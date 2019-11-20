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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) Донбас (13728) Станиця Луганська (99) розведення сил (92)

 Зеленський: На зустрічі в "нормандському форматі" хотів би обговорити терміни справжнього припинення вогню на Донбасі, а не "фейкового"

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би обговорити на зустрічі в "нормандському форматі" перспективу досягнення справжнього припинення вогню на Донбасі, з чіткими термінами і зобов'язаннями сторін.

Про це Зеленський сказав журналістам у середу в Станиці Луганській, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Друге питання - "фейкове" припинення вогню, "фейкове хлібне перемир'я", таке, знаєте, тимчасове, два-три дні було перемир'я, а потім почали пострілювати, а потім щось серйозне, і починаємо втрачати людей. Тобто серйозне перемир'я, серйозне припинення вогню. Серйозне - це немає ніякого обстрілу, я так це розумію, зі зрозумілими термінами, зобов'язаннями", - сказав він.

Зеленський зауважив, що досі і в Мінську, і на багатьох зустрічах ніхто не говорив про те, а що буде, якщо домовилися про припинення вогню, а вогонь знову почався.

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"Я хотів би теж про це говорити, і мати результат", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160807
 
 
 Топ коментарі
 
Если оно фейковое, то зачем ты людей с позиций снимаешь?
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"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали их советники."(с) - все остальное - это шоу для зебилоидов. и будет как всегда: публичная часть и секретный протокол капитуляции.
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Само ти фейк..
Тупий клоун. Тебе мають за ніщо.
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Если оно фейковое, то зачем ты людей с позиций снимаешь?
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Для чего зелёного одели в зелёный ?
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его надо вырядить во все белое и отправить в лугандон под прицелом снайпера - там ему более подходящее место, чем в Украине к тому же в кресле президента - оно того не заслужило
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А все потому что "нормандский формат" это сплошной ФЕЙК с самого начала !!! Но Зельцу этого не понять...жаль что оно такое тупое..
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А по-моему он как раз признался в том, что прекрасно это понимает.
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Для этого нужно быть настоящим президентом, а не фейковым.
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И на Мертвечука каналах о Пете забыли. Зато Зелю поливают не хуже чем петики.
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Т.е. прекращение огня фейковое, но мы отводим.
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А ты поедешь туда? Собирай вещички на выход, труба зовет!
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Не всё сразу. В порядке очереди. Пока что Труба зовёт Петю.
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"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали их советники."(с) - все остальное - это шоу для зебилоидов. и будет как всегда: публичная часть и секретный протокол капитуляции.
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после потрошенковой каші довго довго чистити треба конюшні.
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начинает прозревать????????? что мутину мир не нужен??????????
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"Дурень думкою багатіє"©
На встрече в "нормадском формате" ЗЕлёносопельному Мудилле вазелину бы в буксу выхлопухи поболее накласть бы - а то Злобный Карлик так нахлобучит, шо ЗЕлёная бульба с носа надуется.
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хотел бы / четыреждыуклонисту сто раз поясняли что Путин без полной капитуляции Украины границу закрыть не даст и убивать украинцев не прекратит. Но артист-пианист мельтешит, суетится, хотелки выставляет, значимость свою изображает.
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Абсолютно верно. До конца своего физического существования ***** никогда не отдаст Украине обратный контроль за участком русско украинской границы.
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С кем Раша скажет мы не сторона конфликта иди разговаривай с ОРДЛО єто у Вас конфликт и Вы побежите тем самым признав это образование ничего хорошего от Вас не жду
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Зеленский косит под дебила - типа не понимает, что огонь прекратится,
когда не будет никакой Украины.
Но его и Беню такой вариант устроит.
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а с кем обсуждать?
с х.лом который непричем
с фрау,(которую сначала обидел в болтовне с Трампом), которая совсем скоро уходит в отставку и СП-2 для нее святое (и которую трусит рядом с клоуном)
или с месье - "Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар ... вместо нелегальных украинских или болгарских банд"
с кем??? кто из них прогарантирует тишину? либо наказание за срыв...перемирия?
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Само ти фейк..
Тупий клоун. Тебе мають за ніщо.
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А зачем пуйлу прекращение огня? Может хватит ерундой заниматься?
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Зеля так ти ж недавно говорив Шо нЄ стрЄляют, мля?...
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