 Саакашвілі оскаржить у Страсбурзі рішення Верховного Суду України про визнання законною його реадмісії до Польщі

Про це написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Звісно, я оскаржу це рішення в Страсбурзі, де 100% виграю, але це беззаконня, вчинене Верховним судом, ще раз показує наскільки все ще сильний вплив має Порошенко у всіх держструктурах України. І наскільки ця система буде всіляко противитися і підривати починання президента та його команди", - написав Саакашвілі.
Він також зазначив, що зробить все, щоб допомогти команді президента України Володимира Зеленського "зламати опір і подолати саботаж, який буде дедалі більш очевидним по ходу просування реформ".
Як повідомлялося, 20 листопада Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу експрезидента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у справі за його позовом до Держприкордонслужби, Міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ про визнання незаконними та скасування рішення і вчинення дій щодо його реадмісії до Польщі.
Нагадаємо, 26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України експрезидента Грузії, ексголову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, коли той перебував у США. Пізніше нардеп і позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура Грузії передала Україні факти, які не були відомі їй під час надання Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, які прорвали кордон.
Если бы решение принималось в начале года - ото вони было бы...
Вы нихто,как и ваш сцарь пытро.
Але хуцпа допомагає йому виходити з усіх ситуацій. Щодо першого (ВР) подали до КС, а той ніякого рішення не ухвалив, а відносно "богдана" -- тупо перейменували АП на жОП, щоб вивести з під дії закону. Тому і в даному разі коломИйський щось вигадає, бо все вирішує він, в тім числі й про Саакашвілі. Хуцпа тепер є ідеологією блаЗЄнських.
Вже смішно.
Цікаво. Тепер клоуни його знов депортують чи карлсон буде нелегалом по Україні шастати? Тепер проти Зеленського, який перевищив свої повноваження і дав дозвіл на в'їзд законно депортованого з України, повинна бути відкрита кримінальна справа по статті перевищення службових повноважень. А оскільки президенту Порошенку головний юрист Зеленського Портнов прив'язав статтю перевищення службових повноважень до статті узурпація і захоплення влади, то логічно буде йти таким шляхом і до розслідування щодо Зеленського у справі дозволу на в'їзд Саакашвілі.
посадив за "кіднеппінг".
А тоді пригадаю.
Ти вже "повигравало" решту ...
Штраф за незаконний перетин кордону заплатило ? Заплатило ?
А чого ж не судишся про "незаконне анулювання громадянства" ? Чи там теж - "перемога" ?
Лузер тупий. Зараз позлазяться твої шавки-сектанти слиною бризкати, такі ж лузери і дебіли, як ти.