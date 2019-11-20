 Кабмін звільнив заступника Скалецької Загрійчука, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналістам на брифінгу після засідання уряду 20 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Щодо Загрійчука. Він дійсно подав заяву про звільнення. Міністерка ініціювала розгляд цього питання на засіданні уряду, і ми вирішили задовольнити його заяву", - заявив прем'єр.

Загрійчук був призначений на посаду у вересні 2019.

Раніше він працював хірургом Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник міністерки охорони здоров'я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректорці Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій і генеральній директорці Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко.

У зв'язку з цим працівники МОЗ 24 вересня, оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра ОлексіяГончарука, де закликали його припинити тиск на держслужбовців, а також заявили, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для тяжкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинена реалізація міжнародних проєктів технічної підтримки, в тому числі і за квотою Світового банку, заблоковані субвенційні платежі регіонам.

Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ.