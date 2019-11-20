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Все про:Валенса (7) Пенс (77)

 "Немає Європи без України", - Валенса на зустрічі з віцепрезидентом США Пенсом

Україна має стати повноправним членом європейської цивілізації, включно з членством у західних структурах.

На цьому акцентував увагу експрезидент Польщі і нобелівський лауреат Лех Валенса під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

На думку Валенси, питання не в тому, чи потрібно розширяти структури, а в тому, як це робити. У цій концепції "немає Європи без України", наголосив легендарний лідер польської "Солідарності".

За його словами, нині у світі свої правила диктують популісти і демагоги, натомість політики уникають конфронтації з ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті Польщі почав кримінальне провадження проти екс-президента Валенси

На його переконання, США мусять поновити своє глобальне лідерство, і це має відображатися в політиці взаємодії з народом, а не в політиці долара і військових дій.

Про розмову з Валенсою розповів і Пенс. Він назвав Валенсу "чемпіоном у відстоюванні свободи і демократії" та наголосив, що США завжди будуть захоплюватися його мужністю у поверненні Польщі на шлях демократії і ролі у падінні "залізної завіси".

Валенса у Вашингтоні бере участь у заходах до 30-річчя початку демократичних змін у Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160746
 
   
 Топ коментарі
 
Заведите дело на КАЛомойского,ахметова и т.д. Иначе Украины вы таки не увидите. Зеля ,пустое место.
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Strasznie kacapy nienawidzicie tego Wałęsy. A skoro tak, to cieszę się, że takiego Lecha mamy.
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шляки їх (кацапню) трафляють від Валенси. "Немає Європи без України", - Валенса на зустрічі з віцепрезидентом США Пенсом - Цензор.НЕТ 7844
А також від Кароля Войтили "Немає Європи без України", - Валенса на зустрічі з віцепрезидентом США Пенсом - Цензор.НЕТ 7844
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Заведите дело на КАЛомойского,ахметова и т.д. Иначе Украины вы таки не увидите. Зеля ,пустое место.
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та пагадите...
пагадите до "Нормандии"...может там вдруг выясниться что нет расиси без Украины?
(не дай Бог, конечно)
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Думал ли когда-то стукач КГБ "Болек" что будет проводить встречи в Белом Доме.
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Strasznie kacapy nienawidzicie tego Wałęsy. A skoro tak, to cieszę się, że takiego Lecha mamy.
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шляки їх (кацапню) трафляють від Валенси. "Немає Європи без України", - Валенса на зустрічі з віцепрезидентом США Пенсом - Цензор.НЕТ 7844
А також від Кароля Войтили "Немає Європи без України", - Валенса на зустрічі з віцепрезидентом США Пенсом - Цензор.НЕТ 7844
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Ну вог- поляки вас поддержали. Не напрямую- но всё же мнение Валенсы много значит. Он для поляков- как для вас Порошенко- даже лучше.
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Знатно поросячих 8-и центовьіх потролил!Демагогам и популистам на Украину плевать-Крьім слили,Минск навязали,сейчас МВФ и землю хочет оттяпать.
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МВФ не занимается покупками земли- это международный банк для помощи странам, попаВШИм в беду.
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Лапшу на ушах видел много раз,а вот на носу-вижу впервьіе.
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Валенса вовремя прогнулся и обеспечил свой род лет на 200.
Умный мужик.
Хочь и погана людина.
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Нет Европы без Украины - говорит Европа США. Так это не США нужно говорить, а самой Европе, или США принимают решение, кому вступать в ЕС?
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Золоті слова,сказані ще Пілсудським - без вільної України немає вільної Польщі...Поки Україна ще борсалася там за Хмельниччини чи УНР-ЗУНР то Польща жила і процвітала...Як тільки Україну шляк трафляв то Польщу тут же завойовували,ділили і розділяли...москалі в основному...
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