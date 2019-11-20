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 Політика України, За кордоном
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Все про:Канада (720) Портнов (159) санкції (2421) Шевченко Андрій посол (54)

 Канада найближчим часом зніме санкції з Портнова, - посол Шевченко

Уряд Канади може найближчим часом зняти санкції стосовно колишнього заступника глави Адміністрації Президента часів президентства Януковича Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо", про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Ми не знаємо точної дати", - сказав він, зазначивши, що зняття санкцій відбудеться "скоро".

Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський санкційний список, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій у Європі.

Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилив його позов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада з питань свободи слова при президенті засудила тиск на "Схеми" і закликала Портнова не користуватися журналістським посвідченням

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160804
 
 
 Топ коментарі
 
ну а шо....патріот таки по версії зелепупів.
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так и янык до пасхи вернется.....
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"соя" в ужасе , какими темпами сдают Украину смешные идиоты .
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Какие ж "санкции" к Портнову, если экс-гениальный прокурор Украины Юрик Луценко заявил, что Портнов - самый кристально чистый и честный? Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 236
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Объясняю непонятливым: санкции против Портнова были применены Европой и той самой Канадой по просьбе Украины. Но как оказалось, в Украине к Портнову претензий нет. Оговорили, выходит, святого человека!Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 662
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А какие у новой власти есть претензии к Портнову?
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«Олена Монова
3 год · Помнится, сразу после выборов, чуть ли не на следующий день, ко мне заскочил в комментарии какой-то мизерабль, вспенился в припадке, прыгал, гримасничал, орал о том, что пройдет полгода и Монова будет лизать жопу Зеленскому. Простому потому, что продажная, ну а про жопу это видимо уже что-то из личных детских психотравм.

Так вот. Я была очень великодушна в тот день и вместо того, чтобы сразу убить и закопать ******** скотину, как обычно делаю со всеми свидетелями переобувания Моновой, я потратила на скотину немного времени и заключила пари.
Что если спустя шесть месяцев меня таки застукают за некими манипуляциями с жопой Вавы, то я дам мизераблю денег и публично покаюсь.
Натомість если этого не случится, то покается уже мизерабль, после чего поест немного земли.
Я к чему это все написала. Чувак, пора, пока земля не замерзла.
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Кстати в ЕС с Портнова санкции были сняты при Порошенко, соя что вы на это скажете.
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"соя" в ужасе , какими темпами сдают Украину смешные идиоты .
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ничего не скажут Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3238будут сопеть в две дырки и отмалчиваться - в методичках по этому вопросу инструкций нет Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 766
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Сегодня, 8 января, начало действовать решение Суда Европейского Союза о снятии санкций с
Снять Портнова с розыска постановила скандально известная судья, назначенная Януковичем
бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.
Об этом сам экс-чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Совет ЕС не подал апелляционную жалобу в установленные сроки решение Суда ЕС от 26 октября 2015 года, который признал незаконными все решения Совета ЕС о введении международных санкций против него.
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Украденные подписи за отставку Шокина "нашлись" у Портнова
Еще 26 октября 2015 года
Суд ЕС признал безосновательными санкции против Портнова
суд ЕС признал безосновательными санкции против Портнова и снял арест с его имущества.
"Следует констатировать, что с этого момента решение люксембургского суда стало источником международного права и может официально использоваться как прецедент в судебных делах против Евросоюза заявителями из разных стран мира", - написал Портнов на своей странице в социальной сети Facebook. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/s-portnova-fakticheski-snyali-sankcii-557340.html
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Ну и чем же тогда Зеленский лучше Порошенко? Такая же гнида только помельче.
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Портнолв рулит и в Америке.Порошенко надо принять душ.
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Серьезно? Порох имеет сейчас всю вашу зешоблу в хвост и в гриву, и это только начало)))
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Там в МЗС Канади, замість Христини Фрілянд, Ґазпром пристроїв якогось свого шмока.
Ну й власті Малороссіі, просють...
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Ніщо не зупинить безальтернативні реформи й рішучі перемоги!
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Почему Портнову в Украине всё позволено./Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину19.05.19 12:27.- По словам Коломойского,Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./ ГПУ просит Канаду снять санкции с Портнова: фотофакт 13:05, 26 августа.
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ЕС снимает санкции с Портнова и еще 2 соратников Януковича, еще 13 под вопросом - источники
ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ 2014, 16:55

Собеседники WSJ в Киеве говорят, что ЕС "пытался подтвердить информацию (о расследовании), предоставленную Киевом, но столкнулся с тем, что проверить ее невозможно".
А в итоге в Брюсселе выяснили, что Киев официально прекратил расследование по трем лицах из санкционного списка.
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Портнов доказал, что Канада и Европа коррумпированы по самые гланды.
Чувак нанял лоббистов - дал им наворованных в Украине денег - лоббисты занесли взятки чиновникам - те сняли санкции.
Что и требовалось доказать.
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шо соєві? вам Канада вже не подобається? ви б хотіли, щоб весь світ двв вам гроші , аа виії попросту просцикали? канаді пох україна, як і кацапія, там свої є проблеми, а ви весь світ ділите на зраду і перемогу.
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Юга сейшельський казав що такий субєкт як портнов вообше нормальний чувак і нічого прокуратура немає на нього,і саме завдяки тому югику андрюша в Україні.Дякую підара..и!!!
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Очередная победа Янелоха!!! Портнову - хероя Украины! И памятник при жизни. Он так трудился над ликвидацией Украины... под руководством Янелоха.
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