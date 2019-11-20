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 Політика України
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 "Ми є партнерами", - Столтенберг закликав країни НАТО повною мірою допомагати Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни, що входять до Північноатлантичного альянсу, надавати належну підтримку країнам Чорноморського регіону, зокрема Україні та Грузії.

"Ми є партнерами з Грузією і Україною в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо союзників виділяти необхідні ресурси, кадри, для того, щоб бути впевненими - ми надаємо більше практичної допомоги (Україні та Грузії. - Ред.)", - заявив Столтенберг у середу напередодні зустрічі глав МЗС країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що НАТО підтримує Грузію в її прагненні стати членом Північноатлантичного альянсу, і відзначив допомогу альянсу в зміцненні системи оборони Грузії.

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Крім того, Столтенберг заявив про співпрацю НАТО з військово-морськими силами Грузії та України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160795
 
   
 Топ коментарі
 
Уже "помогли" . Nord Stream 2 запускают . "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине - Цензор.НЕТ 593
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_Совверно! К власти и так рвутся люди не лучшие и не вполне здоровые. А это чмо из КГБ, и без того ущербное и больное, нравственный идиот с кучей комплексов и вавок в голове, после 20 лет безраздельной власти над самой большой страной мира с самым большим в мире ядерным арсеналом, и будучи самым богатым "человеком" мира, психически нормальным и здравым остаться не могло вообще никак. Это невозможно. Слабаков, людей без стержня и морали власть уродует. Так что по факту это животное - психопат и маньяк, серийный убийца и шизик с идеей фикс! Вот что не осознают многие, пытающиеся анализировать и предсказывать действия путлера, руководствуясь здравым смыслом и рацио. А это ошибка когда речь идёт о психе! И в руках этого психа арсенал, способный менее чем за час уничтожить всё человечество... Мир висит буквально на волоске, поймите это. Это не гитлер-2, это гораздо, гораздо хуже!
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Народ Украины готов и будет защищать свою страну, но нету уверенности в центральной власти - готова ли центральная власть отстаивать национальные интересы Украины? Выход есть - Украине нужны национальные лидеры и национализм должн стать обединяющей идеей общества.
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пусть парнері віполнят будапештский меморандум. пусть кацапстан уничтожат
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_Совверно! К власти и так рвутся люди не лучшие и не вполне здоровые. А это чмо из КГБ, и без того ущербное и больное, нравственный идиот с кучей комплексов и вавок в голове, после 20 лет безраздельной власти над самой большой страной мира с самым большим в мире ядерным арсеналом, и будучи самым богатым "человеком" мира, психически нормальным и здравым остаться не могло вообще никак. Это невозможно. Слабаков, людей без стержня и морали власть уродует. Так что по факту это животное - психопат и маньяк, серийный убийца и шизик с идеей фикс! Вот что не осознают многие, пытающиеся анализировать и предсказывать действия путлера, руководствуясь здравым смыслом и рацио. А это ошибка когда речь идёт о психе! И в руках этого психа арсенал, способный менее чем за час уничтожить всё человечество... Мир висит буквально на волоске, поймите это. Это не гитлер-2, это гораздо, гораздо хуже!
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