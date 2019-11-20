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 Політика України
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Все про:асоціація (272) Кабмін (3303) Гончарук_Олексій (283)

 Прем'єр Гончарук представив онлайн-систему, яка в реальному часі моніторить виконання Угоди про асоціацію

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук представив онлайн-систему "Пульс Угоди", за допомогою якої можна в режимі реального часу моніторити виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Уряд відкрив Пульс Угоди - онлайн-систему моніторингу реалізації заходів виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Те, що не могли зробити до цього за попередні 2 роки", - підкреслив прем'єр.

За його словами, інформаційна система моніторингу виконання Угоди про асоціацію була розроблена ще три роки тому, але запустили її тільки зараз.

"Пульс Угоди дозволяє відстежувати прогрес виконання плану заходів в режимі реального часу і показує, від кого в конкретний момент залежить виконання кожного завдання. У ній чітко окреслені конкретні завдання в 24-х сферах суспільного життя, які охоплює Угода про асоціацію. Для нас важливо бути максимально відкритими перед громадянами, бізнесом та іноземними партнерами", - підкреслив глава уряду.

Також читайте: Україна і ЄС обговорили вдосконалення Угоди про асоціацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160790
 
 
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молодой, талантливый премьер освоил вкладку "задачи" в microsoft outlook?
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Ця програма тепер у кожному електричному самокаті.
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Он не знает , что делать , вот делает то , что делает .
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"Пульс Соглашения" . Премьер Гончарук представил онлайн-систему, которая в реальном времени мониторит выполнение Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 7531 Пульс неровный , с перебоями . То на запад , то на восток перекашивает .
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Соглашение работает. После Польши дешёвую раб.силу получит Германия.
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Лёша, успокойся, там уже труба на выход вас всех зовёт.
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