EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  518  31
Все про:Трускавець (20) фінанси (63) навчання (137) Слуга народу (495)

 Навчання "слуг народу" в Трускавці коштувало партії 11,2 млн грн

Тижневий курс навчання тоді ще обраних нардепів від "Слуги народу" в Трускавці коштував партії 11,2 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті СН за третій квартал 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

5,8 млн гривень партія заплатила туристичній фірмі "Бальнео-Тур" за організацію семінару, а 1,9 млн гривень - за проживання в готелі.

За семінар "макро- і мікроекономіка" Київська школа економіки (KSE) отримала від "Слуги народу" 2,1 млн грн. Проїзд "слуг" на поїзді коштував 145 тисяч грн.

Ще 1,2 млн гривень - прибутковий податок, а 80 тисяч гривень - військовий збір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Нагадаємо, новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки. У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. На той момент лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, пославшись на комерційну таємницю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160764
 
 
 Топ коментарі
 
все деньги в трубу... Как были зебилами, так и остались.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
все деньги в трубу... Как были зебилами, так и остались.
 показати весь коментар
 
 
Вчений дурень гірше не вченого, а Трускавець їм не допоможе.
 показати весь коментар
 
 
Трускавець -бальнеологічний курорт ,а тут клінічний ідіотизм , навчити таких як відомо неможливо!
 показати весь коментар
 
 
а источники этих денег????? а доноры все налоги поплатили???
 показати весь коментар
 
Українською мовою - у лапки. Тобто зебілів треба брати у лапки з пазурами Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6892
 показати весь коментар
 
 
За такие деньги депутавтов учили прыгать на одной ноге
Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1563
 показати весь коментар
 
 
Таке "навчання" інакше як дресируванням не назовеш.
 показати весь коментар
 
 
и результаты этого обучения мы сейчас видим - это сногсшибательно!
 показати весь коментар
 
 
Вот вы все говорите,-царь, царь. А вы думаете,- нам царям, легко?
 показати весь коментар
 
И чему они научились? Судя по последним событиям - вся учеба коту под хвост.
 показати весь коментар
 
 
обычно люди приходят к власти,когда много лет в партии,где они набираются опыта,но в украине- особый случай)) растут вместе с украиной))
 показати весь коментар
 
Подумаешь 11 лямов... Зебилы еще на кАнцертах заплатят...
 показати весь коментар
 
У богатых - свои причуды.
Пир во время чумы (войны).
Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Платон
 показати весь коментар
 
Ничё, у Бени ещё много денег, Трускавец - наше всё.
 показати весь коментар
 
пеця так собі, з'їздив на бал у відень а нафіга? і 800 000 як феєрверк--ляпс! а тут відпочинок з навчанням. ботексних наче пітон, а не жаба давить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору