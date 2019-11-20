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 Політика України
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Все про:виплати (110) соцдопомога (57) Міністерство соціальної політики (354) Баженков Євген (1)

 Фонд соцстрахування оголосив про призупинення виплат лікарняних, допомоги вагітним і породіллям після заяви Мінсоцполітики про можливе рейдерське захоплення

Фонд соціального страхування (ФСС) призупинив перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, оскільки передбачені Держбюджетом-2019 на це кошти вичерпалися. У Фонді заявили, що кошти на рахунку є, але без змін до Держбюджету їх перераховувати не можна. Слід зазначити, що напередодні Мінсоцполітики заявило про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соцстрахування з боку відновленого рішенням суду ексглави Фонду Євгена Баженкова.

20 листопада 2019 року Фондом соціального страхування України вимушено призупинено перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, говориться в повідомленні на сайті Фонду, передає Цензор.НЕТ.

Фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

"За діючим законодавством Фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті Фонду на 2019 рік, прийнятому Кабінетом Міністрів України. За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з нинішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету", – прокоментував директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

У ФСС нагадали, що бюджет Фонду на 2019 рік, ухвалений Кабміном 16 січня 2019 року, передбачає загальні видатки ФСС на 2019 рік  у розмірі 23,26 млрд гривень, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги – 12,974 млрд гривень, з яких 12,535 млрд грн – на матеріальне забезпечення.

Станом на сьогодні загальна сума по заявам-розрахункам, наданими до фінансування у 2019 році з урахування заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторисні призначення на рік за відповідною статтею видатків на 1,038 млрд грн.

"Фактично виплати зупинено через бюрократичні причини", - наголосив Баженков.

Він повідомив, що ФСС веде перемовини із Мінсоцполітики, яке, як орган державного нагляду за Фондом, може за погодженням із Міністерством фінансів подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну.

Проект змін напрацьований, сподіваюсь, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Щойно Кабінет Міністрів прийме зміни, виплати буде відновлено", – наголосив Євген Баженков.

У Фонді уточнили, що за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання. Здійснення страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві та реабілітаційного лікування для застрахованих осіб здійснюється Фондом у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Мінсоцполітики заявили, що ситуація, що склалася у Фонді соціального страхування, схожа на рейдерське захоплення. За даними відомства, звільненого минулого року директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та поновленого на посаді Печерським райсудом Києва Євгена Баженкова безпідставно внесено до Єдиного Державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як керівника Фонду, оскільки не було прийнято відповідне рішення правління Фонду соціального страхування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160818
 
 
 Топ коментарі
 
Ета пять!
Зє!біли, ви зробили себе неприроднім способом! После заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате, Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам - Цензор.НЕТ 1670
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Зе біли це напевно Порох марадьорить? После заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате, Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам - Цензор.НЕТ 880
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Это Победа или Зрада. Зеленососы, я к вам долбойобам обращаюсь ?
Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8675
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а ты шо забеременел, шо так распереживался? Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8190
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Бл#ть, как Порох везде успевает гадить? Фонд соцстрахування оголосив про призупинення виплат лікарняних, допомоги вагітним і породіллям після заяви Мінсоцполітики про можливе рейдерське захоплення - Цензор.НЕТ 9305
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Ета пять!
Зє!біли, ви зробили себе неприроднім способом! После заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате, Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам - Цензор.НЕТ 1670
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Зебилы, ваш Зеленый Чмошник с Ленкой, вами идиотами рад. Вы супер, вы бараны это вместе сделали Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8287

Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 9608
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Бануцца можно в этой стране!!! Это, что,частный благотворительный фонд?!!!!
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И что это значит, вообще уже выплат не будет или еще что.
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Значить призупинено. Після внесення змін все нараховане виплатять
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Запустят печатный станок и сразу выплатят.
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так как предусмотренные Госбюджетом-2019 на это средства иссякли



Ох уж эти зебилы с их бюджетом 2019...
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размечтались на соцвыплаты, привыкли все с бюджета тянуть. Порошенко это придумал, а теперь зе у власти, за свой счет решайте свои проблемы .
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Бюджетных средст хватает только на оплату аренды жилья у своей тёщи Стефанчука и зарплату помощницы депутата Юзика и по совместительству его жены.
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Рейдерский захват Минсоцполитики ? Новая тема для "Лиги смеха" ?
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Девиз 2017-2019 году умственно отсталых слоёв населения Украины: "Кто угодно, только не Порошенко".
Ну вот, мечты роженец, беременных и больных из отряда пернатых ЗеДятлов сбылись. с чем я их поздравляю. Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8188
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Юзика? А где же этот кнур будет харчеваться?
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А нічого що серед вагітних були ті хто голосував за Порошенка? Чому вони мають страждати?
А тепер народивши діток вони мають рік чекати виплат, бо бюрократи не знають як свої інтереси врахувати, а зельопухи не знають як зміни в бюджет вносяться??
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Затримка не більше місяця. Який рік чекати?
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Вопрос не ко мне. Вопрос адресуйте представителям стаи пернатых отряда ЗеДятлы. Вот они пускай вам и ответят. А я просто констатирую факт.
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Что Порох с проплаченныии майдановцами творят!
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Так внести зміни до бюджету слабо? Тим паче, що гроші на рахунку є.
Ой, про що це я? Важливіше було прийняття закону про зміну по-батькові в документах, а лікарняні та виплати породіллям то таке.... (((
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нелох и его команда рулит)))))
ох зебобики, хреново кончите и к гадалке не ходи)))))
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Ну тогда получается нужно приостановить уплату НАЛОГОВ в фонд соцстрахования...
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Эпоха бедности прошла...…
Пришла Эпоха Нищеты!
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**** выиграла сучий суд и все видят это и молчат, - суки.
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Пару недель назад (почти 4 недели), мне доктор ( хороший доктор, зав. отделением) штопал руку, так вот, дает справку и говорит - больничный у местного хирурга возьмешь,... но если можешь обойтись без больничного рекомендую не брать, денег в фонде НЕТ..., все деньги от туда забрали зебилы, для выплаты пенсий.
Так, что денег там нет. Ну что зебилы? И это только начало.
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Люди без больничных сидят. Напоминаю, что в этот фонд платит каждый, из своей официальной зарплаты.
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Даже януковощу не хвотило ума захватить соцстрах.
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Гроші є але я вам їх не дам. Щось фінанси співають романси. Де ті гроші, що крав Порошенко? хто їх краде зараз?
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При Пэтре платили даже во время активных боевых действий, и гипер инфляции.
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Страшно подумати, шо буде з доларом, якщо подзвонять про замінування НБУ.
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Нех вобще болеть и беременеть,попривыкали тут при барыге под одеялом греться....---работать валите,вам бене ущерб возмещать ещё!
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