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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кабмін (3303) Євросоюз (2701) Матті Маасікас (4)

 Можете розраховувати на незламну підтримку України, - глава представництва Євросоюзу Маасікас

Під час виступу на засіданні українського уряду глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку країни на шляху реформ та євроінтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завтра Україна відзначає 6-ту річницю початку Революції ГІдності, яка докорінно змінила і переорієнтувала сучасну історію України. Український народ уже заплатив і продовжує платити високу ціну за свій європейський вибір. Ви взяли на себе цей виклик, поки ви захищаєте свою територіальну цілісність і суверенітет. Заради цінностей і принципів, які ми поділяємо, ви можете розраховувати на незламну підтримку Європейського Союзу", - сказав Маасікас.

Дипломат почав свій виступ українською мовою, після чого перейшов на англійську. "Якщо запросите мене наступного року, обіцяю - говоритиму українською мовою", - додав посол ЄС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160740
 
   
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ну да, ну да все "новіє ліца" мля, да зе біли? Можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Украины, - глава представительства Евросоюза Маасикас - Цензор.НЕТ 3596 Можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Украины, - глава представительства Евросоюза Маасикас - Цензор.НЕТ 562
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Слова,слова....Помните про лису Алису:На дурака не нужен нож,ему три короба наврешь и делай с ним что хошь
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Ха - ха - ха !!! Забыл еще добавить о глубокой "озабоченности".
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Угар полнейший, на следующий год будет говорить тоже самое, но на украинском языке. Вот это парень.
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НАДОЕЛА ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ УЖЕ. 6 ЛЕТ ОДНО И ТОЖЕ! МОЖЕТ ПОРА ЧТО ТО ДЕЛАТЬ А НЕ МАНТРЫ ЧИТАТЬ?
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"Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед..."
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