EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  5258  102
Матеріали за темою:
Все про:бешкет (430) Труба (178)

 "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування". ВIДЕО

Глава ДБР Роман Труба назвав записи прослушки нібито зі своїм голосом фейком і провокацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Труба заявив, що в подібних провокаціях зацікавлені ті, кому заважає робота його відомства.

"Посада директора ДБР - посада, яка пов'язана постійно з найбільшими ризиками, які тільки можуть бути. У період, коли ДБР буде ставати ефективнішим, коли ДБР ставатиме ще більш незалежним, є величезна кількість бажаючих, іноді ці бажаючі об'єднуються. Я як керівник постійно розумію, що щодо мене можуть бути провокації і фейки. Я давно чекав, і впевнений, що на цьому не буде поставлено крапку. Ці публікації - фейк і провокація. вони мене не зламали, я знав, що вони можливі заздалегідь. Я не буду коментувати ніяких фейків і провокацій", - заявив Труба.

За його словами, він не подаватиме у відставку.

На запитання журналістки, чи його це голос, Труба просто промовчав.

Також читайте: Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?". АУДІО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160821
 
   
 Топ коментарі
 
Труба людина портнова. І він нечесний.
Міміка видає.
 показати весь коментар
 
Вчора я написав такий пост:

Люди, що це робиться? Вчора міністр економіки Милованов розказував, що курить маріхуану. Сьогодні вдень чуємо, що заступниця міністра отримала посаду через ліжко, а на ніч виявляється, що один із слуг ґвалтівник.
Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
20.11.2019 09:44

А на ранок бомба... Трубу прорвало.

!!!
 показати весь коментар
 
эпохо зеЛЕных мразей!
скорей бы погнать всю эту падаль на ростов!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Віримо і зробимо так, щоб День Гідності і Свободи став початком швидкого очищення України від зелених коллаборантів!
 показати весь коментар
 
 
Я не хочу срать, Я не хочу срать, я не всрався)))
"ушльопок"
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору