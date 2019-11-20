 Перегляд Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі неприйнятний і контрпродуктивний, - Путін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у середу на форумі ВТБ-Капітал "Росія кличе!".

Як приклад таких заяв президент згадав заклики Києва до перегляду Мінських угод.

"Наразі звучать дедалі частіше тези про те, що Мінські угоди маюті бути переглянуті", - зазначив Путін.

"І ще: ухвалений ВР, парламентом країни закон про особливий статус Донбасу має бути замінено якимось іншим, на що президент Зеленський сказав, що, напевно, це можна зробити, але не знає яким", - додав Путін.

"Ну, як потрібно оцінювати такі заяви? Для мене це незрозуміло. Думаю, що і для вас це незрозуміло", - сказав президент Росії.

Путін також заявив, що розраховує на те, що українські війська не повернуться у так звані сірі зони на Донбасі.

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"Розраховую на те, що не буде повернення у ці "сірі зони", тому що ми вже чули від деяких політичних діячів про те, що в ці зони, звідки пішли війська, має бути заведено національну гвардію та поліцію. Так, звісно, на цих територіях потрібно підтримувати певний правопорядок. Але ми добре знаємо, що українську національну гвардію значною мірою було сформовано з так званих націоналістичних батальйонів", - сказав Путін.

Крім того, він заявив, що можливе повернення на лінію розмежування сил нацгвардії України лише погіршить ситуацію та спровокує "дзеркальну відповідь" Донбасу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко допустив, що Київ може вийти з Мінських угод.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія назвав умови Мінських угод "кабальними" для України.