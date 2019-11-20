 "Ми є партнерами", - Столтенберг закликав країни НАТО повною мірою допомагати Україні

"Ми є партнерами з Грузією і Україною в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо союзників виділяти необхідні ресурси, кадри, для того, щоб бути впевненими - ми надаємо більше практичної допомоги (Україні та Грузії. - Ред.)", - заявив Столтенберг у середу напередодні зустрічі глав МЗС країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що НАТО підтримує Грузію в її прагненні стати членом Північноатлантичного альянсу, і відзначив допомогу альянсу в зміцненні системи оборони Грузії.

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Крім того, Столтенберг заявив про співпрацю НАТО з військово-морськими силами Грузії та України.