 На записах у кабінеті Труби зафіксовано обговорення обшуків у міськраді Дніпра. АУДIО

Про це свідчить запис, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 13 вересня 2019 року.

Зазначається, що спочатку Труба нібито отримує від "Руслана" (імовірно, генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) інформацію про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді. Після цього Удовиченко набирає слідчого і перепитує, чи не проводяться обшуки.

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Нагадаємо, в мерії Дніпра 13 вересня обласна прокуратура провела обшуки у кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом міського моста.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зі свого боку написав, що обшуки в мерії Дніпра за фактами можливих зловживань під час реконструкції моста схожі на політичне замовлення.