EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2450  9
Все про:асоціація (272) Кабмін (3303) угода (149) Євросоюз (2701)

 Уряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба українського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна – ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оновлений документ актуалізує, доповнює і погоджує завдання з правом ЄС, яке динамічно розвивається.

Так, оновлені завдання ставляться до таких сфер: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги і конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика та енергоефективність; цифрова сфера, наука, технології та інновації; природокористування та інші.

Очікується, що рішення уряду дозволяє прискорити рух України в ЄС, а паралельно зробити такий рух більш прозорим.

Читайте також: Євросоюз успішно співпрацює з Україною навіть в умовах "турборежиму", - глава представництва ЄС Маасікас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160747
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
внесли "изменения в планы" с вопросом "если рашка даст 10-0 млрд.долларов, то даст ли ЕС 150 млрд.долларов?"
помнится, януковощ тоже требовал 150 млрд. от ЕС - иначе не подпишет евроассоциацию...

Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2020 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
 показати весь коментар
 
 
бла,бла, бла .пора закінчувати,тим паче з номіналами в УрядіУряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3951
 показати весь коментар
 
 
Что такоє осень ето небо.
Плачущєє нєбо пад нагамі
В лужах разбегаются Зелі с Богданамі.
Осєнь как давно с табою нє бил. Уряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 5474
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Короче ,Зеленский это парашенко -2. Тоже показуха. И тоже мелкими шажками. Виляя при этом задом,завлекая несерьезную публику.
 показати весь коментар
 
 
Техосмотр скоро вернут, трепещите, зелебобики!
 показати весь коментар
 
 
лучше - враг хорошего!
все изменения согласованы с Евросоюзом...или таки "сюрприз будет"?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору