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 Політика України
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Все про:євроінтеграція (185) Кабмін (3303) Кулеба Дмитро (174)

 На нинішньому засіданні уряду було ухвалено 16 рішень, спрямованих на європейську інтеграцію України, - Дмитро Кулеба

На засіданні уряду 20 листопада було ухвалено 16 рішень, спрямованих на європейську інтеграцію України.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, (у Програмі діяльності Кабінету міністрів України) є ціль 17.1 - досягнути відповідності економічним критеріям членства в Європейському Союзі. За останні майже три місяці діяльності уряду було ухвалено низку рішень, які сприяють досягненню цієї цілі. Сьогодні ми ухвалили 16 рішень, спрямованих на європейську інтеграцію", - сказав Кулеба.

Він, зокрема, поінформував, що Кабінет міністрів передає на розгляд Верховної Ради проєкт закону про приєднання до Угоди про мультимодальні перевезення.

"Це вигідно українському бізнесу, сприяє розвитку транзитного потенціалу України і торгівлі між Україною і ЄС", - акцентував віцепрем'єр.

Окрім того, уряд сьогодні уповноважив міністра економіки підписати 4 додаткові угоди з ЄС про продовження вже чинних програм підтримки Євросоюзом, у тому числі фінансової, реформ у сфері юстиції, управління міграційними процесами, децентралізації і реформи державного управління, повідомив Кулеба.

Кабмін на нинішньому засіданні також ухвалив план заходів щодо реалізації стратегії інтегрованого управління кордонами, яка передбачає спрощення перетину кордону людьми і товарами, та рішення у сфері енергоефективності.

"Ухвалені сьогодні рішення - це пришвидшення і поглиблення європейської інтеграції України", - резюмував посадовець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160817
 
 
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На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины в рассєю!
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Зелебобы, только не вякайте, "А где пруф...?"

Хавайте, чмошники На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 237

На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 96
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1

Віцепрем'єр обманув навіть не моргнувши оком.

21.10.2019
Кулеба: в грудні 2019 ніякого саміту не буде!, буде зустріч членів, партнерів туди не запрошують!

19.11. 2019
Столтенберг: Північна Македонія буде присутня на САМІТІ НАТО у Лондоні в грудні як ЗАПРОШЕНА СТОРОНА!!!

Проср@ли саміт.
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