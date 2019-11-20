 На трьох ділянках розведення сил на Донбасі жодного обстрілу немає, - Зеленський

Про це він сказав журналістам у середу під час відвідування Станиці Луганської, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Хочу вас всіх запевнити, що на трьох ділянках розведення жодного обстрілу зараз немає, і це найголовніше", - заявив Зеленський.
сиротыдети лейтенанта Шмколомойского.
Африканские ЧВК заявили, что их сотрудники получают от $15.000 до $25.000 в месяц. Cолдаты ЧВК Вагнера получают от $1800 до $4700 в месяц.
Россияне стоят дешевле африканцев! Хахаха
На кого, своей "честностью" ЗЕ-Моника больше похож:
На "сливной бачок" или на "соловьиный помет"?
Ну и что??? Общее количество обстрелов уменьшилось??? Нет!! Даже увеличилось. Зато теперь путин за 20 минут легко сможет занять сданые территориии если захочет.
скоро на ростове упырь дует!
Зебобик, уходи, Ростов ждет тебя.
18.11.19 21:49 Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник Очевидно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской.Источник: https://censor.net.ua/n3160392
А можно понять азерботскую логику?Почему русня должна топить за Монику?
Это жесть.
Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава 3Е!!!
Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели.
А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва.
А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка, С*кА!!!!! Кто у меня из зелефилов в друзьях .... отписывайтесь, мне не нужны друзья с свинарчуками-барыгами-вальцманами головного мозга. Вас "развели как лохов", но вы ж"не лохи".
Ми свідки союзу ідіотів з ворогами України. А нам важливо, щоб ідіоти погодились на спілку з її патріотами. Ось і вся політика.
Мені, власне, байдужа Скороход і увесь зелезброд разом з ригами.
Мені цікаво інше. Математика!
251 депутат помножити на 5000$ = 1 255 000$ на місяць.
Хто, курво, кожен місяць дає 251 виродкам 1,255 млн $?
Я б дуже хотів би почути ім'я цього бариги!
СБУ, вас ці питання не цікавлять?
Нам клявся преZEдент на Конституції,
кричав по ТЄЛЄКУ суворо:
"Я покладу кінець усій корупції",
але зробив всього три перших слова
Як на мене, то головне те, щоб армія сусідньої держави забралась геть з нашої землі за межі кордону і вивела свою техніку, зброю. Непогано було б, якби прихватили з собою і "повстанцев".
- Миколо, так це ж не кіно, а випуск новин на 1+1…
На телеграм-канале "ТРУБУ ПРОРВАЛО" появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований в своем кабинете.
Записи разговоров выложены в таком объеме, что очевидно - это не подделка. Это реальная прослушка. Источники Цензор.Нет это подтверждают.
На записях несколько эпизодов:
1. Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостанавливает на на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.
2. Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.
3. 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.
4. Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.
5. Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
6. Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.
Итак, что это значит?
Юридически в Украине покамест - ноль, потому что прослушка вряд ли велась на законных основаниях. Но следующая власть теоретически сможет назначить экспертизу записей, и привлечь фигурантов к уголовной ответственности, особенно если часть свидетелей подтвердит достоверность разговоров.
А вот политически - это катастрофа. Андрей Богдан не является государственным служащим и не имеет права на получение информации о ходе следствия, а тем более - не имеет права оказывать влияние на расследование. Подозрения об этом могут привести к уголовному делу.
И теперь западным дипломатам и значительной части украинского общества не докажешь, что резонансные дела не имеют политической подоплеки. Записи показывают, что дела открываются и продвигаются по команде ОП. А значит о какой справедливости, о каких принципах может идти речь? В чьих интересах трясет ОП Днепровский горсовет и Приватбанк - в государственных?
Какие действия должны последовать?
1. У президента Зеленского есть выбор - действовать как старый украинский политик - то есть сделать вид. что записей нет, не комментировать и "отмазываться". Или действовать как Ли Куан Ю - то есть сделать публичное заявление, дать свою оценку фактам, дать распоряжение расследовать достоверность записей и событий с участием своих "трех друзей". Потому что иначе клеймо политического заказа со всех упомянутых дел будет не отмыть, и это приведет к подрыву доверия к государству и власти в целом.
2. Директор НАБУ Артем Сытник долджен выступаить с заявлением - был ли такой факт разговора. И если был, то НАБУ без всяких команд обязано открыть уголовное дело против Трубы.
3. Должны последовать заявления и фракций Верховной Рады - необходимо создание депутатской следственной комиссии, необходимо провести фактическую проверку разговоров на записи.
4. Все фигуранты разговоров должны дать оценку - соответствуют ли изложенные факты реальным обстоятельствам расследования, о которым им известно.
Российские военные угробили украинские катера и поступили как настоящие мародеры. С захваченных россиянами катеров была снята вся электроника и навигационные приборы, двигатели и агрегаты. Об этом в комментарии украинским журналистам заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, сообщает Диалог.UA. Он сообщил, что своим ходом катера идти не могут и только сейчас подходят до украинских территориальных вод. Он также добавил, россияне просто угробили украинские катера, и опубликовал шокирующие сведения о том, что Россия поступила как настоящий мародер. Стало известно, россияне опустились до того, что сняли петли с дверей, украли кастрюли, даже гальюнами не побрезговали. Подрезаны несущие арматуры каркаса. Источники украинских СМИ допускают, что катера ремонту не подлежат. При этом Воронченко рассказал, что после прибытия катеров в украинский порт Украина покажет варварское отношение России. "Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.
https://www.dialog.ua/ukraine/195024_1574251606
Помощник президента Зеленского Андрей Ермак курировал переговоры об обмене и о передаче Украине захваченных военных кораблей. Зеленский не раз подчеркивал, что это победа, но есть одно «но». Об этом в своей аналитике пишет популярная телеведущая и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.
Она отмечает, командующий ВМС Игорь Воронченко говорит, что вернули нам фактически «консервные банки», которые своим ходом не идут. Еще и вырезали всю дорогую начинку. Интересно только вот, кто покажет россиянам фигу, если тот же специалист по международным вопросам Ермак уверен, что войну на Донбассе начала Украина и Порошенко
Комментируя информацию, журналист Иван Яковина отмечает, то, что украинская власть во время приема кораблей закрыла на этот досадный факт глаза - очень плохой сигнал, ведь с русскими так нельзя, они не понимают уступок. Нужно было отказался принимать у России катера, если они и правда в полностью раздолбанном виде. Украине нужно было бы заявить: либо отдавайте такие, как воровали, либо платите, либо отдавайте свои - аналогичного класса.
По словам журналиста, на передачу нужно было позвать послов Франции, Германии, США и РФ, чтобы они своим глазами увидели, что там с кораблями и вместо подписи акта приемки пойти в суды. Причем подавать в суды сразу бы нужно было за пиратство
В эфире РадиоНВ Ярош заявил, что ситуация с делом против генерала подозрительно напоминает хитрые ходы Кремля
"Честно говоря, мне все это напоминает какую-то российскую спецоперацию", - сказал общественный деятель.
Он подчеркнул, что сейчас в стране крайне высокий уровень доверия к вооруженных силам. "Но при всем этом предпринимаются целенаправленные шаги для дискредитации ВСУ", - ответил Ярош на вопрос Борислава Березы о том, что он думает о ситуации.
Ведущий также напомнил, что под генерала Марченко заранее готовилась камера в следственном изоляторе.
Огромный залог в 76 миллионов гривен это не более чем "издевательство", тем не менее, общественный деятель уверен в том, что дело Марченко рано или поздно "развалится".
Вместе с тем, в студии поднялся вопрос о состоянии современных украинских судов. "Суды выполняют запрос на справедливость явно не украинского народа", - заявил Ярош, добавив что Печерский суд Киева десятилетиями лоббирует интересы РФ.
Как я могу доверять человеку, который называет мою страну проституткой под ржание расеян?
К предыдущей? По крайней мере я знал, что Порошенко подниает армию и отстаивает права Украины во всем мире. Я знал, что я живу в Украине. Я знал, что мы стремимся стать членом НАТО
Армия, мова , вира для меня тоже не пустые слова. Это главное
Ну а с коррупцией любая власть и будущая тоже будет бороться долго, если не вечно. Никто в мире еще полностью не поборол коррупцию.
И в корурпции виновата далеко не только власть. Борьба с коррупцией - дело плановое, поточное т.сказать. Пусть работают соответствующие органы органы.
Но в конечном итоге - я хочу жить в Украине, а не Малороссии.
Эту стратегию Кремль сейчас и применяет к Зеленскому, который намертво повис на крючке со своим обещанием прекратить войну. Кремлю для начала потребовалось всего лишь наживить на крючок слово "мир" и густо посыпать вокруг виртуальной, но такой ароматной прикормки как: газ со скидкой, "мы же братья", сохранение транзита газа и прочее. Кремль поймал Зеленского тем же способом, каким сам Зеленский натягал рыбы в своё электоральное ведро.
Затем кремлёвские рыбаки в сентябре дали Зеленскому как лещу заглотить воздуха с обменом пленными. Зеленского в него ввели и сопровождали на постромках как малое дитя, следя, чтобы ничего с земли не поднимало и в рот не тянуло. За сносное поведение дали "перерезать ленточку", когда обмен состоялся.
Зеленский в сентябре "воздуха" заглотнул и теперь как лещ послушно идёт в подсаку Кремля. Уступка за уступкой, и ничего взамен.
Кремль изощряется и последовательно подводит Зеленского к тому, чтобы он признал обе банды - "ДНР" и "ЛНР" государствами и субъектами международного права. Для начала хотя бы де-факто, начав с ними прямые переговоры, а затем и де-юре.
Более того, в Кремле размышляют над тем, не зацепить ли Зеленского ещё и "багром" для надёжности. Два фрика "русского мира" среди парламентских "Слуг" - Дубинский и Бужанский, стали уверенно "гнать волну" на Зеленского и "вольный социалист" Кива, по совместительству он также член партии Медведчука и Рабиновичем.
Всё впереди.
ЧТО там обсуждать?
Меньше жертв - это хорошо!
Такое заявление он сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "россия 1"
Какой дурак выведет оттуда вооруженные формирования? Ну какой? Эти люди, которых мы называем вооруженные формирования, или вы называете, они воевали за свою свободу все эти пять лет, чтобы сдать это оружие?!"