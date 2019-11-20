 На трьох ділянках розведення сил на Донбасі жодного обстрілу немає, - Зеленський

Про це він сказав журналістам у середу під час відвідування Станиці Луганської, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу вас всіх запевнити, що на трьох ділянках розведення жодного обстрілу зараз немає, і це найголовніше", - заявив Зеленський.

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