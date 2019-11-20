EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  240  14
Матеріали за темою:
Все про:розмінування (246) Агєєв (44) Петрівське (31)

 Розмінування на ділянці розведення сил Петрівське-Богданівка завершилося, - штаб ОС

У середу, 20 листопада, завершився процес розмінування в районі Богданівки і Петрівського Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив начальник пресцентру ОКП ОС Андрій Агєєв.

"Сьогодні о 12:00 завершився етап розмінування на ділянці розведення №3 (в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське. - Ред.)", - сказав Агєєв.

За його словами, сьогодні з 12:00 було проінформовано через МЗС в ОБСЄ про те, що "ми завершили розмінування ділянки".

"У ОБСЄ є доба на верифікацію. Хоча вони щодня, постійно моніторять виконання зазначених робіт", - розповів Агєєв.

Читайте також: Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб. СХЕМА

Як повідомлялося, бойовики здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160762
 
 
 Топ коментарі
 
Для урочистої зустрічі сепарських танків всьо готово.
 показати весь коментар
 
А "Красную дорожку" для новых Хозяев постелили?
 показати весь коментар
 
Путь на Киев - свободен!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А "Красную дорожку" для новых Хозяев постелили?
 показати весь коментар
 
 
Так ОБСЄ накатали маляву, що сєпари знову мінують. З метою провокацій ніби. Бо там тепер прохідний двір.
 показати весь коментар
 
ну все, тепер кормільци всі лавки покрадуть в зоні розведення
 показати весь коментар
 
 
До речі на відео видно як лугандони побігли з нею до себе, а один подався на нашу сторону. Тут був їхній спільник.
 показати весь коментар
 
 
Тепер росіяни можуть сміливо заселяти нові території!
 показати весь коментар
 
 
Для урочистої зустрічі сепарських танків всьо готово.
 показати весь коментар
 
 








tZE inform

@tZEinform

·28 мин
По Донбассу. "Кто-то" грохнул очень крупное "Что-то" с российскими погонами. Подробности после подтверждения.
 показати весь коментар
 
Бубочка,как Жюков разминирует территорию.Тот посылал на мины солдат,а Бубочка уже комбригов на мины отводит в чистое поле.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору