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 Політика України
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Все про:Кабмін (3303) кадри (163)

 Кабмін призначив керівників Держархівної служби, Держслужби безпеки на транспорті і Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру

На засіданні, 20 листопада, уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив конкурси на кілька посад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін затвердив переможців конкурсних відборів на посади:

Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, ним став Башлик Денис Олександрович;

Голови Державної служби з безпеки на транспорті, ним став Погорілий Олександр Вікторович;

Голови Державної архівної служби, ним став Хромов Анатолій Володимирович;

Голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України, ним став Хомяков Кирило Олексійович.

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Також уряд прийняв рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби України, і продовжив термін подачі документів і проведення оцінки кандидатів на посади державних секретарів Мінекоенерго і Мінрегіону, а також голів ДКА, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби до 25 листопада 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160824
 
 
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Квартал закончился, в расход пошли дяди и крёстные?
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