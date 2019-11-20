 У переговорах з МВФ було досягнуто значного прогресу, але про результати поки говорити рано, - Гончарук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав журналістам на брифінгу після засідання уряду 20 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Ми близько підійшли до досягнення домовленостей з нашими колегами - на робочому рівні. В практиці робіт з МВФ безпрецедентно, коли це досягається за кілька місяців. Нормально, коли переговори тривають рік. Тому сказати через кілька місяців, що ми не дійшли згоди - нормально ... Незалежно від того меседжу, з яким МВФ поїде з Києва, наша робота триватиме. Ми з кожним днем все краще розуміємо один одного", - сказав він.
Гончарук уточнив, що є робоча група, члени якої між собою постійно комунікують.
"Я оптимістично налаштований, і думаю, що угода буде вже цього року. Але щоб не сіяти ілюзій, я б утримався від точної відповіді", - додав прем'єр.
Нагадаємо, 15 листопада Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.
Вони обговорили умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні.
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