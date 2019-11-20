 Уряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Про це повідомляє пресслужба українського уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна – ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оновлений документ актуалізує, доповнює і погоджує завдання з правом ЄС, яке динамічно розвивається.
Так, оновлені завдання ставляться до таких сфер: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги і конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика та енергоефективність; цифрова сфера, наука, технології та інновації; природокористування та інші.
Очікується, що рішення уряду дозволяє прискорити рух України в ЄС, а паралельно зробити такий рух більш прозорим.
помнится, януковощ тоже требовал 150 млрд. от ЕС - иначе не подпишет евроассоциацию...
Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2020 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
Плачущєє нєбо пад нагамі
В лужах разбегаются Зелі с Богданамі.
Осєнь как давно с табою нє бил.
все изменения согласованы с Евросоюзом...или таки "сюрприз будет"?