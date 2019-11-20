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 Політика України
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Все про:Кабмін (3303) зона відчуження (87) Гончарук_Олексій (283)

 Кабмін переоголосив конкурс на посаду глави Національного агентства з управління зоною відчуження

Конкурс на посаду керівника Національного агентства з управління зоною відчуження переоголошено.

Про це сказав журналістам на брифінгу після засідання уряду 20 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає журналіст Цензор.НЕТ.

"Жодна людина, яка пройшла відбір, нас не влаштувала, - сказав він. - Там, де у нас є сумніви, ми готові почекати. Тут ми ухвалили рішення, щоб не створювати чуток, тому що навколо цього конкурсу було багато маніпуляцій. Щоб оздоровити атмосферу навколо цього конкурсу і щоб більше сильних кандидатів подалося".

Нагадаємо, за інформацією екснардепа, журналіста Сергія Лещенка, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко домагалася призначення своїх ставлеників на високі посади. Зокрема, претендувала, щоб її чоловік очолив Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Також читайте: Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160793
 
 
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єдина зона отчуждения це домбас, а там сивуха бродить
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Юля хотіла. Але їй сказали, що зона належить до "сладєнькоВо". І це для "зюзіків" Кабмин переобъявил конкурс на пост главы Национального агентства по управлению Зоной отчуждения - Цензор.НЕТ 6840
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На цю посаду можна призначити дурня, тому можна брати усіх зебілів.
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Оууу!.. это та посада, которую просила для себя (на кормление) баба Йуля..
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бразильцы отдыхают глядя на нас, - им не угнаться.
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Ідеальна посада для Жулі Тимошенко. Зробіть їй ще офіс в Чорнобилі і видайте протигаз зі стразами.
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