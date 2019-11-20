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 Політика України
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Все про:МЗС (1965) Росія (20958) звільнення (725) Зеркаль (203)

 Я не той персонаж, який готовий до дружби з РФ, - Зеркаль припускає, що питання про її звільнення порушували б росіяни

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль категорично проти зміни позиції щодо відносин з РФ.

Про це дипломатка заявила в програмі "Он воно як", передає Цензор.НЕТ.

"З точки зору "ми будемо дружити з Росією", я не той персонаж, який готовий до дружби. Я все ж таки fighter, я той, хто веде переговори, і той, хто представляє позицію, яка відрізняється від бачення росіян. Росіяни порушуватимуть питання про моє звільнення, я не та людина, з якою вони можуть домовитися", - наголосила Зеркаль.

Також читайте: Я би пішла в атаку. Але цього не зроблять, оскільки попереду "Нормандія", а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі", - Зеркаль про заяву Путіна щодо газу

Зеркаль відмовилася оцінити, наскільки Офіс Президента готовий "дружити з РФ". Вона зазначила, що протягом останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і тому дійшла висновку, що в МЗС їй більше немає чого робити.

Нагадаємо, Олена Зеркаль повідомила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, імовірно, з наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160765
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю, при новой власти, это будет новый и настоящий Министр иностранных дел Украины!!!
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Тому зелені підхуйловники і відсторонили тебе від справ.
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если новая власть выдавливает таких людей, то вряд ли у нее есть будущее, как у власти Украины..., нас готовят к аннексии...
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Я думаю, при новой власти, это будет новый и настоящий Министр иностранных дел Украины!!!
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З кожними виборами нова влада ще гірша. Риги були на другому місці.
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Наступний президент, якщо Україна існуватиме, -- Рабинович. Той, що у ВР кричав на Потураєва. Я Вас запевняю. Я не той персонаж, який готовий до дружби з РФ, - Зеркаль припускає, що питання про її звільнення порушували б росіяни - Цензор.НЕТ 9436
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А хто в старій команді погано працював? Разом рвали кацапів, на всіх фронтах. Ті голови підняти не могли, тільки смерділи. Ми пишались нашими дипломатами і їх перемогами. І ось ... "говорящая голова" дристайка під керівництвом фсбного єрмака
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З Огризко вони підсилять МЗС при любій, але тільки патріотичній владі!
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Тому зелені ************* і відсторонили тебе від справ.
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если новая власть выдавливает таких людей, то вряд ли у нее есть будущее, как у власти Украины..., нас готовят к аннексии...
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запропонований президентом Зеленським міністр закордонних справ Вадим Пристайко «сказав, що є запит суспільства на мир з Росією». Вона зазначила, що впродовж останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і це був останній аргумент, що треба йти. Зеркаль розповіла, що перед звільненням виконає останнє завдання.
«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», - сказала Зеркаль.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo
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Вся суть нынешней власти профи уволить блюдолизов к кормушке страну сдать продать

Этой власти не нужны умные и професиональныые и работающие люди им нужны люмпены нищие и без своего мнения нищей толпой легче управлять
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а статью почитать не?некошерно?ее слова.
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По ссылке:
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
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Зато Сивухи в тренде. Долбят дно.
Сивуха, кто первым должен просить прощения?
Твои братки первыми начали убивать УКРАИНЦЕВ.

СИВОХО: ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, ПРОЩАТЬ И ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что в отношениях между государством и жителями Донбасса «пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения».
Об том он заявил в интервью «Укринформу».

При этом Сивохо повторил свой тезис, что сначала нужно поменять «понятийный аппарат», «сформированный пропагандой за пять лет», изменить риторику и перестать использовать штампы - «свои-чужие», «сепары-укры».
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Беня назвал цену сдачи Украины: $ 100 лярдов. Видимо, ему пообещали эту сумму дать.
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Ну вот, пророчество, болгарки, следующим президентом України будет жінка, алилуе
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"Отстранили от дел по газу" - так этот зелёный квартал решил наше преимущество по газовому вопросу ***** слить?
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Элиту собирать надо где Саломатина, судья из Полтавы, еще судья оправдавшая Мишу. Зато есть. Сивохо,Юзик с этим что то делать надо.
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Украина уже утратила одного профессионального дипломата - 2 недели назад подал в отставку Константин Елисеев. если уйдет и Лена Зеркаль - некому будет на равных противостоять врагу на внешнеполитической арене. Останутся додики-капитулянты типа В. Пристайка, готовые прислуживать зеленым малоросам и пойти на все, вплоть до сдачи национальных интересов, потери суверенитета, лишь бы остаться на должности.
Внешняя политика -это важное направление, тот участок фронта в гибридной войне, в котором Украина победила врага (кацапов), благодаря политике Порошенко. Враг сейчас делает все ,чтобы максимально нас ослабить в этом направлении и ему это удается. Спасибо секте зеленых имбицилов!
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Фактическим или т.сказать теневым министром иностранных дел

в Украине является Андрей Ермак.
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Де мы этих козлов нарыли?Кто бы мог подумать,что эти толстожопые юмористы будут рулить страной?Позор.
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« Біда України в тому, що нею керують ті,кому вона не потрібна» /М. Грушевський/
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Уходят лучшие а Зеркаль несомненно была лучшей в МИД. Очень жаль что такие как она уходят а пристайки остаются,видимо она решила не вымазываться в зелёное дерьмо понимая что все они это предатели и диверсанты открыто сотрудничающие с ФСБ РФ (Ермак,Богдан,Баканов) и с Путиным (Зеленский).
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Ну не перегибай.
Собрал команду Паша Климкин.
З початку до Клімкіна, особисто у мене, була підозра. Як ні як кацап та й ще гартавий.
Але виявився ще той бандерівець.
І в команду собі підібрав таких самих.
Дещиця, Зеркаль - це ті фамілії які ми чули, а скільки ще людей робили цю важку справу.
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Зеленскому высочайшие профессионалы экстра-класса, занимающие патриотическую позицию не нужны. Ему нужны мелкие пророссийские шавки, как и он сам.
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tZE inform

@tZEinform

·1 мин
И Россия правильно делает, что вербует тут тупых агентов. Умный агент сильно будет светиться на общем фоне команды Зеленского.




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tZE inform

@tZEinform

·1 мин
В "СМИ" началась операция "Прикрытие" Ермака. Он оказывается "канал связи с Россией", а не тупой шпион, как мы подумали В любом нормальном государстве, он уже бы сидел на табуретке и обливаясь соплями и слезами давал показания.
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Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, бо вона не готова дружити з Росією. Це позиція патріота. А зебіли дружать і здають інтереси держави ворогу. Це позиція зрадників України. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти. Це зрада і під час війни карається по крайній мірі розстрілом. Зебіли ви підписуєтесь під розстрільною статтею. Прийде час і будете відповідати
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Висновок один - нормальним, патріотичним, професійним кадрам немає місця в зевладі, на жаль!...
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