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 Політика України
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Все про:ГПУ (3377) Дніпропетровськ (1213) обшук (812) Труба (178)

 На записах у кабінеті Труби зафіксовано обговорення обшуків у міськраді Дніпра. АУДIО

Директор ДБР Роман Труба обговорював з начальником патронатної служби бюро Олександром Удовиченком проведення прокуратурою обшуків у міськраді Дніпра.

Про це свідчить запис, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 13 вересня 2019 року.

Зазначається, що спочатку Труба нібито отримує від "Руслана" (імовірно, генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) інформацію про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді. Після цього Удовиченко набирає слідчого і перепитує, чи не проводяться обшуки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади". АУДIО

Нагадаємо, в мерії Дніпра 13 вересня обласна прокуратура провела обшуки у кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом міського моста.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зі свого боку написав, що обшуки в мерії Дніпра за фактами можливих зловживань під час реконструкції моста схожі на політичне замовлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160800
 
 
 Топ коментарі
 
Труба стала каналізаційним колектором для всього Зє-лайна 😕
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пане Філатов, ваш вихід. Сподіваюся, що по слово до кишені не полізете На записях в кабинете Трубы зафиксировано обсуждение обысков в горсовете Днепра - Цензор.НЕТ 3298
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Независимые правоохранительные органы, получающие указания от Зеленского и Богдана.
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пане Філатов, ваш вихід. Сподіваюся, що по слово до кишені не полізете На записях в кабинете Трубы зафиксировано обсуждение обысков в горсовете Днепра - Цензор.НЕТ 3298
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Труба стала каналізаційним колектором для всього Зє-лайна 😕
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Трубы своим указом назначил на эту должность Петя после проведенного конкурса.
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Зє!біли,вВи зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
У будь якій країні, навіть у Гондурасі, це потягло б на імпічмент ШанПанЗє та відставку всіх цих труб, рябих шавок та богданів.
Але вам пофіг, я так розумію?
Ви як збираєтеся виправляти те, що накоїли?
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Одним словом клоуни. Портнов втягнув цих дурників у свої брудні справи, тепер змушені будуть пакувати валізи на Ростов.
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Отакої.. Так клоунада в Україні це не військова операція гру фєдєрастіі в гібрідній війні проти УКРАЇНИ а примхи партова?
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Не відокремлюйте ці, здавалось би, різні речі.
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ситуацию может спасти только редкая посаадка порохоботов во главе с их шоколадной свиньей
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Точно, це ж порохоботи тобі постійно в штани серуть!
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Чур! навіть відчути не встигаю, як ти язиком швидко злизуєш можеш глянуть--дупа вилизана
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Ага.. Щоб ніхто й не чув і не бачив як клоуни шмарклі роздерають Україну?
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Рябошавка, де ти є, "незалежний" наш? Є думки щодо того, у скільки кримінальний кодекс оцінює такі розмови? Чи у нас більшого зла не існує, ніж відгамселити Геруса?
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Независимые правоохранительные органы, получающие указания от Зеленского и Богдана.
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Как оказалось - основная задача у Трубы, это поиск "любого компромата на Порошенко". Руководитель процесса - глава ОПы Богдан. Также уже готово уголовное производство на Супрун.
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Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был.

Прелестно просто. Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
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і рябошавка також хоче "впевнетися, що аудіозаписи (на трубі) автентичні"
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ОПГ КАКОЕ ТО - ВСЕМ ПОДОЗРЕНИЕ И РАССЛЕДОВАТЬ - ЭТО САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ БЕСПРЕДЕЛ НА ГОС УРОВНЕ
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