 Януковича я перестав підтримувати як політика в 2010, коли вийшов із "Партії регіонів", - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".
"Я ще в 2010 році вийшов з Партії регіонів. У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Тобто задекларована позиція і те, що відбувалося з командою, яка докладала зусилля в ті часи, коли Партія регіонів… Зараз не про Януковича, а про Партію регіонів, яка пройшла усі вибори, багато з них було в опозиції, а після цього вони стали непотрібні та були викинуті на смітник. Там були достойні люди. Були фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади. Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів як внутрішніх, так і зовнішніх. І це призвело до, мабуть, тих результатів, які ми побачили", - заявив Разумков.
За його словами, Януковича підтримувати як політика він перестав, коли вийшов з "Партії регіонів": "Якби я підтримував, то я б залишився в тій політичній силі".
Разумков зазначив, що до 2010 року підтримував "Партію регіонів" і Януковича. Він каже, що в той час в партії було багато ідей, багато людей, які заслуговували на повагу.
Він розповів, що тоді ключову роль для нього зіграв "внутрішній протест", тому що в Києві населення розділилося на тих, хто підтримував Віктора Ющенка і на "ізгоїв". Спікер додав, що не підтримував Ющенка і на виборах голосував за Януковича.
Глава ВР зазначив, що йому "смішно", коли про нього говорять, що в 2006 році він був "головним технологом "Партії регіонів":"Мені було 22 роки і я точно не міг бути головним технологом".
Водночас, Разумков додав, що підтримував Євромайдан, тому що почали "відбуватися речі, яких не мало бути в європейській державі".
До цього Разумков один раз брав участь у місцевих виборах від партії.
Замаскований ФСБшник.
Всіх шанпанзє у клітку!
...
Что тьі такое, чудище? И что тьі сделал с robot vertier, маньяк?
- Так.
- Поставте, будь ласка, для нашого перЗЕдента пісню британської групи Carcass - Go To Hell
Представників попередньої влади, якщо що, це теж стосується...
У владі мають бути лише ті, хто вважав рашку ворогом №1 і до 2014 року. Ті, хто знав, що кацапи - одвічний ворог нашого народу. Ті, хто ніколи не преклонявся перед мацквою і не хотів туди їздити (а тим більше - мати там бізнес).
Так Дмитро Разумков говорить про своє минуле. А ще чинний голова ВРУ додає, що на виборах 2010 року голосував за Януковича, бо не підтримував Ющенка.
Да по его харе видно, что он козломордый ДЕБИЛ.
слова... слова... где ваша сладость?
слова ушли...осталась гадость!
Не те що Свинобарига який з ригами був.
Стоп. OH SHI...
(с) знайдено серед коментів на Тишлангу
Тобто Порох, який свого часу недовго був у цьому грьобаному гадюшнику (і невдовзі вийшов з нього) - це ЗАСНОВНИК ПР І КОРЄШ ЯНУКОВИЧА!!! ЗРАДА ЗРАДНА!!!111!1
А Разумков - норм, бо "свой чувак", так?
(Це якщо навіть не згадувати, що ПР в період присутності там Пороха ще не виявила повною мірою свою потворну сутність, тобто була просто однією з партій - а от у 2010 там вже було все очевидно, що це за кубло).
А Порох, вибачте, не Нострадамус, щоб заздалегідь передбачити таке одіозне майбутнє ПР.
Может он не жовто-блакитный, а просто блакитный?
Політична кар'єра[ред. | ред. код]
2014 року брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності[8].
2019 року балотувався від партії «Слуга народу» (округ № 49 Костянтинівка та Дружківка, Донеччина), посів 3 місце, пропустивши вперед мера Дружківки Валерія Гнатенка («ОПЗЖ») та Бориса Колеснікова (Опозиційний блок). Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з Медведчуком, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку артиста[9][10].
Радник[коли?] Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу[11].І такі всі представники від шмарклі ((((