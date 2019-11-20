 Кабмін не включив у свою програму місто з особливим статусом Севастополь, - Крим.Реалії

Про це йдеться в мтеріалі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням на сайті Кабінету міністрів, Програма дій уряду визначає ключові стратегічні цілі держави, за досягнення яких несуть відповідальність профільні міністри. У статті 11. Закону "Про Кабінет міністрів України" не позначені терміни дії цієї програми. Однак один з людей, які брали участь у розробці документа, який просив "з міркувань безпеки" не називати його імені, повідомив кореспонденту Крим.Реалії, що "в методичних матеріалах під час підготовки було вказано термін для реалізації документа - п'ять років".

У стратегічному плані, який покликаний бути основою та орієнтиром для бачення і практичних кроків чиновників, з 87 цілей, новоствореному Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України присвятили три пункти: 5.1, 5.2 і 5.3. Перші два стосуються ветеранів. І тільки один - окупованих територій. І то не всіх.

Кабмін України не включив в стратегічний документ місто з особливим статусом Севастополь, обмежившись "територіями Донецької і Луганської областей та АР Крим". В описі реалізації цілей пункту 5.3 (щодо окупованих територій) Севастополь також відсутній.

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Зазначається, що згідно з українськими і міжнародними нормами, а також резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України, Севастополь, поряд з Автономною Республікою Крим і деякими районами Луганської і Донецької області, є тимчасово окупованою територією. У той же час, Севастополь був і залишається містом з особливим статусом: це вища адміністративна одиниця України, нарівні з Києвом.

Журналісти Крим.Реалії звернулися з питанням про відсутність Севастополя в стратегічному документі до Кабінету міністрів, відповіді поки не отримали.

За повідомленням пресслужби Мінветеранів, Програма дій уряду в їхній частині "готувалася профільними департаментами відомства спільно з громадськістю". Відповідальними за пункт 5.3, де "забули" вказати Севастополь, в міністерстві назвали чиновників з МінТОТ.

Самовисуванець, голова Комітету парламенту з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець вважає відсутність Севастополя в плані дій уряду "технічною помилкою".

"Якщо чесно, ми на комітеті навіть не розглядали Програму дій уряду. Ймовірно, це технічна помилка, яку допустили при підготовці в Кабміні. Навіть у назві нашого комітету є Севастополь, тому що так прописано в Конституції", - розповів кореспонденту Крим.Реалії Лубінець . Зазначається, що згідно з даними вебсайту українського парламенту, план дій Кабміну депутати розглядали три з половиною хвилини. Народні депутати фракції "Слуга народу" проголосували за документ практично одноголосно. Незважаючи на те, що багато комітетів отримали проєкт документа вже після його остаточного прийняття, профільний комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку напередодні голосування схвалив проєкт програми.

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Депутат від партії "Голос" Рустем Умеров у п'ятницю, 17 листопада, повідомив Крим.Реалії, що прем'єр-міністр у курсі ситуації і цю помилку виправлять.

Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за нову Програму дій уряду. У пояснювальній записці до документа сказано, що програма пройшла схвалення Міністерства юстиції України та правову експертизу, в ній не знайдено ознак дискримінації.