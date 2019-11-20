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 Політика України
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 Кабмін не включив у свою програму місто з особливим статусом Севастополь, - Крим.Реалії

У затвердженій Програмі дій уряду України про Севастополь не сказано ні слова.

Про це йдеться в мтеріалі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням на сайті Кабінету міністрів, Програма дій уряду визначає ключові стратегічні цілі держави, за досягнення яких несуть відповідальність профільні міністри. У статті 11. Закону "Про Кабінет міністрів України" не позначені терміни дії цієї програми. Однак один з людей, які брали участь у розробці документа, який просив "з міркувань безпеки" не називати його імені, повідомив кореспонденту Крим.Реалії, що "в методичних матеріалах під час підготовки було вказано термін для реалізації документа - п'ять років".

У стратегічному плані, який покликаний бути основою та орієнтиром для бачення і практичних кроків чиновників, з 87 цілей, новоствореному Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України присвятили три пункти: 5.1, 5.2 і 5.3. Перші два стосуються ветеранів. І тільки один - окупованих територій. І то не всіх.

Кабмін України не включив в стратегічний документ місто з особливим статусом Севастополь, обмежившись "територіями Донецької і Луганської областей та АР Крим". В описі реалізації цілей пункту 5.3 (щодо окупованих територій) Севастополь також відсутній.

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Зазначається, що згідно з українськими і міжнародними нормами, а також резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України, Севастополь, поряд з Автономною Республікою Крим і деякими районами Луганської і Донецької області, є тимчасово окупованою територією. У той же час, Севастополь був і залишається містом з особливим статусом: це вища адміністративна одиниця України, нарівні з Києвом.

Журналісти Крим.Реалії звернулися з питанням про відсутність Севастополя в стратегічному документі до Кабінету міністрів, відповіді поки не отримали.

За повідомленням пресслужби Мінветеранів, Програма дій уряду в їхній частині "готувалася профільними департаментами відомства спільно з громадськістю". Відповідальними за пункт 5.3, де "забули" вказати Севастополь, в міністерстві назвали чиновників з МінТОТ.

Самовисуванець, голова Комітету парламенту з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець вважає відсутність Севастополя в плані дій уряду "технічною помилкою".

"Якщо чесно, ми на комітеті навіть не розглядали Програму дій уряду. Ймовірно, це технічна помилка, яку допустили при підготовці в Кабміні. Навіть у назві нашого комітету є Севастополь, тому що так прописано в Конституції", - розповів кореспонденту Крим.Реалії Лубінець . Зазначається, що згідно з даними вебсайту українського парламенту, план дій Кабміну депутати розглядали три з половиною хвилини. Народні депутати фракції "Слуга народу" проголосували за документ практично одноголосно. Незважаючи на те, що багато комітетів отримали проєкт документа вже після його остаточного прийняття, профільний комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку напередодні голосування схвалив проєкт програми.

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Депутат від партії "Голос" Рустем Умеров у п'ятницю, 17 листопада, повідомив Крим.Реалії, що прем'єр-міністр у курсі ситуації і цю помилку виправлять.

Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за нову Програму дій уряду. У пояснювальній записці до документа сказано, що програма пройшла схвалення Міністерства юстиції України та правову експертизу, в ній не знайдено ознак дискримінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160752
 
 
 Топ коментарі
 
Не нужно злить торговых партнеров, это злобный Порох хотел войны, а теперь все кошерно...
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Какой еще на хрен "особый статус" для городка районного подчинения?! Будет себе обычным райцентром Симферопольской области Крымско-татарской автономии в составе Украины!
И до свидания... Город "позора срусских маряков", мля...
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Виходячи з того, що у вас виставлено прапор Чехії, то ваші діди там таки мерли.

"Германские власти для поддержки внутренней безопасности и порядка летом 1939 года учредили вооруженные силы протектората Богемия и Моравия. К службе допускались только «арийцы», т. е. не евреи и не цыгане. Большинство командиров и солдат ранее служили в чехословацкой армии. Они даже сохранили прежнюю форму, эмблемы и систему наград (форма германского образца была введена только в 1944 году). " https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirqffy5PjlAhWPlIsKHRClA-AQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Ftopwar.ru%2F22187-chehoslovackie-formirovaniya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html&usg=AOvVaw24bjucK-tl4GxXkLbE52IJ
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Не будет АР Крым, и особенного статуса Севастополя, как и Донбасса, тоже не будет. Доособились, хватит. Крымская область, в жопу автономии
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А я - за автономию Крымско-татарской республики самого жёсткого типа: все руководящие должности там должны иметь право занимать только крымцы - коренной народ. И язык там только украинский (как государственный) и крымско-татарский.
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А ты кто? Татарин, коих там 100 тысяч бездельников было? Никакой автономии и каких-то там татар. Украинцы платят налоги, украинцы сражаются на востоке, а татары только ноют в сети. Если вы такие нифига-себе борцуны, так почему же вы на своей земле не соберетесь и не дадите отпор русским? Потому что и проукраинское население там имело вас в виду. Устраивайте диверсии, взорвите крымский мост, и может быть тогда вас начнут хоть как-то воспринимать
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Дурень ты! Если крымский мост взорвать, то Азовское море будет закупорено.
И я не крымский татарин. И я не в восторге от того, что среди моих соотечественников есть такие шапкозакидатели, как ты - "вы, на своей земле...". Наверняка, зебил. Крым - украинская земля. И коренной народ там - наши братья, роднее, чем расеяне.
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Делать им нечего, нужно само понятие АР отменять а не делить Крым еще на две отдельных территории.
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Не нужно злить торговых партнеров, это злобный Порох хотел войны, а теперь все кошерно...
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Значит, заранее согласились на то, что Севастополь будет российской территорией. На таких условиях, может, и можно будет вернуть Крым.
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Какой еще на хрен "особый статус" для городка районного подчинения?! Будет себе обычным райцентром Симферопольской области Крымско-татарской автономии в составе Украины!
И до свидания... Город "позора срусских маряков", мля...
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твои диды там не мерли
заткнись подзаборник!
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Виходячи з того, що у вас виставлено прапор Чехії, то ваші діди там таки мерли.

"Германские власти для поддержки внутренней безопасности и порядка летом 1939 года учредили вооруженные силы протектората Богемия и Моравия. К службе допускались только «арийцы», т. е. не евреи и не цыгане. Большинство командиров и солдат ранее служили в чехословацкой армии. Они даже сохранили прежнюю форму, эмблемы и систему наград (форма германского образца была введена только в 1944 году). " https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirqffy5PjlAhWPlIsKHRClA-AQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Ftopwar.ru%2F22187-chehoslovackie-formirovaniya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html&usg=AOvVaw24bjucK-tl4GxXkLbE52IJ
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Вата-бот с чешским флагом! Чтобы что-то написать, сначала нужно что-то почитать.
Не страдаешь дислексией - попробуй не читать срусского говна, а для начала окунись в мир источников "третьих сторон" (чтобы украинское тебе поперек горла не встало).
И НИ В ОДНОМ из источников ты не найдешь ХОТЬ ОДНУ победу срусских мАряков!!
Нахимов (он же Нахимчук - украинского происхождения) затопил флот в Севастопольской бухте ибо понимал всю тщетность попыток воевать против того же британского флота, который к тому времени опережал срусский как минимум на пол-столетия!
Желание "умереть в первом же бою" - это так по-совковому...
"Я бы не торопился"(М.Жванецкий)
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Крымской области.
наигрались уже с автономиями в 14ом!
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А какая программа развития может быть - свет и воду им отключили, что еще можно для них сделать?
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Севастополь -- Карфаген --должен быть уничтожен.
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Маячнею маєтесь, включив - не включив.
Хочете чогось особливого - вперед на московію партизанити в Криму. Тоді про особливе й говоритимете.
В КМУ може й мрійники сидять зараз, але не на стільки, аби фантазіями займатись.
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Ніякого особливого статусу Севастополю. Хесонес (або Ак'яр) і ніяких Сев і поль. В складі Кримської області повинна бути культурно-національна автономія кримських татар. І спішіть, бо рашка сама може утворити таку автономію і переманити кірімлі на свій бік.
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