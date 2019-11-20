 Перегляд Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі неприйнятний і контрпродуктивний, - Путін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив у середу на форумі ВТБ-Капітал "Росія кличе!".
Як приклад таких заяв президент згадав заклики Києва до перегляду Мінських угод.
"Наразі звучать дедалі частіше тези про те, що Мінські угоди маюті бути переглянуті", - зазначив Путін.
"І ще: ухвалений ВР, парламентом країни закон про особливий статус Донбасу має бути замінено якимось іншим, на що президент Зеленський сказав, що, напевно, це можна зробити, але не знає яким", - додав Путін.
"Ну, як потрібно оцінювати такі заяви? Для мене це незрозуміло. Думаю, що і для вас це незрозуміло", - сказав президент Росії.
Путін також заявив, що розраховує на те, що українські війська не повернуться у так звані сірі зони на Донбасі.
"Розраховую на те, що не буде повернення у ці "сірі зони", тому що ми вже чули від деяких політичних діячів про те, що в ці зони, звідки пішли війська, має бути заведено національну гвардію та поліцію. Так, звісно, на цих територіях потрібно підтримувати певний правопорядок. Але ми добре знаємо, що українську національну гвардію значною мірою було сформовано з так званих націоналістичних батальйонів", - сказав Путін.
Крім того, він заявив, що можливе повернення на лінію розмежування сил нацгвардії України лише погіршить ситуацію та спровокує "дзеркальну відповідь" Донбасу.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко допустив, що Київ може вийти з Мінських угод.
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія назвав умови Мінських угод "кабальними" для України.
что ждёт украинцев после продажи земли...
***** все знает..
все как он мечтал - любое его слово, даже бредовое, ловится на лету малоросской моськой, готовой к любой команде хозяина... старайся! а то...хозяин передумает и встречи не будет!
"Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ йде зі своєї посади після років боротьби у міжнародних судах. Десятки прецедентів, тисячі сторінок справ України проти Росії щодо незаконної анексії Криму та окупації Донбасу, сотні медійних приводів та активна підтримка України з боку світових лідерів: від Польщі до Великобританії. ТЕПЕР ЦЕ ВСЕ В ТРУБУ.
В смітник.
«Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента", - сказала Зеркаль.
Нинішня влада взяла повний курс на капітуляцію перед Росією жодних судів, оскаржень, санкцій, і не дай Бог заяв проти агресора бути не можу. Це чи не офіційна позиція Офісу президента. Це позиція України перед 9 грудня.
Вже сьогодні європейські та російські ЗМІ говорять про те, що «документ» до підпису Зеленського та Путіна готовий. Пристайко готовий «до компромісів», а влада до здачі країни." - написав блогер.
Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3160694
Не встигнеш виконати ці, будеш виконувати змінені.
А страна.ua кто вообще владеет?
Слышал Олеся Медведева на ОПЗЖ вроде как работает или нет?
а Зеля, чмо поганое - их собирается выполнять.
не чувствуете разницу?
Тебе чего не хватает? Пошел ты на ... й!!!! Это просто от меня!!
Порошенко хвастается, что минские угоды это его мирный план