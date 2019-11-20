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 Політика України
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Все про:Кривий Ріг (278) Юрій Корявченков (14) Разумков Дмитро (287)

 Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков чекає підтвердження справжності аудіозапису розмови нібито народного депутата Юрія Корявченкова з правоохоронцями Кривого Рогу.

Разумков заявив, що поки фракція щодо "скандальної розмови" не збиралася, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.

"Нам належить ще перевірити справжність аудіозаписів з ресторану Кривого Рогу і вислухати коментарі від учасників цього запису. Давайте почекаємо, поки імовірні учасники цієї зустрічі підтвердять або спростують факт її проведення", - відповів Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160770
 
 
 Топ коментарі
 
зашквар у Зе шобли по всім напрямкам, це вам не на піаніно х#*м мурку бацати Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2821
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зашквар у Зе шобли по всім напрямкам, це вам не на піаніно х#*м мурку бацати Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2821
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Какой зашквар?!
Они учатся у забугорных товарищей, в общем будет - их там не было.
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забугорним товарісчам народ я#ця не відрриває,на відміну від наших очільників,які заслуговують на таку "процедуру" Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 7082
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Полиграф у Вас в Украине. Во всем цивилизованном мире - Прокуратура.
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С прокуратурой у нас беда... Да и зелохи для таких дел, формат "шоу" выбрали.
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Это уже даже не смешно это уже закономерность и всего за полгода
Крутое пике ЗЕ команды
Розумков можешь уж не давать комменты и так понятно что будете придумывать очередную отмазку всей командой 95 квартала
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И что произойдёт?
Уволят с поста «Члена Лічильної комісії Верховної Ради» , или
с «заступника керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Ірландіє»?
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Гы-гы-гы.
Пленки мельниченнко по сей день проверяют.
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Разумков шо тормозим ? Пора комментировать очередные записи
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Просто надо посадить всех и ничего не придется проверять. Новый год на носу.
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tZE inform

@tZEinform

·6 мин
Юзик по глупости подтвердил запись по Кривому Рогу Оказывается в жизни оно такое же тупое , как и в "Квартале"
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А давайте, блд, этим будут заниматься МВД, ГБР, СБУ или любые другие органы, которые должны этим заниматься и дадут правовую оценку. И Юзику иБогдану и Трубе иЗюзику со 💯 %-м прокурором. А то, как в песне будет
Ждать уже не долго
Скоро будет ЙОЛКА
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корявченки кушать нада? нада, вот и отстаньте,
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Кожен день зекоманда "відмочує якісь корки"!
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Да что тут ждать? Всё и так понятно. Юзик жирное чмо которое уже успело засветиться в коррупции. Весь 95-й квартал такой а их юмор сплошное лицемерие.
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Выносить пора уже этих Зеленых обезьян.
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Жодного дня щоб не було чергового зашквару від "слуг урода"... Вони там що, маньяки якісь чи просто поголівно всі вар'яти , наркомани, бандити , педофіли , збоченці..? Та з таким діагнозом "слуг урода" або всіх поголівно вже терміново в дурку покласти лікуватися, або ж що дешевше - просто відправити раків годувати 😷
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"Их за жопу на заборе поймали что яблоки воровали в саду" - а они кричат - это не Мы , где доказательства !!! Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 44 ...шоу Зе-дебил-квартала продолжается ...Пора их останавливать ..
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