 Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Першим прибув бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Два швидкісні катери типу Willard тягнуть "Нікополь" до військового причалу.
Українські кораблі зустрічає велика кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі прапор України.
У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.
Слідом за "Нікополем" в Очаків прибув "Яни Капу". Його тягне буксир "Гайдамака".
Відео Сергія Жолонко
Фото: ТСН
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Пока раша с процентами не компенсирует все убытки никаких газовых договоров.
по якому праву ФСБ РФ у Керченській затоці лізе з оглядами на короблі, які йдуть в Україну???
Тому що так вирішили і мають силу?
доки цивілізований світ буде терпіти гопників РФ, до того часу вони будуть себе так вести...
хоч комусь вдалося зупинити гопника промовою про те, що його дії не законні? єдиний спосіб - груба сила у відповідь!!! дивно, що цього не розуміють політики, що намагаються загравати з Путіним
ці ж коментатори будуть дякувати Путіну за проявлену щедрість
є й такі "коментатори" що тут зробиш..
Наразі повернені кораблі підходять до територіальних вод України.
Про це заявив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, повідомляє «4 канал».
За його словами, що підійдуть кораблі приблизно через 16 годин.
«Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян», - заявив Воронченко.
Нагадаємо, 18 листопада МЗС Росії, Військово-Морські Сили Збройних Сил України та МЗС України підтвердили передачу українських кораблів, які РФ захопила в Керченській протоці в листопаді 2018 року.