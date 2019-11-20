 На зустрічі в "нормандському форматі" маю намір обговорювати проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованій території, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у середу в Станиці Луганській.
"... третє питання - це контроль над кордоном, передача Україні контролю над кордоном з Росією. Четверте питання, яке є одним з непростих, бо має багато складових, це можливість проведення місцевих виборів на вже території України, а не на тимчасово окупованій території України", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, вчора на зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом, Зеленський заявив, що обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати тільки після виведення звідти всіх найманців.
Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що в кращих умовах місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.
возможность проведения местных выборов уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины
Не вистачає сил розправитись з Порошенком.
А про шкарлупки від катерів, котрі Україна, як виявилося, взяла на відповідальне зберігання як речовий доказ?
Что скажешь о заверении Зели что населенные пункты, из которых он предоставил приказ отступить, патрулировать полиция? А о скорлупки от катеров, которые Украина, как оказалось, взяла на ответственное хранение как вещественное доказательство?
Добре увійшла в роль.
А ТО В ЛАХТЕ МАЙОР ТЕБЯ ВЫЧИСЛИТ, ДА ПО ДУПЕ НАДАЁТ ЛЕТ ЭТАК НА СЕМЬ. 😂😅😂