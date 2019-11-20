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 Політика України
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Все про:Янукович (7391) Разумков Дмитро (287)

 Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що покинув "Партію регіонів" ще в 2010 році, тому що розчарувався, але голосував на президентських виборах за президента-втікача Віктора Януковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"Я ще в 2010 році вийшов з Партії регіонів. У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Тобто задекларована позиція і те, що відбувалося з командою, яка докладала зусилля в ті часи, коли Партія регіонів… Зараз не про Януковича, а про Партію регіонів, яка пройшла усі вибори, багато з них було в опозиції, а після цього вони стали непотрібні та були викинуті на смітник. Там були достойні люди. Були фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади. Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів як внутрішніх, так і зовнішніх. І це призвело до, мабуть, тих результатів, які ми побачили", - заявив Разумков.

За його словами, Януковича підтримувати як політика він перестав, коли вийшов з "Партії регіонів": "Якби я підтримував, то я б залишився в тій політичній силі".

Разумков зазначив, що до 2010 року підтримував "Партію регіонів" і Януковича. Він каже, що в той час в партії було багато ідей, багато людей, які заслуговували на повагу.

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Він розповів, що тоді ключову роль для нього зіграв "внутрішній протест", тому що в Києві населення розділилося на тих, хто підтримував Віктора Ющенка і на "ізгоїв". Спікер додав, що не підтримував Ющенка і на виборах голосував за Януковича.

Глава ВР зазначив, що йому "смішно", коли про нього говорять, що в 2006 році він був "головним технологом "Партії регіонів":"Мені було 22 роки і я точно не міг бути головним технологом".

Водночас, Разумков додав, що підтримував Євромайдан, тому що почали "відбуватися речі, яких не мало бути в європейській державі".

До цього Разумков один раз брав участь у місцевих виборах від партії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160748
 
 
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А ми тєбє нє вєрім, працівний! Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков - Цензор.НЕТ 5186
Замаскований ФСБшник.
Всіх шанпанзє у клітку!
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бывают Порошенко например,он всегда был против Януковича,в душе)))
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Порошенко был одним из создателей ПР (2000), но увидев, какая публика там собирается, уже в 2001 покинул ПР. Почти двадцать лет он не имеет ничего общего с рыгами.
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А кто работал в правительстве Януковича? Какие посты занимал в правительстве Януковича? И в какое время? Прикидаешься примороженным.
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Он там не работал, прислуживал. Дурачком прикидываешься?
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тебе про членство,а ты про правительство...стрелочник по проффесии?
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Тебе уже это не нужно, яйца отсохли, так что давай о правительстве. А ОНО было ЧЛЕНОМ ПР, БПП, а теперь ЧЛЕН СЕ, а ты просто х....... .
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Він бізнесмен, лавочник. Бізнес юбер аллєс.
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КАКИЕ ПОЦЫ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ--при поддержке 75 % БАРАНОВ,ОН делает вас всех вместе
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укуси какашку зеленского как ты любишь))))
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Без зебілів Зе какашка, а з какашками президент Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков - Цензор.НЕТ 4003
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а ти, 73/43зебіл, якщо навіть пробував - не рекламуй гіино, за яке ти галасував. Ти ж, наволоч, за рекламу тубусову, вірняк, ще не заплатив.
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Зеленский - какашка?!
...
Что тьі такое, чудище? И что тьі сделал с robot vertier, маньяк?
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ты какашку прожуй,а то неразборчиво говоришь,а мне интересно твое важное мнение
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Дідько... Відомого тут робота Вертьє занапастив якийсь копрофаг...
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- Альо, це Радіо Рокс?
- Так.
- Поставте, будь ласка, для нашого перЗЕдента пісню британської групи Carcass - Go To Hell Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков - Цензор.НЕТ 4729

Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков - Цензор.НЕТ 2597
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а ще можна поставити пісню шнура, єхай на х....й.
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Так і ти покидьок кацапський "дитя проФФесора"!!! РИГИ як і КГБешники бувшими не бувають!!!
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А как для Разумкова сейчас то, куда он встрял ? Поменял ПРшило на ЗЕмыло?
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резидент з кремля дав команду так зробити. У нього все логічно.
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Странно... Что, а ДО 2010-го Янукович не был разве дважды сидевшим уркой: 2х1,5 года на нарах?
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Яка різниця, коли ти перестав підтримувати обізьяника?? Був у партії регібонів, підтримував зека - це клеймо! Виступав Зе в 2004 на мітингах за Яника - це клеймо! Був Богдан у уряді Азірова - це клеймо! Сивоха тріпався на антимайдані - це мля подвійне клеймо!

Представників попередньої влади, якщо що, це теж стосується...

У владі мають бути лише ті, хто вважав рашку ворогом №1 і до 2014 року. Ті, хто знав, що кацапи - одвічний ворог нашого народу. Ті, хто ніколи не преклонявся перед мацквою і не хотів туди їздити (а тим більше - мати там бізнес).
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так вас, сволотовців, тих самих 73/43%зебілів - навіть в Європу не пускають.
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Особисто мене всюди пускають... І не треба мене до зебілів записувати, я цих інородців не обирав!
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ти 73/43%ний зебіл, галасуєш за них і досі, сволота!
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Придурок, я НІКОЛИ не підтримую неукраїнців у владі!
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ти сволота, ПО-ФАКТУ!!! привів до влади цих жидів! мразь!
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отак вони всі - і зебіли, і риги "не поддерживали, разочаровались, но гАлАсовали". Потім публічно матеряться, але все-одно прогаласують проти України.
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Я ще в 2010 році вийшов з Партії регіонів. У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Там були достойні люди.

Так Дмитро Разумков говорить про своє минуле. А ще чинний голова ВРУ додає, що на виборах 2010 року голосував за Януковича, бо не підтримував Ющенка.
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"А ще чинний голова ВРУ додає, що на виборах 2010 року голосував за Януковича, бо не підтримував Ющенка."
Да по его харе видно, что он козломордый ДЕБИЛ.
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Це подібне до тих, хто голосував за Зе, бо не підтримував Порошенка і привів до влади неоригів - СН.
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Звичайно, але від них довго буде смердіти. Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков - Цензор.НЕТ 765
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Бывает, еще ни с кем не выпил, а тебя уже уважают. Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков - Цензор.НЕТ 6046
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Ну ,надо было быть дебилом,чтобы не видеть чем они занимались. Просто ты приспосабливался по ситуации. Возможно,что и сейчас тебя взяли во власть как бывшего рыга. Для прорасийского лохтората.
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***
слова... слова... где ваша сладость?
слова ушли...осталась гадость!
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Не. Ну одразу видно до чесний слуга наріду.

Не те що Свинобарига який з ригами був.
Стоп. OH SHI...
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А найчесніший по ходу Богдан))) Бо в 2013 був у уряді Азірова, восени 2014 балотувався в Раду від БПП, а потім в зе-команду перейшов... Все перепробував, блін!
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А шо змінилося? Як працював на покидьків, так і працюєш. Просто новий Овоч іще більш гнилий.
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а ну-ка,соевые патриоты.дружно хвалим министра экономики кабинета Азарова-он же свой
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Я чувак простий: бачу кицю - ставлю вподобайку :3

Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков - Цензор.НЕТ 1709
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"Боги створили кицю, щоб люди пізнали красу"
(с) знайдено серед коментів на Тишлангу
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мы еще, кацап, и зеле шею свернем, за то что сааке, как суд подтвердил, незаконно гражданство вернул)
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а Петру не свернете за то,что дал,патока соевая?
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а чего же тогда на допросы не является в ГБУ?Уже 21 допрос пропустил,проще говоря-очко у Петра Алексеевича
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Может Порох в цирк ходить не любит) и вот нихрена зешобла ему за это сделать не может😁
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так Петро дал Саакашвили гражданство,а отобрал через 2 года и вы все дружно кричали ДЯКУЕМО.А Зеленский вернул гражданство Саакашвили полгода назад и сразу убить-как так?Может он еще одумается и заберет обратно?
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Питання для 73%.
Тобто Порох, який свого часу недовго був у цьому грьобаному гадюшнику (і невдовзі вийшов з нього) - це ЗАСНОВНИК ПР І КОРЄШ ЯНУКОВИЧА!!! ЗРАДА ЗРАДНА!!!111!1
А Разумков - норм, бо "свой чувак", так?
(Це якщо навіть не згадувати, що ПР в період присутності там Пороха ще не виявила повною мірою свою потворну сутність, тобто була просто однією з партій - а от у 2010 там вже було все очевидно, що це за кубло).
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На момент присутності Порошенка ця партія не була такою.
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Я про це й кажу - на той момент це була звичайнісінька центристська партія.
А Порох, вибачте, не Нострадамус, щоб заздалегідь передбачити таке одіозне майбутнє ПР.
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А ведь врет собака .До 2010 не знал что янык трижды судимый шапочный вор .Просто хотел **** урвать свой кусок вместе с командой легитимного
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Да все вы там все "молодцы"... А зелупе шо будет, за то что оно не законно сааку гражданство вернуло???
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Рыгоанал,- это не партийная принадлежность. Это, - состояние души.
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Очень хочется его побить,возможно даже ногами
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Разумков это новый Литвин. Такой же прилизанный, и такой же скользкий, и коварный.
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Так Литвин и есть самый настоящий рыг. Рыги использовали его прилизанность, его рожа не похожа на бандитскую, и на ней виднеются проблески интеллекта. Но внутри Литвин та ещё мразь. Он вроде как вместе с Кучмой стоит за убийством Гонгадзе. Вот мне кажется Разумков себя ещё проявит. Пока он скромничает.
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При всій неприязні до пристосуванця Литвина слід визнати,що на відміну від малороса Разумкова Литвин українець.
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тю, зекоманда сейчас и есть коллективный янукович
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Какой он противный.
Может он не жовто-блакитный, а просто блакитный?
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НА ВСЕ ВЛАСТИ УСПЕЛ ПОРАБОТАТЬ И В РАДУ НАБРАЛ ОДНИХ НЕДОУМКОВ !!!
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тобто, прихвостням шмарклі дозволено в минулому бути рИганалами, а Пороху в минулому не можна було? ))))
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сивоха також латентний риг, і також від шмарклі займає посаду..
Політична кар'єра[ред. | ред. код]
2014 року брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності[8].
2019 року балотувався від партії «Слуга народу» (округ № 49 Костянтинівка та Дружківка, Донеччина), посів 3 місце, пропустивши вперед мера Дружківки Валерія Гнатенка («ОПЗЖ») та Бориса Колеснікова (Опозиційний блок). Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з Медведчуком, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку артиста[9][10].
Радник[коли?] Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу[11].І такі всі представники від шмарклі ((((
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