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 Суспільство
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Все про:Зеленський (3605) Крим (7787) Епіфаній (194) ПЦУ (471)

 Епіфаній закликав Зеленського вжити заходів щодо намірів окупаційної влади в Криму знищити храми ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів і правоохоронні органи вжити заходів щодо припинення тиску окупаційною владою в Криму на ПЦУ, йдеться в заяві Священного Синоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з опублікованою на сайті ПЦУ заявою, очікується знищення єдиного храму Православної церкви України в Сімферополі і центру Кримської єпархії ПЦУ, доступ до якого раніше вже був неможливий через дії окупаційної влади.

"Раніше Комітет ООН з прав людини у зв’язку з отриманою скаргою від православних українських віруючих м. Сімферополя як тимчасовий захід двічі зобов‘язував Росію не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з кафедрального собору Володимира та Ольги у Сімферополі. Однак влада РФ ігнорує зобов‘язання", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що "адміністрація Євпаторії" звернулася до "суду" з метою зобов'язати Управління Кримської єпархії УПЦ (ПЦУ) знести власними силами храм на честь Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" релігійної громади ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній

У ПЦУ наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародних зобов'язань РФ у сфері забезпечення прав людини.

"Звертаємося до президента України Володимира Олександровича Зеленського, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів дати належну оцінку вище згаданим діям окупаційної російської влади у Криму та вжити можливих заходів для їх припинення, зокрема дипломатичним шляхом", - зазначено у заяві.

Крім того, у ПЦУ просять міжнародне співтовариство, демократичні країни та міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ, вжити невідкладних заходів, щоб спонукати РФ припинити грубе порушення права на свободу совісті у Криму.

"Окремо наголошуємо на необхідності терміново та невідкладно ухвалити рішення Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання власності на приміщення собору та єпархіального управління у Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну та моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави та дасть можливість ефективніше захистити її права на міжнародному рівні", - підсумували в ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160781
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕ в Бога не верит, сам сказал, гони бабло, сыграет на пианино...
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Какие поповьи разборки дурень?
Свобода вероисповедания права человека слыхал что то про такое?
Или ты только одно право знаешь у человека выбирать и быть избранным в связи с необходимостью выполнения рашкой минских соглашений для снятия с нее санкций?
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Чувствуется жгучая зависть кацапа. Ведь у вас, кацарылых церковь самопальная и без Томоса)))
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давай опять в томосы ломанемся, в поповьи разборки
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Президент є гарантом Конституції та зобов'язаний контролювати те, щоб була свобода віросповідання.
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Какие поповьи разборки дурень?
Свобода вероисповедания права человека слыхал что то про такое?
Или ты только одно право знаешь у человека выбирать и быть избранным в связи с необходимостью выполнения рашкой минских соглашений для снятия с нее санкций?
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Только полные зебилы не знают, что независимая церковь - это один из атрибутов независимого государства
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Так, церковными делами у нас, вроде, порошенко занимается...
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Після заходів зекоманди віруючих ПЦУ в Криму не залишиться.
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ЗЕ в Бога не верит, сам сказал, гони бабло, сыграет на пианино...
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Хочется смеяться, но это реальность...
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Тут не меры. Тут хай нужно подымать на весь мир !
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Чувствуется жгучая зависть кацапа. Ведь у вас, кацарылых церковь самопальная и без Томоса)))
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Не до того звертаєшся, шановний.

До речі, і б бога не проси нічого, бо він може й дати і ти не знатимеш що з цим робити..
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Да страть хотел Зеленский на храмы ПЦУ, как и на всю ПЦУ. Не РПЦ же.
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Зря . В его команде почти все сексуально озабочены . Остальные "по-приколу" .
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негоже президенту з якимось митрополитішкою раду тримати, тут повинна фігура бути на рівні не нижче патріарха укрїни
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Это все равно что , требовать у иудеев извинений за то что распяли Христа.
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Рымляни законопослушеые исполнители, иудеи засудили к распятию, римские воины выполнили решение иудейского суда.
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Ага, ЗЕ помочь сможет только пожрать шаурму.
Кловун президентом никогда не станет, он всегда остантся кловуном!!!
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