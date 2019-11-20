 Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Путін сказав на форумі "Росія кличе".
"Які у мене відносини із Зеленським? Жодних. Я його не бачив ніколи, я з ним не знайомий, але телефоном кілька разів розмовляли... Мені здається, що він симпатична людина, щира, на мій погляд, він реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема і на Донбасі", - додав він.
При цьому Путін наголосив, що не знає, наскільки Зеленський спроможний це зробити. За його словами, позитивні кроки Зеленський зробив, зокрема, це розведення сил і засобів у двох населених пунктах на Донбасі.
Хи- Хи каешь б...дь? ЗА ЧТО???
Моя первейшая задача как священника - борьба с суевериями. В принципе Христос и апостолы занимались тем же.
Есть истинная вера, которая основывается на знании духовных основ Вселенной, на Божественном Откровении. Истинная вера учит нас использовать разум, логическое мышление и относится ко всему творению правильно и рационально. Ну это все понятно. Это вера, которую я проповедую.
А есть суеверия. Забобоны, с которыми вера христианская борется с момента пришествия Христа и даже раньше. Наша логика проста. Если Бог с нами, то кто против нас? Никакая магия, колдовство и прочие бесовские фиговины не в состоянии навредить (и помочь, кстати, тоже) человеку, стоящему на высших ступенях духовного развития. Забобоны - это удел людей с примитивным магическим сознанием и мышлением.
Магическое мышление - это такая вера в то, символическая деятельность (фенечки на руках, небритая борода и пр.) тождественна реальной деятельности и влияет на окружающий мир.
Магическое мышление выражено проявляется на первичных этапах развития общества, а также есть стадия развития мышления ребенка в возрасте 3-5 лет (колдуй бабка, колдуй дед, колдуй серенький медведь).
Магическое мышление в более позднем возрасте часто является признаком различных психических расстройств.
И вот когда мне говорят: «Ну зачем так на Зеленского наезжать? Не по-христиански как-то», я отвечаю: «Это как раз по-христиански. Моя первейшая задача как священника - бороться с суевериями, забобонами и прочими религиозными предрассудками!»
Иногда бывает что да, в некоторых случаях такая борьба бесполезна, некоторые люди категорически упорствуют в своём магическом мышлении. Но они обычно дурдомом кончают. Факт. И я не хочу чтобы забобонный Бубочка устроил дурдом для всех нас.
есть сравнительный анализ количества жертв сталина и ведьмоборства?
«Ви что вєрітє Путіну ? »
А ми знаємо інше...
когда в очередной раз думаешь что это уже дно-днище, с низу все равно кто-то стучит.....
«Мне кажется, он симпатичный человек, искренний», - заявил Путин.
Российский лидер добавил, что, по его мнению, Зеленский хочет реального урегулирования ситуации в Донбассе."
Ну вот и пипец Украине.. Это не мир. Это КАПИТУЛЯЦИЯ на условиях АГРЕССОРА...
Його серце назавжди з Андрюшою!
Дон Педро мужчина это что-то
Привело ЗЕбыдло малороса к власти....
Зе, держись!
Порохоботы не вечны!
Но брексит не изменит этот ресурс увы. Цвет - жёлтый, наполнение - мерзкое. Уровень журналистики - половая щель. Редакционная политика - заказная.
или что не так? вас обидели или просто ревнуете?
я его никогда не видел...но он симпатичный))))
ойц...это прямо искра ... и трепет от предстоящей встречи...
(фу ***!)
Готовится что Фуйло будет
целовать его в живот
Браво.
А *****, видно, смазливый, еврейский НеЛох возбуждает.
Совет да любовь.