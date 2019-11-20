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 Події, За кордоном
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Все про:арешт (1035) Казахстан (96) МВС РФ (32) трансплантація (36) лікарі (288)

 Казахстанські лікарі незаконно пересаджували нирки українців ізраїльтянам, - МВС республіки

У місті Шимкент на півдні Казахстану затримано головного лікаря міської клінічної лікарні №1 Абилая Донбая, підозрюваного у проведенні незаконної трансплантації органів.

За даними пресслужби МВС республіки, у 2017-2018 роках у Казахстані діяла банда "чорних трансплантологів", організована іноземцями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Як донори органів залучалися громадяни Узбекистану, Киргизії, України, які через фінансові проблеми продавали свої нирки. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, переважно Ізраїлю.

Донбая було затримано поліцейськими 18 листопада, цього ж дня його відправили під арешт в ізолятор, зазначили в МВС. Проти нього порушили кримінальні справи за частиною 2 статті 264 (участь у транснаціональній злочинній групі) і частиною 3 статті 116 (незаконне вилучення органів людини) КК Казахстану. Слідство встановило, що медик проводив незаконні операції з пересадки органів за велику винагороду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція перевіряє факти незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медцентрів Київщини

У відомстві зазначили, що раніше у цій справі був затриманий і поміщений під варту лікар-трансплантолог Гані Куттимуратов, а також одна із членів злочинної групи - громадянка Киргизії Б.Тайсалова.

Куттимуратов був затриманий у травні 2019 року. МВС тоді заявляло про його причетність до незаконного вилучення людських органів. Проти Куттимуртова порушили кримінальні справи за тими ж статтями, що і проти Донбая.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160744
 
 
 Топ коментарі
 
Хех! То ж дамбаська алкашня. Їх туди багацько втекло на шахти.
Казахстанские врачи незаконно пересаживали почки украинцев израильтянам, - МВД республики - Цензор.НЕТ 3194
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Так вот зачем Зеленского приглашали через Назарбаева.
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Украинцы ... Уже стали на уровень киргизов с казахами...Очень плохо. Нужно что-то делать. Срочно !
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...ну да,продавать почку и покупать румынский паспорт
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ми вже по рівню відстаємо від багатьох африканських країн.
В нас тепер питання по Чернишевському : кто виноват? і что делать?
Поки не відповімо на питання "кто віноват?", не буде відповіді на "что делать?"
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С моей точки зрения, все знают, кто виноват.
Но никто не знает, как с этим жить дальше.

Смотрим соц сети: не успевают выбрать президента, как его на след день минимум половина страны обливает помоями. Так было с Ющенко, с Януковичем, Порошенко. Так было и с Зеленским.

Я прекрасно помню, как тут же на цензоре писали, про то, каким уродом оказался Порох и он вообще не Порох а еврей по фамилии Вальцман, Украину продали жидам, о господи, о господи, вокруг опять одни жиды ,как же нам бедным украинцам теперь жить?!
Поменяли Порошенко на Зеленского. Читаем социальные сети: Вот Порох был - это была сила! А теперь у нас зелебобик, все, это конец. Одни жиды у власти, они все продадут и свалят в Израиль.
Так было всегда.

Может виновата коррупция?
Если да, то Lee Kuan Yew показал в Сингапуре, как следует бороться с коррупцией. Прокатит такое в Украине? С моей точки зрения не прокатит, потому что менталитет другой.
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менталітет тут ні до чого. У всіх людей менталітет однаковий, просто одні суспільства змінились швидше, інші відстали.
У нас дві проблеми:
1. відсутність національної еліти - державників, які би хотіли тут збудувати процвітаючу країну, а не собі та своїм сім'ям - гарне життя в інших процвітаючих країнах. Це - головне. Правлячі кола вже 29 рік, як не хочуть жити в Україні - змінюються обличчя, але не хочуть. Може виключення Ю. Тимошенко.
2. Система суспільних відносин в Україні. Система державна , правова і тд налаштовані на стагнацію та занепад , а не на розвиток.
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"....У всіх людей менталітет однаковий...." - это большая ошибка, у всех народов менталитет разный.
Правлячі кола вже 29 рік, як не хочуть жити в Україні - причины понятны всем, как я думаю

відсутність національної еліти - с этим согласен на 100%

Система суспільних відносин в Україні - это сложный вопрос, но в целом согласен.
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пока ответ писал, Sergii Ustim уже успел ответить.
Посмотри картинку, мы не сговариваясь ответили одинаково на твой вопрос.
Помнишь сказку: ты виновал лишь тем, что хочется мне кушать, сказал волк и сьел козленка. Легко предположить, кто в Украине виноватым будет назначен... ну не китайцы же!
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А у нас тоже было аналогичное дело, что то не вспомню чем закончилось.
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так он там посилання є про медцентр на Київщині.
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Так вот зачем Зеленского приглашали через Назарбаева.
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Хех! То ж дамбаська алкашня. Їх туди багацько втекло на шахти.

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та ну))))... почка алкаша навряд ли приживется у израильтянина)))) не кошерно)))))
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слава Богу не знаю....
но мне кажется что все равно отбирают здоровых (без вредных привычек и каких либо заболеваний)
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Отбирают не здоровых "доноров", а платежеспособных клиентов...
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и клиентов с деньгами и доноров с подходящей почкой...
иногда денег (в самом нескромном количестве) мало, чтоб иметь нужный донорский орган...
орган (почка в данном случае) должен "подходить" по очень многим именно медицинским показателям, чтоб хорошо прижился (ибо при отторжении....деньги на ветер!)
я думаю в той больнице была какая-то своеобразная база клиентов-пациентов под спец.заказ "почки" по показателям... и если поступал нищеброд с такими данными, то связывались с заказчиком и тогда все шло по-накатанной - анализы-обследование-подготовка к операциям-операции-реабилитация и ...один с деньгой...другой с почкой... а лечиться-восстанавливаться по домам...
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Это как машина- даже хуже. Если хоть что-то не так- и не устранена причина- то не поможет- пересаженная почка сдохнет ещё быстрее чем своя.

А такие вещи хорошо делать- если человек здоров- но к примеру попал в аварию- и отбил почку. Тогда- если вовремя пересадить чужую- она прирастёт.

Только я не понимаю- как можно отбить почку в Израиле- а потом ехать в Казахстан- и ждать там почку из Украины? Бред какой-то.
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имеется ввиду наверное донорская почка от живого-здорового ждущего там и прилетевшего израильтянина, которому по анализам и показателям совместимости подходит....
а изымали - пришивали уже на месте (может даже в одной или точнее соседних операционных) т.е с минимальным временем на "доставку", что по-идее должно увеличить шанс приживаемости (т.к без консервантов, доступа воздуха как окислителя и свертывания крови на "срезе"...т.е.... как бы... тепленькой...)
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А почему только израильтяне? У них договор с казахстаном? И как они туда ездят- через Россию? В России им почки отбивают- а в казахстане пришивают новые?
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от этого я не знаю... (может какой-то авиарейс есть прямой ?)
даже догадаться не могу где им почку отбивают))))
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А обратно подсаживали мозги шимпанзе.
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Але правда посилання на кацапський Інтерфакс викликає чималі сумніви.
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***
только взяв большой кредит Сергей понял
что третья врожденная почка - это не патология... это дар Божий
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Все рецепту Сала хана, научатся делать контрафакт.
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Дожились. Казахстанські лікарі незаконно пересаджували нирки українців ізраїльтянам, - МВС республіки - Цензор.НЕТ 5659 Мало того что украинцы стали нацией беженцев, проституток и гастарбайтеров, так уже на органы разбирают как каких то африканских бабуинов. Называется, продай почку и заплати за комуналку, миролюбный и толерантный украинец уставший от войны
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у виконанні інтерфаксу ми ще й фашисти не забувай
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Судя по тексту комментария, и тут Зеленский виноват.
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Такого идиотства как при Путине не было никогда. Деньги платят, посты размещают- а складно это или нет- всем наср- и проверять это уже некому. Им даже методички забыли сменить- больше половины ботов почему-то поливают Порошенко. Льют воду на мельницу, так сязять.
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На какие субсидии, или соц.выплаты может рассчитывать человек с двумя почками?
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Теперь некоторые богатые евреи дуже ******* сало!!!
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Вот она сила доллара. А лохи хотят без денег играть в рынок земли.
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Вовремя новость. Каждый лох, склоняющийся к наперсточному рынку земли по правилам иудоглобализаторского долларопечатного станка, должен четко осознать свою перспективу.
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Вот это Петро довёр страну в 2017-2018 годах, что украинцы ездили продавать почки чтоб выжить и оплатить Роттердам +++++++++++ для Ахметки и Петра
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В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
fraza.ua/foto/283646-v-kieve-nakryli-kliniku-kotoraja-torgovala-organami-pohischennyh-ranee-ljudej
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Израильтянам пора ставить памятник Коломойскому. С надписью Герою Израиля. Обеспечившему соотечественников украинской землёй и почками украинцев.
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