 Епіфаній закликав Зеленського вжити заходів щодо намірів окупаційної влади в Криму знищити храми ПЦУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з опублікованою на сайті ПЦУ заявою, очікується знищення єдиного храму Православної церкви України в Сімферополі і центру Кримської єпархії ПЦУ, доступ до якого раніше вже був неможливий через дії окупаційної влади.

"Раніше Комітет ООН з прав людини у зв’язку з отриманою скаргою від православних українських віруючих м. Сімферополя як тимчасовий захід двічі зобов‘язував Росію не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з кафедрального собору Володимира та Ольги у Сімферополі. Однак влада РФ ігнорує зобов‘язання", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що "адміністрація Євпаторії" звернулася до "суду" з метою зобов'язати Управління Кримської єпархії УПЦ (ПЦУ) знести власними силами храм на честь Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" релігійної громади ПЦУ.

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У ПЦУ наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародних зобов'язань РФ у сфері забезпечення прав людини.

"Звертаємося до президента України Володимира Олександровича Зеленського, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів дати належну оцінку вище згаданим діям окупаційної російської влади у Криму та вжити можливих заходів для їх припинення, зокрема дипломатичним шляхом", - зазначено у заяві.

Крім того, у ПЦУ просять міжнародне співтовариство, демократичні країни та міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ, вжити невідкладних заходів, щоб спонукати РФ припинити грубе порушення права на свободу совісті у Криму.

"Окремо наголошуємо на необхідності терміново та невідкладно ухвалити рішення Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання власності на приміщення собору та єпархіального управління у Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну та моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави та дасть можливість ефективніше захистити її права на міжнародному рівні", - підсумували в ПЦУ.