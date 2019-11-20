 25 українських міст на день передадуть владу дітям, - ЮНІСЕФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, це частина глобальної акції ЮНІСЕФ щодо привернення уваги до 30 річниці Конвенції ООН про права дитини.

До акції приєднаються Львів, Одеса, Херсон, Миколаїв, Черкаси, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Бахмут та інші міста і громади, розповіли в ЮНІСЕФ.

Мери, голови ОТГ та керівники департаментів "прислухатимуться до порад" дітей щодо ключових рішень у містах і громадах.

Заходи приурочені до відзначення Всесвітнього дня дитини, який цього року співпадає з 30-річчям прийняття Конвенції про права дитини – договору про права людини, ратифікованого найбільшою кількістю країн світу.

"Всесвітній день дитини, який щорічно відзначається 20 листопада, має на меті підвищити обізнаність та сприяти виділенню більшої кількості коштів для мільйонів дітей, які не можуть реалізувати своє право на належну охорону здоров'я, харчування, освіту та захист", - йдеться в повідомленні.

"Діти та молодь у всьому світі беруть на себе керівництво і вимагають невідкладних заходів для подолання проблем, які їх хвилюють – у тому числі кліматичної кризи, розповсюдження психічних захворювань та відсутності можливостей для самореалізації", – заявила Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

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Окрім України, діти братимуть активну участь у заходах у парламентах Кабо-Верде, Індії, Малайзії, Туреччині, Мадагаскару, Ямайки та Європейському парламенті. Ташич (прем'єр-міністр) Ірландії Лео Варадкар вже третій рік поспіль віддасть свій кабінет у розпорядження дітей.

У Всесвітній день дитини діти у всьому світі проводять саміти з лідерами та особами, які приймають рішення, і беруть на себе важливі ролі в уряді, спорті та бізнесі.Зокрема, буде проведено такі заходи:

До них приєднається посол Китаю у справах ЮНІСЕФ Ван Юань, який долучиться до глобального заклику щодо прав дітей на освіту. У понад 50 країнах світу, у тому числі у Вірменії, Ефіопії, Індонезії, Йорданії, Лаосі, Німеччині, Руанді, Суринамі та Танзанії, буде проведено національні саміти за участі представників органів влади.

У середу 17-річний молодіжний активіст із інвалідністю із Харкова Володимир Чарушин виступить на Генеральній Асамблеї ООН, де поділиться досвідом просування мови жестів у рідному місті разом з 5 юними делегатами із Боснії та Герцеговини, Кот Д'івуар, Північної Македонії, Камеруну та США

В Україні інформаційну та соціальну кампанію ЮНІСЕФ #ДітиКеруютьСвітом підтримали Сергій Бабкін, Тарас Тополя, Мішель Андраде, Маша Єфросініна, Олександр Педан, Лілія Пустовіт, Катерина Осадча, Аніта Луценко, Женя Галич та інші.

Визначні будівлі світу, в тому числі будівля Європейського парламенту в Брюсселі, Шанхайська вежа в Китаї, Пантеон у Франції, Афінський акрополь у Греції, Палац миру в Гаазі (Нідерланди), Раштрапаті-Бхаван в Індії, Петра в Йорданії, будинок Фріди Кало в Мексиці, мечеть Аль-Нур в Крайстчерчі (Нова Зеландія), Панамський канал у Панамі, Монумент африканського відродження в Сенегалі та мости через Босфор в Туреччині, будуть підсвічені синім кольором.