 "Немає Європи без України", - Валенса на зустрічі з віцепрезидентом США Пенсом

На цьому акцентував увагу експрезидент Польщі і нобелівський лауреат Лех Валенса під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

На думку Валенси, питання не в тому, чи потрібно розширяти структури, а в тому, як це робити. У цій концепції "немає Європи без України", наголосив легендарний лідер польської "Солідарності".

За його словами, нині у світі свої правила диктують популісти і демагоги, натомість політики уникають конфронтації з ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті Польщі почав кримінальне провадження проти екс-президента Валенси

На його переконання, США мусять поновити своє глобальне лідерство, і це має відображатися в політиці взаємодії з народом, а не в політиці долара і військових дій.

Про розмову з Валенсою розповів і Пенс. Він назвав Валенсу "чемпіоном у відстоюванні свободи і демократії" та наголосив, що США завжди будуть захоплюватися його мужністю у поверненні Польщі на шлях демократії і ролі у падінні "залізної завіси".

Валенса у Вашингтоні бере участь у заходах до 30-річчя початку демократичних змін у Польщі.