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 Політика України
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 Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кораблі ВМСУ, що побували в російському полоні і повернуті на днях Україні, почали прибувати у військову гавань Очакова.

Першим прибув бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Два швидкісні катери типу Willard тягнуть "Нікополь" до військового причалу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Українські кораблі зустрічає велика кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі прапор України.

У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.

Слідом за "Нікополем" в Очаків прибув "Яни Капу". Його тягне буксир "Гайдамака".

Відео Сергія Жолонко

Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 01
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 02
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 03
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 04
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 05
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 06

Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 07
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 08
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 09
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 10
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 11
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 12
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 13
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 14
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 15
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 16
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 17
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 18
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 19
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 20
Бойовий катер Нікополь і буксир Яни Капу прибули до Очакова 21

Фото: ТСН

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160822
 
   
 Топ коментарі
 
Слушай ты!!!! Порошенко послал корабли туда , куда можно!!! Рнешения суда тебе мало?
Не порошенко послал не туда , а русские черти!!!
Завтра на пешеходном переходе тебе на ногу наедут, а я скажу ты сам дебил- надо было дома сидеть!!!
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там даже туалетов нет...русские все сняли.....про моторы вообще молчу.
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НеГолебородько знов стане голобородькою.
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ху#лостан повертає з полону наші катери в ганебному і непридатному стані. Важко уявити в якому стані буде Крим на час його повернення в Україну.
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Щас Моника Янелох приедет сказать какой он молодец!
Пока раша с процентами не компенсирует все убытки никаких газовых договоров.
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Петя отправил корабли, а вернулся мотлох.
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Дебил рашкинский ты,а Порох работает на Украину,молодец!
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***** захопило українські кораблі, і поставило собі трофейні унітази в Крємлє.
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Головне зараз - ретельно перевірити чи не повідкручували підступні вороги головні контрагайки на кораблях
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Та нє, там русскіє борци с Путіним, наоборот, поназаворачівала єщьо дополнітєльниє гайкі с КОНТРОВКОЙ.
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Как замечательно- параша вместо принудительного выполнения решения Морского Трибунала с арестом её лоханок по всему миру "добровольно" передала Зеле наши суда, причём без важнейших вещдоков для продолжения расследования. Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова - Цензор.НЕТ 9759
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А как отличить добровольно она передала катера или принудительно? Я вот считаю, что принудительно.
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Принудительно- это юридически оформленное исполнение решения Трибунала. Есть такая "исполнительная служба", если слышали...
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То есть должны прийти (приплыть) приставы Морского трибунала и вернуть катера?
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Он имеет ввиду,что ему копию не прислали Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова - Цензор.НЕТ 5941
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УТЫРКИ , кто осуждает действия ВОЕННЫХ МОРЯКОВ и их КОМАНДИРОВ , обращаюсь к вам как СОЛДАТ советской армии , который КОЛЕСИЛ по ДОРОГАМ ГЕРМАНИИ !!! нам тоже ОТДАВАЛИ ПРИКАЗЫ на марш !!! и это было в ГЕРМАНИИ , а это НАШИ воды и наше ПОБЕРЕЖЬЕ !!! так что ВЫДЫХНИТЕ , и приказ КОМАНДИРОВ не обсуждается !!!
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а давайте Путін у Парижі біля Ейфелевої вежі вкопає прикордонного стовпа, привяже собаку и буде вимагати у всіх перехожих документи для перевірки!
по якому праву ФСБ РФ у Керченській затоці лізе з оглядами на короблі, які йдуть в Україну???
Тому що так вирішили і мають силу?
доки цивілізований світ буде терпіти гопників РФ, до того часу вони будуть себе так вести...
хоч комусь вдалося зупинити гопника промовою про те, що його дії не законні? єдиний спосіб - груба сила у відповідь!!! дивно, що цього не розуміють політики, що намагаються загравати з Путіним
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Интересно, когда будут фото катеров изнутри с целёхонькими унитазами и розетками, местные комментаторы напишут, что мол извините - ошибались? Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова - Цензор.НЕТ 4322
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знайдуться тут коментатори, які розкажуть, що на кораблях замінили застаріле обладнання на нове, провели повне ТО механізмів, провели косметичний ремонт, заправили короблі пальним по самі вінця і лише тоді повернули все Україні
ці ж коментатори будуть дякувати Путіну за проявлену щедрість
є й такі "коментатори" що тут зробиш..
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как была росия ВШИВОЙ так ВШИВОЙ и помрет !!!! население НИЧТОЖНО , отбери ядерное оружие и ПЛЕВАТЬ на неё !! НИЧЕГО УМНОГО и СОВРЕМЕННОГО !!! закабалила КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ и занимается ГРАБЕЖОМ их ТЕРРИТОРИИ !!!
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намедни умер молодой политик (41год) КРИТИКУЮЩИЙ путинский режим -- НИКИТА ИСАЕВ !!!! история росии ЭТО СМЕРТИ и КРОВЬ -СМЕРТИ и КРОВЬ !!! росия это не страна , это ПРИБЕЖИЩЕ ВУРДАЛАКОВ !!!
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Посадіть в той катер небриту Моніку, і відбуксируйте подалі - хай сам вигрібає.
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пусть сначала в гальюн сходит "Бердянска",пасмотрит?
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Росіяни «угробили» малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу».
Наразі повернені кораблі підходять до територіальних вод України.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, повідомляє «4 канал».
За його словами, що підійдуть кораблі приблизно через 16 годин.
«Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян», - заявив Воронченко.
Нагадаємо, 18 листопада МЗС Росії, Військово-Морські Сили Збройних Сил України та МЗС України підтвердили передачу українських кораблів, які РФ захопила в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
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