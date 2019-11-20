EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2048  45
Матеріали за темою:
Все про:війна (1841) Міноборони (2952) Фролова Аліна (3)

 "У гібридній війні неможлива перемога старого типу - підняти прапор над штабом ворога", - заступниця голови Міноборони Фролова

У гібридній війні неможлива перемога старого типу - "підняти прапор над штабом ворога".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в інтерв'ю Радіо "Свобода" заступниця голови Міноборони Аліна Фролова.

" Дуже важливо чітко розуміти, що армія є поза політикою. Президент і парламент займаються політикою, а у Збройних сил є постійне чітке завдання – обороняти країну і народ. І ця місія не залежить від змін політичних еліт.

Окрім цього, важливо зрозуміти, що у гібридній війні неможлива перемога старого типу – підняти прапор над штабом ворога. У гібридній війні перемога теж гібридна. І вона, найперше, полягає у внутрішньому зміцненні, консолідації і розвиткові, у чіткому розумінні мети і шляхів її досягнення", - сказала вона.

Також Фролова зазначила, що тепер війна найперше ведеться в інформаційному просторі. Військова доктрина Росії, так звана доктрина Герасимова, чітко зазначає, що 3/4 це інформаційний компонет або економічний вплив, і лише 1/4 – це застосування фізичної сили".

Читайте також: Знання англійської для певних військових посад плануємо зробити обов'язковим, - заступниця міністра оборони Фролова

"Наш ворог сприймає інформаційне поле, як поле битви. Тому, якщо ми кажемо про оборону держави, то ми повинні мати змогу захистити країну в інформаційному просторі і протидіяти інформаційним впливам. Тепер фізичне застосування сили іде разом із інформаційною складовою, яка підсилює цю спробу фізичного впливу.

Наприклад, якщо раніше більшість людей могли ніколи не дізнатися про якийсь терористичний акт, що відбувся десь далеко, то тепер про це знають усі і реагують на це. Це вносить дисонанс у життя людей.

А це означає, що зараз загибель однієї людини може вплинути на весь світ, якщо вона подана інформаційно дуже сильно. Тому, ті, хто хоче дестабілізувати ситуацію у світі, це використовують.

Отже, Міністерство оборони повинно мати спроможності для захисту своїх територій інформаційно.

Ми вже бачили, що перед тим, як окупувати Крим і частину Донбасу, Росія спочатку інформаційно "захопила" ці території. Ми тепер чітко розуміємо, що тоді людей готували до вторгнення, а зараз – доступ інформації на окуповані території ретельно блокується", - сказала вона.

Читайте: Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Фролова також додала, що "гібридна протидія - незважаючи на те, що ми все вже якийсь період це намагаємося робити - це абсолютно нова складова безпеки для всіх країн. Зараз всі країни - і європейські, і США - намагаються вибудувати концепції цієї протидії. Усталеної практики немає ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160751
 
 
 Топ коментарі
 
Поэтому "Надо перестать стрелять"(с) ????
 показати весь коментар
 
Хто це???йди борщ вари куриця!
 показати весь коментар
 
дура в квадрате ,,,,"В гибридной войне невозможна победа старого типа - "поднять флаг над штабом врага". разве рашист не подымает окупационные флаги в Крыму и Донбасе(ордло)?.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Флаг на над штабом - у фроловой зарница в пятой точке играет
 показати весь коментар
 
 
ну как это кто . зам министра обороны страны . который прямо говорит . что сводки о потерях в ВСУ хотят засекретить \ по кацапскому подобию\ потому . что известие о гибели одного человека может повлиять на весь элехторат и заоблачный рейтинг главнокомандующего
 показати весь коментар
 
 
но то , что ты ******** , ты ведь не против ? Соси , соси
 показати весь коментар
 
Зато в гибридной войне,есть гибридная победа ))
 показати весь коментар
 
 
Це, коли ніяких досягнень немає, а всіх переконують в великій перемозі.
 показати весь коментар
 
Поэтому "Надо перестать стрелять"(с) ????
 показати весь коментар
 
 
гибридная война не выработаны или просто забыли "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова - Цензор.НЕТ 3936 ведь совко вёл гибридные войны - и был в них бит не раз "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова - Цензор.НЕТ 3936
 показати весь коментар
 
 
але у війни є два варіанти завершення: або перемога, або - капітуляція.
Куди нас зараз веде зєєлокомандувач?
 показати весь коментар
 
 
ага, я глибоко стурбований... що це за бабена, вона хоч автомат тримала у руках??
 показати весь коментар
 
але в гібридній війні можлива блаЗЄнська капітуляція, до якої ви готуєте нас такими заявами.

Шаурма на вас... (с)
 показати весь коментар
 
 
Вона мала на увазі, що у гібридній війні і пемемога гібридна. Це коли ворижий прапор над таихм штабом. І підняли його твої ж штабісти і командири.
 показати весь коментар
 
 
Ну, почему же не зависит от политических элит, если политическая элита в стране - жулики, воры и проходимцы, думающие только, как набить свои карманы и вывезти все в оффшоры, то такая страна не сможет победить ни в какой войне.
 показати весь коментар
 
 
четко указывает, что 3/4 - это информационный компонет или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение физической силы", а мы давайте применим 3/4 - применение физической силы, и 1/4 - информационный компонет или экономическое влияние, и Победа за нами.
 показати весь коментар
 
По этому эти дебилы с 1 января Украинские каналы кодируют...на что никогда не пойдет РФ )))
Или они думают что житель РФ или Германии или Франции будет платить деньги за просмотр 1+1? )))))))))
 показати весь коментар
 
Ні про шо...
Це на хвилинку, заступник міністра оборони, а не телепузік...
 показати весь коментар
 
 
Щоб виграти інформаційну війну,треба щоб в міноборони були українці,а не болтуни з кацапськими фаміліями.Це теж саме,як коломойша бажав Україні дефолту.
 показати весь коментар
 
 
І тому Зеленський вирішив піти шляхом Кадирова.
 показати весь коментар
 
 
Ох и дура. В гибридной войне "третья сила", расхерачивает противника на право и на лево, а потом обьявляется "неожиданная" победа, и только соплежуи завывают по миру помощи и понимании...
 показати весь коментар
 
 
Ого. Зелёная команда почуяла угрозу что где-то зреет генерал Пиночетенко.

Мадам, вы внимательно читали текст воинской присяги ? Разрешите вам напомнить что присяга даётся на верность народу Украины. Не Президенту, не парламенту, ни каким-либо другим госструктурам. Только народу. И миссия армии - прочтите текст присяги ! - заключается также в защите Конституции и законов Украины.
Вам напомнить: сколько раз нынешняя влада уже успела нарушить и Конституцию, и другие законы ?
 показати весь коментар
 
 
мадам, это Вы расскажите солдатам и офицерам в собственноручно с любовью вырытых ими окопах (кровавыми мозолями и кровью-потом) под свист пуль снайпера (не гибридного, а реального) и грохот разрывов мин и снарядов(не гибридных а вполне опасно смертельных)...
расскажите тем, кто погибал, водружая флаг наш на ДАПе, вышке, водонапорной башне, терриконе, танке, окопе... так отмечая нашу территорию...
победа - это победа! это флаг над строем, над штабом, на балконе, в окне, на руке феничкой!!
а договорняки и сходняки - это и без флага на штабе и без ленточки на сумке!!!
гордость за победившую страну не может быть гибридной...
 показати весь коментар
 
 
"В гибридной войне - гибридная победа". Отсюда следует. В отечественной войне - отечественная победа. В мировой войне - мировая победа. В гражданской войне - гражданская победа. И в кибервойне - киберпобеда.
 показати весь коментар
 
дура в квадрате ,,,,"В гибридной войне невозможна победа старого типа - "поднять флаг над штабом врага". разве рашист не подымает окупационные флаги в Крыму и Донбасе(ордло)?.
 показати весь коментар
 
 
И как Министерство обороны Украины в связи с этим борется с касапнёй в соцсетях ? Какие структуры созданы для противодействия противнику , как вы собираетесь их побеждать в информпространстве ? Ни слова об этом. Попросите амеров и англичан дать время хоть на час в сутки время на спутниковых каналах для озвучивания правды о преступлениях касапов в Украине на английском языке плюс видео. Ведь никто ничего не видел и не знает в мире о взрывах 23 мостов и путепроводов в Донбассе спецназом мацковии в 2104 году , например.
 показати весь коментар
 
 
Нові обличча нашої унікальної стратегії?
У гібридній війні перемога може бути лише гібридною.
 показати весь коментар
 
"Очень важно четко понимать, что армия вне политики. Президент и парламент занимаются политикой, а в Вооруженных силах постоянная четкая задача - защищать страну и народ. И эта миссия не зависит от изменений политических элит.Источник: https://censor.net.ua/n3160751

Як таке иіг сказати замміністр? Армія це частина державної політики.
 показати весь коментар
 
 
та ладно? Т.е. если расхерачить в хлам кремль, то это будет проигрыш?
 показати весь коментар
 
 
1-го марта 2014-го года со здания Донецкой администрации были сорваны государственные флаги Украины, и заменены на российские. Именно таким образом была обозначена победа сепаратистов в Донецке.
Владимира Рыбака запытали до смерти, разрезали живот, и выбросили в реку - только за то что он посмел вывесить обратно флаг Украины.

Иди щи варить, тётка. На кухне твоё место.
 показати весь коментар
 
 
"Каждый мнит себя стратегом, Видя бой со стороны" Ш.Руставели
 показати весь коментар
 
А у тебя ни кто не требует москву брать, вы хоть донбасс верните.
 показати весь коментар
 
 
Хрень полная! Говорю как человек, который пишет диссертацию на эту тему
 показати весь коментар
 
Як казав Зе-наполеон, войну не виіграть побєдамі
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору