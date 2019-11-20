 Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу

Разумков заявив, що поки фракція щодо "скандальної розмови" не збиралася, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.
"Нам належить ще перевірити справжність аудіозаписів з ресторану Кривого Рогу і вислухати коментарі від учасників цього запису. Давайте почекаємо, поки імовірні учасники цієї зустрічі підтвердять або спростують факт її проведення", - відповів Разумков.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".
Они учатся у забугорных товарищей, в общем будет - их там не было.
Крутое пике ЗЕ команды
Розумков можешь уж не давать комменты и так понятно что будете придумывать очередную отмазку всей командой 95 квартала
Уволят с поста «Члена Лічильної комісії Верховної Ради» , или
с «заступника керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Ірландіє»?
Пленки мельниченнко по сей день проверяют.
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Юзик по глупости подтвердил запись по Кривому Рогу Оказывается в жизни оно такое же тупое , как и в "Квартале"
Ждать уже не долго
Скоро будет ЙОЛКА