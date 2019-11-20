 Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу

Разумков заявив, що поки фракція щодо "скандальної розмови" не збиралася, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.

"Нам належить ще перевірити справжність аудіозаписів з ресторану Кривого Рогу і вислухати коментарі від учасників цього запису. Давайте почекаємо, поки імовірні учасники цієї зустрічі підтвердять або спростують факт її проведення", - відповів Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо".