 На нинішньому засіданні уряду було ухвалено 16 рішень, спрямованих на європейську інтеграцію України, - Дмитро Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, (у Програмі діяльності Кабінету міністрів України) є ціль 17.1 - досягнути відповідності економічним критеріям членства в Європейському Союзі. За останні майже три місяці діяльності уряду було ухвалено низку рішень, які сприяють досягненню цієї цілі. Сьогодні ми ухвалили 16 рішень, спрямованих на європейську інтеграцію", - сказав Кулеба.

Він, зокрема, поінформував, що Кабінет міністрів передає на розгляд Верховної Ради проєкт закону про приєднання до Угоди про мультимодальні перевезення.

"Це вигідно українському бізнесу, сприяє розвитку транзитного потенціалу України і торгівлі між Україною і ЄС", - акцентував віцепрем'єр.

Окрім того, уряд сьогодні уповноважив міністра економіки підписати 4 додаткові угоди з ЄС про продовження вже чинних програм підтримки Євросоюзом, у тому числі фінансової, реформ у сфері юстиції, управління міграційними процесами, децентралізації і реформи державного управління, повідомив Кулеба.

Кабмін на нинішньому засіданні також ухвалив план заходів щодо реалізації стратегії інтегрованого управління кордонами, яка передбачає спрощення перетину кордону людьми і товарами, та рішення у сфері енергоефективності.

"Ухвалені сьогодні рішення - це пришвидшення і поглиблення європейської інтеграції України", - резюмував посадовець.