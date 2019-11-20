 Казахстанські лікарі незаконно пересаджували нирки українців ізраїльтянам, - МВС республіки

За даними пресслужби МВС республіки, у 2017-2018 роках у Казахстані діяла банда "чорних трансплантологів", організована іноземцями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Як донори органів залучалися громадяни Узбекистану, Киргизії, України, які через фінансові проблеми продавали свої нирки. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, переважно Ізраїлю.

Донбая було затримано поліцейськими 18 листопада, цього ж дня його відправили під арешт в ізолятор, зазначили в МВС. Проти нього порушили кримінальні справи за частиною 2 статті 264 (участь у транснаціональній злочинній групі) і частиною 3 статті 116 (незаконне вилучення органів людини) КК Казахстану. Слідство встановило, що медик проводив незаконні операції з пересадки органів за велику винагороду.

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У відомстві зазначили, що раніше у цій справі був затриманий і поміщений під варту лікар-трансплантолог Гані Куттимуратов, а також одна із членів злочинної групи - громадянка Киргизії Б.Тайсалова.

Куттимуратов був затриманий у травні 2019 року. МВС тоді заявляло про його причетність до незаконного вилучення людських органів. Проти Куттимуртова порушили кримінальні справи за тими ж статтями, що і проти Донбая.