на тарифи на опалення і гарячу воду ніяк на самі тарифи не вплине.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу після засідання уряду 20 листопада.

Гончарук заявив, що попередній уряд вирішив "зробити хороший інфопривід", ухваливши таке рішення. При цьому впродовж усіх двох місяців роботи нового уряду органи місцевого самоврядування зверталися в Київ, аргументуючи, що це рішення доводить їхні підприємства до банкрутства.

"З приводу того, як це вплине на тарифи. Ніяк це не вплине. Навіть якби ми його не відмінили, все одно це ніяк на тарифи не вплинуло б, тому що це рішення протизаконне, і його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і збиралися його оскаржити в суді. Тому що чисто фізично провести опалювальний сезон без доведення своїх підприємств до банкрутства, було б неможливо", - сказав Гончарук.

Глава уряду додав, що Кабмін разом з командою президента працює над тим, щоб ціни на енергоносії стали менші, ніж були минулої зими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160825
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно, невозможно, когда всякие гончаруки не платят коммуналку!
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Но ведь если не повлияет, то ОТМЕНЯТЬ зачем?
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Молодое гейДарование - ты хоть поняло что ты сказало!?..блин идиот на идиоте и идиотом погоняет. Отмена правительством ограничения на тарифы на сами тарифы не повлияет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3852
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мразюко самокатный чего ты несешь дефективный философ права ты даже в законах ниииииуя не понимаешь..даун..
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а ничего, что на ноябрь уже 7,09 за куб? Тоже будешь "дякувати"? Заодно подякуй Зе!сцыке за тариф 1865 грн. за гигакаллорию, что на 450 грн. больше, чем было в январе. )))
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Конечно, невозможно, когда всякие гончаруки не платят коммуналку!
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А зачем тогда отмена, если она не влияет?
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ну у него диплом не гос образца, ну это не понять с первого раза, психиатры в ветке есть??? дополните пожалуйста.
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В его словах есть глубокая логика, но она недостижима для меня...
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хто ж вноват,шо у тебя iq = 8
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а таки не обещали, только сокрушались, что тарифы большие
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Но ведь если не повлияет, то ОТМЕНЯТЬ зачем?
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Чтобы предприятия не банкротились-ответит он вам, так шоб они не банкротились, цену за отопления сильно повысят-скажете вы, эта постанова КМУ была противозаконной, поэтому, ее ктото когдато гдето должен якобы был обжаловать неизвестно когда, но тарифы не повысят -ответит он вам, так зачем тогда отменять, если тарифы не повысят -спросите вы, чтоб предприятия не банкротелись-отвктит он вам, так чтоб предприятия не банкротелись, надо поднимать цену на отопления....... и т.д. и т.п.
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уже живот болит )))) и это только пол года правления этого идиота.
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в стране, где монополист сидит на монополисте и монополистом погоняет, не регулировать тарифы это негуманно в принципе...
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А от дурити не треба... Монополісти не сидять...
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Молодое гейДарование - ты хоть поняло что ты сказало!?..блин идиот на идиоте и идиотом погоняет. Отмена правительством ограничения на тарифы на сами тарифы не повлияет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3852
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Тарифы останутся те-же, а сумма оплаты увеличится!
Это как прожиточный минимум, на который жить не хочет ни один депутат или министр.
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Казковий дебіл. "Відміна смертної кари на самусмертну кару не вплине". Так, Гончарук?
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"... без доказательства своих предприятий до банкротства, было бы невозможно ", - сказал Гончарук

Как мать говорю, и как женщина: Требую их к ответу! (с)
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Ссут в глаза не стесняясь по каждому вопросу. Ну они то поняли кто за них проголосовал.
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Повлияет. Получаем платежки и отправляем Гончаруку. Это им еще повезло, что ноябрь теплый. Сейчас идем с отставанием в 20Гкал по сравнению с прошлым годом. Но еще немного, лафа закончится и у людей возникнут вопросы. Боюсь, что греться народ попрет под окна товарищей из квартала. Будет весело, но тепло.
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ggl chrm - Сейчас идем с отставанием в 20Гкал по сравнению с прошлым годом
Что Вы отапливаете?
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Спасибо, по количеству Гкал, я так и поняла. 4-ёх подъездная пятиэтажка, общедомовой счётчик. Сопло рассверлено?
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Нет, 6 подъездов, все остальное верно. По поводу сопла - не знаю, система была видоизменена, но что именно, сказать стесняются. А вникать уже никто не будет, поскольку весной будем менять это все. Есть записи, по которым я могу оценить ситуацию с затратами тепла в прошлом и этом году. Вот отсюда и 20Гкал и набежало, но это только пока. Холодать начнет завтра, потому и разница в конечном итоге будет меньше.
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Таки прокол за приколом, а ведь презерватив уже непригоден после одного прокола!
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Свежо предание, да верится с трудом. Олигархат рулит и дальше!
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Божечки... І таке дебілкувате керує урядом!
1) тариф це формула складання ціни яка включає в себе і всі застереження та обмеження!
2) А ЦІНА товара чи послуги це результат дії тарифу в конкретній пропозиції
3) покупці платять ЦІНУ ЗГІДНО ТАРИФУ!!! А не тариф..
Зебіли Це для вас занадто складно??
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