 "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Труба заявив, що в подібних провокаціях зацікавлені ті, кому заважає робота його відомства.

"Посада директора ДБР - посада, яка пов'язана постійно з найбільшими ризиками, які тільки можуть бути. У період, коли ДБР буде ставати ефективнішим, коли ДБР ставатиме ще більш незалежним, є величезна кількість бажаючих, іноді ці бажаючі об'єднуються. Я як керівник постійно розумію, що щодо мене можуть бути провокації і фейки. Я давно чекав, і впевнений, що на цьому не буде поставлено крапку. Ці публікації - фейк і провокація. вони мене не зламали, я знав, що вони можливі заздалегідь. Я не буду коментувати ніяких фейків і провокацій", - заявив Труба.

За його словами, він не подаватиме у відставку.

На запитання журналістки, чи його це голос, Труба просто промовчав.

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