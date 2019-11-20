 Можете розраховувати на незламну підтримку України, - глава представництва Євросоюзу Маасікас

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завтра Україна відзначає 6-ту річницю початку Революції ГІдності, яка докорінно змінила і переорієнтувала сучасну історію України. Український народ уже заплатив і продовжує платити високу ціну за свій європейський вибір. Ви взяли на себе цей виклик, поки ви захищаєте свою територіальну цілісність і суверенітет. Заради цінностей і принципів, які ми поділяємо, ви можете розраховувати на незламну підтримку Європейського Союзу", - сказав Маасікас.

Дипломат почав свій виступ українською мовою, після чого перейшов на англійську. "Якщо запросите мене наступного року, обіцяю - говоритиму українською мовою", - додав посол ЄС.

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