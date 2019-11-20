EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3811  45
Все про:Путін (11623) Росія (20958) Донбас (13728) мінські угоди (1660)

 Перегляд Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі неприйнятний і контрпродуктивний, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у середу на форумі ВТБ-Капітал "Росія кличе!".

Як приклад таких заяв президент згадав заклики Києва до перегляду Мінських угод.

"Наразі звучать дедалі частіше тези про те, що Мінські угоди маюті бути переглянуті", - зазначив Путін.

"І ще: ухвалений ВР, парламентом країни закон про особливий статус Донбасу має бути замінено якимось іншим, на що президент Зеленський сказав, що, напевно, це можна зробити, але не знає яким", - додав Путін.

"Ну, як потрібно оцінювати такі заяви? Для мене це незрозуміло. Думаю, що і для вас це незрозуміло", - сказав президент Росії.

Путін також заявив, що розраховує на те, що українські війська не повернуться у так звані сірі зони на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альтернативи Мінським угодам не готуються, - глава МЗС Пристайко

"Розраховую на те, що не буде повернення у ці "сірі зони", тому що ми вже чули від деяких політичних діячів про те, що в ці зони, звідки пішли війська, має бути заведено національну гвардію та поліцію. Так, звісно, на цих територіях потрібно підтримувати певний правопорядок. Але ми добре знаємо, що українську національну гвардію значною мірою було сформовано з так званих націоналістичних батальйонів", - сказав Путін.

Крім того, він заявив, що можливе повернення на лінію розмежування сил нацгвардії України лише погіршить ситуацію та спровокує "дзеркальну відповідь" Донбасу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко допустив, що Київ може вийти з Мінських угод.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія назвав умови Мінських угод "кабальними" для України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160771
 
 
 Топ коментарі
 
пусть падло всё отдаст.и крым и донбасс
 показати весь коментар
 
кремлевский шакал будет повешен.
 показати весь коментар
 
Забавляют разговорные обороты этого старика )) Такой себе рассудительный,самоуверенный в себе болван,который знает,что с него не начнут ржать. На самом деле несет такую пургу,что сумасшедшим и не снилось.Воистину - говори глупость с уверенным видом и тебе поверят ))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так говорите как-будто многое может быть хуже, чем когда половина населения не может заплатить за коммунальные услуги. Под руководством узкой группы олигархов, Украина близка к исчезновению с карты мира (население с 52 миллионов упало так, что уже и Турция в два раза больше населения имеет. А раньше население Турции было меньше)
 показати весь коментар
 
 
Ждёт только одно, тут и к тёте Хае ходить не надо.
Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин - Цензор.НЕТ 3970
 показати весь коментар
 
 
А с чего такая уверенность, что все сразу кинутся ее продавать? Неужели вы считаете всех кто имеет распаеванную землю у себя в собственности дебилами?
 показати весь коментар
 
 
Путин, для начала отдай Дебальцево.
 показати весь коментар
 
 
пусть падло всё отдаст.и крым и донбасс
 показати весь коментар
 
 
Говоря о Минских соглашениях. Он их нарушил перед тем как подписал
 показати весь коментар
 
 
Поки ***** не здохне про це говорити рано... На жаль... Але така реальність...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Путина устраивает все что понаподписывал Порошенко какой полезный был человек
 показати весь коментар
 
 
Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов Источник: https://censor.net.ua/n3160771

***** все знает..
 показати весь коментар
 
 
Капитуляция мародера перед пуйлом все равно будет отменена.
 показати весь коментар
 
Забавляют разговорные обороты этого старика )) Такой себе рассудительный,самоуверенный в себе болван,который знает,что с него не начнут ржать. На самом деле несет такую пургу,что сумасшедшим и не снилось.Воистину - говори глупость с уверенным видом и тебе поверят ))
 показати весь коментар
 
 
ой, как педофил воспрянул...
все как он мечтал - любое его слово, даже бредовое, ловится на лету малоросской моськой, готовой к любой команде хозяина... старайся! а то...хозяин передумает и встречи не будет!
 показати весь коментар
 
 
О чем Вы просите верни Донбасс Крым что Вы можете забрать у маньяка только расчлененку он и пытается впихнуть труп ОРДЛО в тело Украины чтоб от гангрены тело погибло
 показати весь коментар
 
 
Так патрули в серой зоне очередная лож от Авакова и нелоха ???????
 показати весь коментар
 
 
Команда зєлєнського знищує міжнародну політику держави! Влада перейшла до повної ліквідації дипломатії в Україні!!!
"Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ йде зі своєї посади після років боротьби у міжнародних судах. Десятки прецедентів, тисячі сторінок справ України проти Росії щодо незаконної анексії Криму та окупації Донбасу, сотні медійних приводів та активна підтримка України з боку світових лідерів: від Польщі до Великобританії. ТЕПЕР ЦЕ ВСЕ В ТРУБУ.
В смітник.
«Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента", - сказала Зеркаль.
Нинішня влада взяла повний курс на капітуляцію перед Росією жодних судів, оскаржень, санкцій, і не дай Бог заяв проти агресора бути не можу. Це чи не офіційна позиція Офісу президента. Це позиція України перед 9 грудня.
Вже сьогодні європейські та російські ЗМІ говорять про те, що «документ» до підпису Зеленського та Путіна готовий. Пристайко готовий «до компромісів», а влада до здачі країни." - написав блогер.
 показати весь коментар
 
 
Кста а хде Моника ???Уже послы Франции, Германии, Великобритании и США прислали соболезнования по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Русня опять обстреляла нас со своей территории. А Моника в рот бениного дерьма набрала
 показати весь коментар
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева (посмертно).
Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3160694
 показати весь коментар
 
Лучше бы Коростелева наградил зеленского. Посмертно.
 показати весь коментар
 
Она спрашивает, где Моника. А вы отвечаете: наградил орденом.
 показати весь коментар
 
 
Тебе спитати забули, ***** москальське.
Не встигнеш виконати ці, будеш виконувати змінені. Перегляд Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі неприйнятний і контрпродуктивний, - Путін - Цензор.НЕТ 3581
 показати весь коментар
 
 
Путин со своей агентурой написал Минские соглашения с Порошенко и Медведчуком. Минские соглашения полностью противоречат Украинским интересам и даже противоречат конституции! Путин хочет, чтобы Украина выполняла план Кремля и делала для себя губительные действия по федерализации и признанию боевиков и их армии и полиции и по сути Украина не вернет власти над Донбассом, а признает ДНР независимым государством от Украины и с де-факто признанием Донбасса под властью РФ. Еще и санкции снимут и еще и про Крым вообще забыть. Эта власть ведет Украину к полному унижению и развалу страны по плану Путина. Зеленский и СН ничем не отличаются от Медведчука и Партии регионов и даже люди там те же! Тот же Богдан с Януковичем работал в его администрации, тот же Розумков в партии регионов был. Пристайко вообще очевидный агент РФ и такое плетет анти Украинское и про российское все. Сивохо на антимайдане за яныка топил. Бужанский вообще хуже Медведчука такое по тв плетет. Дубинский работал с Медведевой из страна.ua, которую создал Гужва беглый. Портнова они вернули беглого и он судами рулит. Ермак американцам плел русскую пропаганду. Тот же Зеленский за Януковича топил и плакаты эти остались в инете, что молодеж за януковича и там квартал 95. Там куда не плюнь, все сепары!
 показати весь коментар
 
 
///работал с Медведевой из страна.ua, которую создал Гужва беглый///

А страна.ua кто вообще владеет?
Слышал Олеся Медведева на ОПЗЖ вроде как работает или нет?
 показати весь коментар
 
поэтому Порошенко не выполнял Минские. И за это с РФ не снимали санкции.

а Зеля, чмо поганое - их собирается выполнять.

не чувствуете разницу?
 показати весь коментар
 
Путин - за что ты убиваешь наших ребят? Ты епанутый?
Тебе чего не хватает? Пошел ты на ... й!!!! Это просто от меня!!
 показати весь коментар
 
 
Не читайте эту хрень . Оно убогое животное , на могилу которого будут ссать его же холопы .
 показати весь коментар
 
 
Чомусь думається,що з зустрічі в так званому нормандському форматі не війде ні#уя...
 показати весь коментар
 
 
даже ванговать не буду, нелох станет лохом. и к гадалке не ходи))))
 показати весь коментар
 
Шоколадник должен осужден по ст. 111 УК за Минские договорняки .
 показати весь коментар
 
 
Всі, кого хвалить кремлівське х*йло- вороги України! Це лакмусовий папірець для всіх українців, а не бєніни новини, сєпарські серіали та квартали ! Орієнтир "свої" і "вороги" чітко окреслений! Не треба напружувати мізки тим, хто зачморений парашинською пропагандою! Просто робіть прямо протилежні висновки висерам з кремля!- всьо!!!
 показати весь коментар
 
 
Таке враження, що це ми напали на фашистську росію і її президент Хйуло хоче миру.....
 показати весь коментар
 
 
===Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра минских соглашений===

Порошенко хвастается, что минские угоды это его мирный план
 показати весь коментар
 
а чего мой пост удалили...что не так...от вида окурка росиянского, патриёты обгадились...40млн страна ходит в обосс и обосср.... штанах от страха перед царьком россиянским...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору