 Канада найближчим часом зніме санкції з Портнова, - посол Шевченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо", про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Ми не знаємо точної дати", - сказав він, зазначивши, що зняття санкцій відбудеться "скоро".

Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський санкційний список, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій у Європі.

Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилив його позов.

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