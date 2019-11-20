 "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат розповів у коментарі НВ.
Юрій Корявченков підтвердив, що зустріч за участю глави Криворізького главку і депутатів "Слуги народу" відбулася у вересні. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. На нас велика відповідальність. Хочемо, щоб усе було за законом: почалася боротьба з наркоторгівлею, з незаконними ігровими залами, а також з незаконними пунктами прийому металу. Щоб всі правоохоронні органи працювали разом. Ось і все", - заявив Корявченков.
Після оприлюднення аудіозаписів із зустрічі Корявченков сказав, що не обговорював цю ситуацію з президентом Володимиром Зеленським або керівниками фракції "Слуга народу": Давидом Арахамією і його заступником Олександром Корнієнком.
Крім того, депутат зазначив, що не впливав на призначення посадових осіб до правоохоронних органів Кривого Рогу. "Нікого ми не призначали і не затверджували. Ми як депутати не маємо такого права. Кандидатура Лукашова з'явилася по лінії Міністерства внутрішніх справ, а саме обласного начальника УВС (Управління внутрішніх справ в Дніпропетровській обл. - Ред.)", - підкреслив Корявченков.
Також депутат прокоментував погрози відкриття кримінальних проваджень проти противників нової влади, які нібито прозвучали на запису. "Ніяких погроз щодо задіяння інших силових органів не було. Я сказав: якщо не буде дій відповідно до закону, то діяти можуть інші органи".
Відповідаючи на запитання, чи можна це розцінювати, як попередження керівництву поліції, Корявченков відповів: "Ні, я нікого не попереджав".
Депутату невідомо, хто міг записати розмову і чому вона з'явилася в мережі через майже два місяці. Він висловив припущення, що суспільство намагаються відвернути від більш істотних подій у країні.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".
Худе только воры как в предыдущей раде
не кожен може пережити владу.
нового нічого.
этот дурачок случайно проговорился
ЗеДятлы, вот ваши любимцы такие, один кнур у тёщи угол за бюджетные бабки арендует, второй хряк жену себе в помощницы депутата за бюджетные деньги пристроил. В замминистры через кровать тёлок устраивают. Цирк да и только.
Ты же тупое, клоун.
Видимо, в 95 Квартале они были на своем месте, а во Власть попали случайно, по вине того же народа!
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тепер рекет блаЗЄнських можна називати "пєрєживанієм_ЗА_крівой_роґ". Просто "кушать_нє_маґу"(с) так "пєрєживаю" . Даже "сладєнькоє" в душу нє лєзєт.
1. Если эта запись настоящая, то значит и остальные опубликованные Поляковым - тоже настоящие. Эх Юзик, сдал ты компанию.
2. Налицо давление на полицию - только за это в США политик уже подал бы в отставку.