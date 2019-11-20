 Я не той персонаж, який готовий до дружби з РФ, - Зеркаль припускає, що питання про її звільнення порушували б росіяни

Про це дипломатка заявила в програмі "Он воно як", передає Цензор.НЕТ.
"З точки зору "ми будемо дружити з Росією", я не той персонаж, який готовий до дружби. Я все ж таки fighter, я той, хто веде переговори, і той, хто представляє позицію, яка відрізняється від бачення росіян. Росіяни порушуватимуть питання про моє звільнення, я не та людина, з якою вони можуть домовитися", - наголосила Зеркаль.
Зеркаль відмовилася оцінити, наскільки Офіс Президента готовий "дружити з РФ". Вона зазначила, що протягом останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і тому дійшла висновку, що в МЗС їй більше немає чого робити.
Нагадаємо, Олена Зеркаль повідомила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, імовірно, з наступного тижня.
«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», - сказала Зеркаль.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo
Этой власти не нужны умные и професиональныые и работающие люди им нужны люмпены нищие и без своего мнения нищей толпой легче управлять
Zerkal ne uvolili
Ona sama ushla
Вона сама ушла
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
Сивуха, кто первым должен просить прощения?
Твои братки первыми начали убивать УКРАИНЦЕВ.
СИВОХО: ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, ПРОЩАТЬ И ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА.
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что в отношениях между государством и жителями Донбасса «пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения».
Об том он заявил в интервью «Укринформу».
При этом Сивохо повторил свой тезис, что сначала нужно поменять «понятийный аппарат», «сформированный пропагандой за пять лет», изменить риторику и перестать использовать штампы - «свои-чужие», «сепары-укры».
Тока бы не Йуля
Внешняя политика -это важное направление, тот участок фронта в гибридной войне, в котором Украина победила врага (кацапов), благодаря политике Порошенко. Враг сейчас делает все ,чтобы максимально нас ослабить в этом направлении и ему это удается. Спасибо секте зеленых имбицилов!
в Украине является Андрей Ермак.
Собрал команду Паша Климкин.
З початку до Клімкіна, особисто у мене, була підозра. Як ні як кацап та й ще гартавий.
Але виявився ще той бандерівець.
І в команду собі підібрав таких самих.
Дещиця, Зеркаль - це ті фамілії які ми чули, а скільки ще людей робили цю важку справу.
tZE inform
@tZEinform
·1 мин
И Россия правильно делает, что вербует тут тупых агентов. Умный агент сильно будет светиться на общем фоне команды Зеленского.
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tZE inform
@tZEinform
·1 мин
В "СМИ" началась операция "Прикрытие" Ермака. Он оказывается "канал связи с Россией", а не тупой шпион, как мы подумали В любом нормальном государстве, он уже бы сидел на табуретке и обливаясь соплями и слезами давал показания.