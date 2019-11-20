 Прем'єр Гончарук представив онлайн-систему, яка в реальному часі моніторить виконання Угоди про асоціацію

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Уряд відкрив Пульс Угоди - онлайн-систему моніторингу реалізації заходів виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Те, що не могли зробити до цього за попередні 2 роки", - підкреслив прем'єр.

За його словами, інформаційна система моніторингу виконання Угоди про асоціацію була розроблена ще три роки тому, але запустили її тільки зараз.

"Пульс Угоди дозволяє відстежувати прогрес виконання плану заходів в режимі реального часу і показує, від кого в конкретний момент залежить виконання кожного завдання. У ній чітко окреслені конкретні завдання в 24-х сферах суспільного життя, які охоплює Угода про асоціацію. Для нас важливо бути максимально відкритими перед громадянами, бізнесом та іноземними партнерами", - підкреслив глава уряду.

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