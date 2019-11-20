 Росія запропонувала Україні купувати 15 млрд кубометрів газу на рік, - міністр енергетики РФ Новак

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.
"Це ті обсяги приблизно, які ми обговорювали в межах останніх тристоронніх консультацій. Ми пропонували, і не вперше. Тому що питання транзиту ми розглядаємо, зокрема, і з урахуванням прямих поставок на внутрішній ринок, а не через реверс", - сказав він.
При цьому він відмовився коментувати перспективи газових консультацій і запропонував дочекатися офіційної відповіді української сторони на пропозицію "Газпрому".
"Коли ми побачимо офіційний документ, тоді зможемо прокоментувати", - резюмував він.
Тим більше, що вона всією своєю історією доводить, що для них договори не просто нічого не варті, а є інструментом для "розвести лоха" на гроші чи тереторії.
приднестровье*днр* Украина будет обязана закупать ежегодно 4млрд. кубов газа за наш же счет.