 Казахстанські лікарі незаконно пересаджували нирки українців ізраїльтянам, - МВС республіки

За даними пресслужби МВС республіки, у 2017-2018 роках у Казахстані діяла банда "чорних трансплантологів", організована іноземцями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Як донори органів залучалися громадяни Узбекистану, Киргизії, України, які через фінансові проблеми продавали свої нирки. Ці органи пересаджували багатим громадянам інших країн, переважно Ізраїлю.
Донбая було затримано поліцейськими 18 листопада, цього ж дня його відправили під арешт в ізолятор, зазначили в МВС. Проти нього порушили кримінальні справи за частиною 2 статті 264 (участь у транснаціональній злочинній групі) і частиною 3 статті 116 (незаконне вилучення органів людини) КК Казахстану. Слідство встановило, що медик проводив незаконні операції з пересадки органів за велику винагороду.
У відомстві зазначили, що раніше у цій справі був затриманий і поміщений під варту лікар-трансплантолог Гані Куттимуратов, а також одна із членів злочинної групи - громадянка Киргизії Б.Тайсалова.
Куттимуратов був затриманий у травні 2019 року. МВС тоді заявляло про його причетність до незаконного вилучення людських органів. Проти Куттимуртова порушили кримінальні справи за тими ж статтями, що і проти Донбая.
В нас тепер питання по Чернишевському : кто виноват? і что делать?
Поки не відповімо на питання "кто віноват?", не буде відповіді на "что делать?"
Но никто не знает, как с этим жить дальше.
Смотрим соц сети: не успевают выбрать президента, как его на след день минимум половина страны обливает помоями. Так было с Ющенко, с Януковичем, Порошенко. Так было и с Зеленским.
Я прекрасно помню, как тут же на цензоре писали, про то, каким уродом оказался Порох и он вообще не Порох а еврей по фамилии Вальцман, Украину продали жидам, о господи, о господи, вокруг опять одни жиды ,как же нам бедным украинцам теперь жить?!
Поменяли Порошенко на Зеленского. Читаем социальные сети: Вот Порох был - это была сила! А теперь у нас зелебобик, все, это конец. Одни жиды у власти, они все продадут и свалят в Израиль.
Так было всегда.
Может виновата коррупция?
Если да, то Lee Kuan Yew показал в Сингапуре, как следует бороться с коррупцией. Прокатит такое в Украине? С моей точки зрения не прокатит, потому что менталитет другой.
У нас дві проблеми:
1. відсутність національної еліти - державників, які би хотіли тут збудувати процвітаючу країну, а не собі та своїм сім'ям - гарне життя в інших процвітаючих країнах. Це - головне. Правлячі кола вже 29 рік, як не хочуть жити в Україні - змінюються обличчя, але не хочуть. Може виключення Ю. Тимошенко.
2. Система суспільних відносин в Україні. Система державна , правова і тд налаштовані на стагнацію та занепад , а не на розвиток.
Правлячі кола вже 29 рік, як не хочуть жити в Україні - причины понятны всем, как я думаю
відсутність національної еліти - с этим согласен на 100%
Система суспільних відносин в Україні - это сложный вопрос, но в целом согласен.
Посмотри картинку, мы не сговариваясь ответили одинаково на твой вопрос.
Помнишь сказку: ты виновал лишь тем, что хочется мне кушать, сказал волк и сьел козленка. Легко предположить, кто в Украине виноватым будет назначен... ну не китайцы же!
но мне кажется что все равно отбирают здоровых (без вредных привычек и каких либо заболеваний)
иногда денег (в самом нескромном количестве) мало, чтоб иметь нужный донорский орган...
орган (почка в данном случае) должен "подходить" по очень многим именно медицинским показателям, чтоб хорошо прижился (ибо при отторжении....деньги на ветер!)
я думаю в той больнице была какая-то своеобразная база клиентов-пациентов под спец.заказ "почки" по показателям... и если поступал нищеброд с такими данными, то связывались с заказчиком и тогда все шло по-накатанной - анализы-обследование-подготовка к операциям-операции-реабилитация и ...один с деньгой...другой с почкой... а лечиться-восстанавливаться по домам...
А такие вещи хорошо делать- если человек здоров- но к примеру попал в аварию- и отбил почку. Тогда- если вовремя пересадить чужую- она прирастёт.
Только я не понимаю- как можно отбить почку в Израиле- а потом ехать в Казахстан- и ждать там почку из Украины? Бред какой-то.
а изымали - пришивали уже на месте (может даже в одной или точнее соседних операционных) т.е с минимальным временем на "доставку", что по-идее должно увеличить шанс приживаемости (т.к без консервантов, доступа воздуха как окислителя и свертывания крови на "срезе"...т.е.... как бы... тепленькой...)
даже догадаться не могу где им почку отбивают))))
только взяв большой кредит Сергей понял
что третья врожденная почка - это не патология... это дар Божий
fraza.ua/foto/283646-v-kieve-nakryli-kliniku-kotoraja-torgovala-organami-pohischennyh-ranee-ljudej