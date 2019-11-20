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 Політика України
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Все про:Кривий Ріг (278) бешкет (430) Юрій Корявченков (14)

 "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи

Депутат Слуги народу Юрій Корявченков заявив, що просив новопризначеного керівника поліції Кривого Рогу Сергія Лукашова повернути довіру криворіжців до поліції. В іншому випадку, можуть доєднатися інші силові органи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат розповів у коментарі НВ.

Юрій Корявченков підтвердив, що зустріч за участю глави Криворізького главку і депутатів "Слуги народу" відбулася у вересні. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. На нас велика відповідальність. Хочемо, щоб усе було за законом: почалася боротьба з наркоторгівлею, з незаконними ігровими залами, а також з незаконними пунктами прийому металу. Щоб всі правоохоронні органи працювали разом. Ось і все", - заявив Корявченков.

Після оприлюднення аудіозаписів із зустрічі Корявченков сказав, що не обговорював цю ситуацію з президентом Володимиром Зеленським або керівниками фракції "Слуга народу": Давидом Арахамією і його заступником Олександром Корнієнком.

Крім того, депутат зазначив, що не впливав на призначення посадових осіб до правоохоронних органів Кривого Рогу. "Нікого ми не призначали і не затверджували. Ми як депутати не маємо такого права. Кандидатура Лукашова з'явилася по лінії Міністерства внутрішніх справ, а саме обласного начальника УВС (Управління внутрішніх справ в Дніпропетровській обл. - Ред.)", - підкреслив Корявченков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу

Також депутат прокоментував погрози відкриття кримінальних проваджень проти противників нової влади, які нібито прозвучали на запису. "Ніяких погроз щодо задіяння інших силових органів не було. Я сказав: якщо не буде дій відповідно до закону, то діяти можуть інші органи".

Відповідаючи на запитання, чи можна це розцінювати, як попередження керівництву поліції, Корявченков відповів: "Ні, я нікого не попереджав".

Депутату невідомо, хто міг записати розмову і чому вона з'явилася в мережі через майже два місяці. Він висловив припущення, що суспільство намагаються відвернути від більш істотних подій у країні.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160789
 
 
 Топ коментарі
 
Юзік Криворізький, вирішує всі питання!

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи - Цензор.НЕТ 3910
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Та этот жирлбас и так дух тяжелый пустил... зелепупсики такие сцыклявые... вот щас он смелый на все 200 кг, потому сто "крышу през держит", а вот он уже похудел на весь объем отваги... говнишка в них много, в этих пупсиках...
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Клоуны в раде - кто мог знать, кто мог знать.
Худе только воры как в предыдущей раде
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Юзік не горобець, випустив і він придушить "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи - Цензор.НЕТ 6011
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Ну, мижливо у їхньому середовищі це не погрози. Тоді боюсь навіть уявити, які погмози у них.
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Це розмови "середовища 90-х років". Все чітко і конкретно у відповідності з Кримінальним Кодексом
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И вообще, Юзик попал в Раду через постель с Яременко, без табу.
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Надо на входе в Раду построить весовую . Перевес- штраф !
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в цього мудака, навіть, на ******** дорозі вага покаже "перевес"
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влада збуджує, влада перевтілює людей.
не кожен може пережити владу.
нового нічого.
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от лайно, кривороге (чи криворіжське)
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Да подвердил разговор был дальше не интересно факт на яйцо
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Он высказал предположение, что общество пытаются отвлечь от более существенных событий в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3160789

этот дурачок случайно проговорился
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ну хоть признал что настоящие записи а разумков дурока клеит
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Корявченко!? Это от слова КОРЯК у него такая фамилия? Или от КОРЯвый? умственно корявый. Кстати, как там его помощница? Ну, жена его, что типа экономист.
ЗеДятлы, вот ваши любимцы такие, один кнур у тёщи угол за бюджетные бабки арендует, второй хряк жену себе в помощницы депутата за бюджетные деньги пристроил. В замминистры через кровать тёлок устраивают. Цирк да и только. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи - Цензор.НЕТ 3427
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дятел на дятле и тридирастом погоняет, акуеть выбрал нарид себе вошьдей "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи - Цензор.НЕТ 8088
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Юзик, ты тоже в раду попал через постель с ЗЕ???

Ты же тупое, клоун.
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Странно, народ любит актеров в 95 Квартале, но ненавидят их во Власти.
Видимо, в 95 Квартале они были на своем месте, а во Власть попали случайно, по вине того же народа!
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Ви колись могли витримати бодай 5 хвилин це лайно під назвою "95-ий квартал"? Та це ж стерильний совок, що застряг у совковому "квн-і". Утім, може Ви фанат цього всього. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи - Цензор.НЕТ 9606
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"... "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков..."
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тепер рекет блаЗЄнських можна називати "пєрєживанієм_ЗА_крівой_роґ". Просто "кушать_нє_маґу"(с) так "пєрєживаю" . Даже "сладєнькоє" в душу нє лєзєт.
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Кхм... Это провал.
1. Если эта запись настоящая, то значит и остальные опубликованные Поляковым - тоже настоящие. Эх Юзик, сдал ты компанию.
2. Налицо давление на полицию - только за это в США политик уже подал бы в отставку.
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а все таки интересно, это юзик через постель "назначил" гламурную замминистра?
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Появился реальный шанс скинуть вес, как у М из РПЛ после скандального видео.
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А вот помню , была такая Чичолина. Красная шапочка всех времён и народов. Она тоже занималась законотворчеством. Было весело.
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Поляков и его наниматели системно работали против Зеленского.
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