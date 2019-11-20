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 Політика України
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Все про:Ситник (530) Вовк Павло (69) Труба (178) Окружний адмінсуд Києва (33)

 Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?". АУДІО

Директор Національного антикорупційного бюро міг попереджати главу ДБР Романа Трубу про те, що його заступники фігурують на записах НАБУ, зроблених у кабінеті ексголови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це свідчить запис розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Удовиченко після розмови Труби із Ситником запитує: На звук потрапили чи на що?

Труба: Не знаю нічого. Він просто зателефонував сказати, що там будуть мої заступники, йдеться про судові рішення, скасування ... Каже, просто оціни правильно всю ситуацію для себе як директор. Може, він мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?

Після перешіптування Удовиченко каже: "Артем наш фактичний союзник, бо думає, що пи*да їм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддю, який дозволив слідчі дії щодо ексглави Окружного суду Вовка, можуть притягнути до відповідальності, - "Слідство.info"

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160772
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так члив. Это называетя Игра в имитацию. Куча бесполезных ручных и подконтрольных презеденту структур. ДБР и Набу должны быть независимыми, а не собаками на поводк
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Фейспалм, рука-лицо..

Походу клоунада на ближайшие 5 лет обеспечена..
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закінчиться набагато швидше при чому абсолютно не смішно для клоунів Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 2433
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Клоунада все же лучше, чем свинарник со свинарчуками при хряке-мародере.
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ну да, ну да, Труба рур вже показав і Яременко і Поляков з Скороход про Зе лайно, звісно ж вам зебілам в лайні комфортніше, ваша атмосфера-рідна. Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?" - Цензор.НЕТ 6104
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Вот эти мразям 🤢🤡💩🐒🧟‍♂️🧙🏿‍♀️ 👊 ,а не пять лет
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Вот так члив. Это называетя Игра в имитацию. Куча бесполезных ручных и подконтрольных презеденту структур. ДБР и Набу должны быть независимыми, а не собаками на поводк
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И все за народные деньги, вот так "слуги"...
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Саме так. Але закони приймають Скоти Народу, тому про незалежність можна забути.
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Говнюк на говнюке сидит, и говнюком поганяет. И эти люди хотят хорошо жить...
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Это какой-то канализационный коллектор, а не чиновники Украины. Простите, но Вы в дерьме.
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Надеюсь всем понятно кто заказал прослушку Трубы, Петя будет делать все чтоб дискредитировать своих обвинителей.
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Они без Пети палятся по полной.
А у поклонников шмаркли ПАПа во всем виноват.
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Порох исподтишка подложил прослушку в кабинет Трубы.
После этого специалисты ГБР приварили под тишок вентиляции защитную решётку.
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Ні. Принесли в коробці з тортом Рошен. Кожен з'їв по жучку-роботу разом з тортом. Жучки закріпилися всередині тіл намертво. І тепер до кінця життя он-лайн ми слухатимемо цих виродків. А це ще не виставили записи з їхніх спалень Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?" - Цензор.НЕТ 7041
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І головне - 73% точно знають, хто там організував чиє прослуховування Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 7303
...
"Никогда еще Порох не был так близок к провалу. Спасло только то, что Виталий Кличко распорядился закрыть Провал на реконструкцию" (с)
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Вас турбує хто встановив прослушку, а може треба переживати за те, що ця прослушка виявила?
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Дурню, скажімо, "пєтя" замовив. Записали. І у "пЄті" розчарування: там труби_з_ситниками_тпа_иншою_наволоччю ведуть лише законні розмови. Але ж ні -- ці виродки поводяться як злочинне угрупування, що оплачуємо ми, платники податків. Вони свідчать про те, що блаЗЄнський замовляє справи у непідконтрольних йому органів. То яка тобі різниця хто замовив прослуховування?
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У тебе немає уявлень про інші типи стосунків, взаємодій та інтеграцій, окрім зкріпного "холоп-барин"?
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И кто-то еще со мной спорит, что это шапито больше года не продержится ))
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Интересно, какие буквы вместо **, ваши версии Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 1727
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и вроде же на сложных конкурсах выбирали, а выбрали в итоге гавно в трубе...значит конкурсы были имитацией, ибо выбирали комиссии из старорежимных таких же коррупционеров. Надо, чтобы выбирали иностранные профессионалы с незапятнанной репутацией и мировым именем...
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Трубу назначил именно Поросенко, так что все претензии к нему.
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гы! Трубой руководит Богдан, так что все претензии к Порошенко. логично, ****. Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 9208
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Труба зашёл в свой кабинет и увидел, как Портнов чего-то шебуршит в вентиляции.

- Андрюха мля, а ты что тут делаешь?!
- Трамвай жду.
Вышел Труба из кабинета, идёт по коридору - вдруг резко остановился:
"Стоп... какого зуя... В МОЁМ КАБИНЕТЕ ТРАМВАЙ?!"
Залетает обратно - всё в порядке, вентиляция закрыта, Портянки нетутя.
"Уехал" - подумал Труба.
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Нинішній директор ДБР Роман Труба активно оскаржував рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану. Більшість із таких адміністративних позовів задовольняв Львівський окружний адміністративний суд. А в листопадi 2019 вiн каже: "У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках - ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над «справами Майдану» далі."(с)
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труба должен уже личные вещи в кабинете складывать в коробок и готовиться на выход)) полный зашквар)) новые решалы-барыги дорвались к кормушке)) и это только начало каминг аут))
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Не, ну теперь сразу понятно из-за чего люди погибали не из-за чего.
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"Артем наш фактичний союзник, бо думає, що пи*да їм".
ЇМ - це кому?
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Рома, тебе не обидно, что Петро смело ездит по заграницам и тебе рожи корчит? Где твое самолюбие, где достоинство???
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Зробили вас зебілів файно та й решту нормальних теж...
Буде весело але не довго..
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Я так понимаю, что вечер томным не будет. День выдался на славу, нужно, чтобы и вечер был не хуже. Гиены пожирают друг друга. Приятного, зебилы, и шоб вы подавились всем этим.
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