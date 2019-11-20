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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) місцеві вибори (116) Донбас (13728) нормандська четвірка (692)

 На зустрічі в "нормандському форматі" маю намір обговорювати проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує порушити на зустрічі в "нормандському форматі" можливість проведення місцевих виборів вже не на окупованій території Донбасу, а на цій території як на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у середу в Станиці Луганській.

"... третє питання - це контроль над кордоном, передача Україні контролю над кордоном з Росією. Четверте питання, яке є одним з непростих, бо має багато складових, це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора на зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом, Зеленський заявив, що обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати тільки після виведення звідти всіх найманців.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

Читайте також: Зеленський: На зустрічі в "нормандському форматі" хотів би обговорити терміни справжнього припинення вогню на Донбасі, а не "фейкового"

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що в кращих умовах місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160810
 
   
 Топ коментарі
 
Хто там збирається щось "обсуждать" з цим зебілом? Воно що, геть хворе на голівку 😕
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він все думає,що піаніно в студію, штани зняв і х#йло вср@лось. Зебіли ви хоч бачите кого ви вкинули до влади? На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2345
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Пообещал помыться только когда Донбасс перейдет под контроль Украины..
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Хто там збирається щось "обсуждать" з цим зебілом? Воно що, геть хворе на голівку 😕
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Твоя риторика і ***** дуже схожі... Співпадіння? ... Відповідно, ти і є - *****. Логічно?
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ну правильно: "легитимного" в Киев, а зельца - президентом лднр выберут. не по чину ему в Киеве сидеть при "живом и легитимном".
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А зачем спрашивать разрешения в Нормандском формате чтобы провести местные выборы на подконтрольной территории Украины, у Нас они по закону должны пройти ?! Зе ты дурак?! Или чет попутал?!
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Читай внимательно
возможность проведения местных выборов уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины
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Ви, мабуть з Зеленським, у Віталія Кличка брали уроки.
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Он что, будет у них еще разрешения спрашивать? На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4100
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а пока моника принимает со всех сторон в любых количествах в Украине происходит "денег нет, но вы держитесь"


На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2046

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визробилицеразомхуженєбудєтдебіли!
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А моя дальняя родственница пенсионЭрка получила 57 грн субсидии. Такая довольная , что аж плющить стало 👏😂👏😂 вспоминает как на выборы бегала и теперь задается вопросом зачем 👀👀👀, кстати до этого у нее была субсидия грн ~ 900 ( или о коло этого +-)👍
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А ты, соевый прихвостень, скажи почему я должен твоей родственнице чего-то там платить? Сам плати!!!!
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Я хоча і не соєвий прихвостень, але відповім зебільному прихвостню , мені байдуже отримує моя родичка субсидію чи ні, і взагалі байдуже на що витрачаються твоі налоги.
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Зєбіле не реагуй так бурхливо , бо власною слиною захлинешся . А за субсидії від зєлі , то субсидіанти вже починають проклинати зєлєбєнєй. Далі буде яскравіше . В бєні грошей для вас тролів не вистачить .
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А кандидатов в местные депутаты мы на видео из Сирии видели...
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Каким образом простой вопрос ( что включите террористическое образование в состав страны с особым статусом ) все нет слов
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Збирають собі на допомогу донецький електорат.
Не вистачає сил розправитись з Порошенком.
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Соевые полностью верят в победу ***** над нашим президентом. Они уже давно сдали все территории ***** и теперь осталось их самих туда отправить гиперлупом.
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Що скажеш про запевнення Зєлі що населені пункти, з яких він надав наказ відступити, патрулюватиме поліція?
А про шкарлупки від катерів, котрі Україна, як виявилося, взяла на відповідальне зберігання як речовий доказ?

Что скажешь о заверении Зели что населенные пункты, из которых он предоставил приказ отступить, патрулировать полиция? А о скорлупки от катеров, которые Украина, как оказалось, взяла на ответственное хранение как вещественное доказательство?
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Схоже, що в зєбабуїнов у зв'язку з аномальним потеплінням непередбачено почався шлюбний сезон . Пояснити інакше їхню поведінку наука покищо не в стані 😃
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Моника нелох будет сдавать Украину
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зедебильный миротворец иди в Донецк обними изберателей, там всё классно не опасно!
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Ну просто як мужик!
Добре увійшла в роль.
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Зеленський за мир з Росією і іншого не хоче і чути - Лана Зеркаль, зам.міністра МЗС
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Судьба неумолимо подталкивает Зеленского к выбору Порошенко или Коломойский. Первый - это путь к цивилизации, жизни и собственной безопасности. Второй - Майдан и петля на фонаре в Киеве. Ни Европа, ни быдло-малороссы в его защиту не станут.
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Попробуй, ,Свынособака, испытай судьбу, может и тебя подтолкнет!
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Зараз зеля буде пасту на віха народу України вішати, щоб тихо мовчали, а потім стане на колінках перед плешивим... звідки думка, так усе просто, оно якщо такі насправді питання він підіймав, то рогаті з плешивим йому кабаку всраці показали...) і не було б ніякої зустрічі...
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Главное чтоб не забыл побриться и спереди и сзади 🤣🤣🤣
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А ведь предупреждали ещё весной. Но тогда многие ржали. Сейчас не так уже смешно? Или ещё продолжаем хихикать?На зустрічі в "нормандському форматі" маю намір обговорювати проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 561
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А ось ця заява і вказує на те,що все вже вирішено,будуть "впарівать"дамбас внаглую,в турборежимі...Розказати,чим все скінчиться,чи самі допетраєте?
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Можна вважати що домбаську гангрену на умовах путєна вже пришито до тіла України . Тепер підуть кредити на відбудову дамбаса - кармільца . За які платитиме вся Україна . Плюс мотороли в ВР з правом вето .
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Пані Моніка безстрашно пав жертвою каналу 1+1. Але на жаль, таких тільки порожній холодильник заставляє вимикати телевізор і йти шось робити, в цього він забитий...
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Не знаю, что больше подходит к характеристике этой ситуации- головокружение от успеха, горе от ума или вяло текущая шизофрения с периодическими обострениями. Товарищ не понимает, что ему навязывают кровоточащий геморрой, который уже имеет все признаки злокачественной опухоли. И похоже, окружающие его люди такие ущербные, что не могут дать ему умный совет. Уже б к астрологу обратился или колдуну какому-нибудь. Зачем же всех нас в омут?!!
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Та все він розуміє . Читає текст написаний в кремлі , куди і сам рветься з шіферами , єрмаками , бодями і бєнєю .
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,,патриотукраины", МОЖЕ ТЫ ВСЁ ТАКИ В УКРАИНУ ЗАЕДЕШЬ?????? 😂😅😂
А ТО В ЛАХТЕ МАЙОР ТЕБЯ ВЫЧИСЛИТ, ДА ПО ДУПЕ НАДАЁТ ЛЕТ ЭТАК НА СЕМЬ. 😂😅😂
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Вы, батенька, оптимист однако. По щучьему веленью, по моему хотенью - ступайте, донбасята, обратно домой, граница - вернись под контроль, выборы - состойтесь приемлемыми! Только сказал - и всё свершилось... Такое бывает только в сказке, в XXI веке мало кто верит в сказки, но верить не запрещено.
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оно школе училось или Цензор спецом смеется над ним такими высказываниями
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ТО дебільне створіння збирається з ВОРОГОМ та його приспішниками обговорювати НАШІ ВИБОРИ! Ти обговори з ними краще, як лєнку трахати, ЗЕшмаркля!
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Схоже план путіна по знищеню України добре засів в головах президента і ОП,які вибори? що найменше три роки ні про які вибори і мови не може бути ,потрібна деокупація ,десепаратизація ,український інформаційний і правовий простір .Впихнути ці території в Україну і легалізація бойовиків це і є план кремля.
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Предлагаешь отказаться от донбаса и крыма вообще? Или войну раше обьявишь?
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А разве есть шанс вернуть Крым? Вы думаете, что Россия когда-нибудь его вернёт? Скажет, мы пошутили, возьмите обратно? Хм-м-м ... ну-ну...
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Предлагаешь отказаться от донбаса и крыма вообще? Или войну раше обьявишь?
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Троляко обкурений , є тобі пропозиція повернутися до бєні туди звідки ти з нього виліз .
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Хтос вірить що росія збираєтся повертати Крим ? а Донба з розваленою економікою, деградовани народом з особливим статусом на російських умовах,тоді краще придністровський варіант .
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За риторикою порохо-покидьків стоїть *****. Воно сидить і лапи потирає, коли таке бачить
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Чего орёте без толку? До 9 декабря потерпите, всё узнаеие!
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..дурень думкою багатіє (народна приказка)
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