 Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Першим прибув бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Два швидкісні катери типу Willard тягнуть "Нікополь" до військового причалу.

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Українські кораблі зустрічає велика кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі прапор України.

У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.

Слідом за "Нікополем" в Очаків прибув "Яни Капу". Його тягне буксир "Гайдамака".

Відео Сергія Жолонко











































Фото: ТСН

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.