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Все про:Газпром (488) Нафтогаз (641) Новак Олександр (36)

 Росія запропонувала Україні купувати 15 млрд кубометрів газу на рік, - міністр енергетики РФ Новак

Російська Федерація запропонувала Україні з 2020 року закуповувати безпосередньо 15 млрд кубометрів газу на рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Це ті обсяги приблизно, які ми обговорювали в межах останніх тристоронніх консультацій. Ми пропонували, і не вперше. Тому що питання транзиту ми розглядаємо, зокрема, і з урахуванням прямих поставок на внутрішній ринок, а не через реверс", - сказав він.

При цьому він відмовився коментувати перспективи газових консультацій і запропонував дочекатися офіційної відповіді української сторони на пропозицію "Газпрому".

"Коли ми побачимо офіційний документ, тоді зможемо прокоментувати", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики РФ Новак назвав "абсурдним і таким, що підлягає скасуванню" позов "Нафтогазу" проти "Газпрому" на $12 млрд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160776
 
 
 Топ коментарі
 
нам не нужен сруский газ, лучше купим в европе у сша хоть у черта лысого но не у кацапов....
все что у нас должно быть общего с срускими - это забор на границе и всё!
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Все что предлагает,ловушка.Они без этого не могут. Экономику не умеют делать. Вот и ловят на ресурсах,якобы дешевых. А потом лезут за преференциями.
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Нет, покупаем мы уже европейский)) А где они его взяли (накачали, или купили у кого) нас не касается.
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Як можна серйозно мати справи з країною, яка де-факто не визнає міжнародне законодавство?
Тим більше, що вона всією своєю історією доводить, що для них договори не просто нічого не варті, а є інструментом для "розвести лоха" на гроші чи тереторії.
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11млрд. кубов ето Украина потребляла газа без ОРДЛО. Наверное ***** еще посчитал что автономной республике приднестровье *днр* Украина будет обязана закупать ежегодно 4млрд. кубов газа за наш же счет.
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Очередная попытка посадить Украину на газовую иглу, полностью вытеснить поставки из Европы, создать очередную прокладку для зарабатывания денег для 5 колонны.Согласно баланса газа в 2018 собственная добыча 20,9 млрд. куб. м импорт (Европа) 10.6 млрд. куб. м, отбор из хранилища 0,8 млрд.куб.м итого 32,3 млрд.куб.м потребление населением 11,6 млрд.куб.м промышленность 11 млрд.куб.м тех.нужды 3,7 мллрд. куб. м теплогенерирующие предприятия 6 млрд.куб.м итого 32,3 млрд.куб.м (http://e-b.com.ua/get/?t=news&id=12116)
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дешевый сыр в мышеловке или скупой платит дважды.
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