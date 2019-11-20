 "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну (оновлено)

Про це він сказав у коментарі журналістам перед засіданням уряду в середу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Це похвально, але не в такій спосіб. Але це ми це обговоримо з нею, коли Олександра повернеться з відрядження, тому що, звичайно, довіра до неї падає через такі речі. Але це вже проблема моїх взаємин із нею ", - сказав Криклій.
При цьому він підкреслив, що слова Клітіної про те, що в МІУ "щось мутять з тендерами на локомотиви" є неправдою.
"Локомотиви останні купувалися за часів Омеляна, коли з GE підписували контракт ... Зараз розглядається кілька варіантів майбутніх контрактів. Це французи, знову американці, але всі вони пропонують поки не дуже цікаву цінову пропозицію", - сказав Криклій.
Також Криклій прокоментував аудіозапис, оприлюднений виключеним із СН депутатом Поляковим і його твердження, що "заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко". Міністр зазначив, що в разі наклепу депутати мають вибачитися.
"Потрібно мати силу, щоб вибачитися за те, що в ресторані зайвого випили і зайвого наговорили", - сказав він.
Нагадаємо, що в листуванні з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом незадоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б, і розкритикувала міністра Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій усунув її від "Укрзалізниці", бо "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.
Зазначимо, Криклій в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що заступників він обрав сам.
"Цієї середи у вас з'явилося два заступники - Наталія Форсюк і Олександра Клітіна. Це кандидатури ваші чи Олексія Гончарука?", - запитав журналіст.
"Мої. Міністрам дали свободу в ухваленні кадрових рішень. Інакше буде складно з нас вимагати результати", - відповів Криклій.
Упереджено - це автоматично кожного дурня (дуру) зараховувати до команди Зе, особливо якщо ця людина спокійно працювала за часів Порошенка. Так само упередженням є бачення помилок та прорахунків і ігнорування дійсно корисної роботи.
Узагальнення - це розповсюджувати помилки чи злочини когось з команди на всю команду.
Ідеалізація - це зараховувати всі покращення на рахунок Порошенка та його команди. Так само ігнорування злочинів, що відбувалися за часів його президентства.
Мені простіше: я не маю кумирів. Для мене і Порошенко і Зеленський і їхні команди - лише люди. У кожного свої помилки, свої прагнення і свої результати.
Нет, криклий, пока оплячивать твоих *лядей приходится мне, это проблема моих отношений с тобой и прочей зеленой мразью.
Дивно, адже щодо розмов, які приписували Петру Олексійовичу, відразу лунало "де доказииии?", "ето не его гоооолос...!", "паддєлка!". Треба ж зберігати якось послідовність у думках.
Якщо не відповідає посаді - звільнити, якщо хтось причетний до корупції - звільнити та покарати згідно закону.
Але ставлення, коли будь-який дурень чи злочинець автоматично зараховується до "команди ЗЕ" є упередженим і не справедливим. Таких кадрів у всі часи вистачало, і навіть серед друзів (страшно сказати) Порошенка.
...
о! після командіровки обсудім і - довіра підійметься.
Криклий - не годен к игре на рояле. Скоро исключат из несгибаемых членов слуги народа.
Если доверие падает - сразу в аптеку.
Неужели отказала в оказании "услуг" и "отношений" начальнику. Более того начала искать их на стороне с пранкером! А девочка симпотная
В ходе переписки пранкер "выудил" у Клитиной информацию о том, что якобы президент Владимир Зеленский собирается снять с должности министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Помимо этого, ее очень возмущает тот факт, что министр приблизил к себе секретаря министерства Андрея Галущака, на котором, "вообще клейма негде ставить" (Клитина, якобы намекает на любовь Галущака брать взятки,) он работал при Януковиче.
Полнная переписка.
https://apostrophe.ua/news/society/2019-11-20/ukrainskaya-top-chinovnitsa-posle-seks--skandala-stala-jertvoy-prankera-djokera-foto-perepiski/180595
Поздно вечером во вторник пранкер Джокер выложил переписку с главной одной из главных героинь дня - Александрой Клитиной. Из нее стало известно, что героиня секс-скандала написала пост в свою защиту по указке пранкера. Кроме того, призналась в том, что между ней и ее шефом - министром транспорта и инфраструктуры Криклием - есть серьезные разногласия. В частности, из-за наличия ставленников олигархов в министерстве, а также возможных коррупционных схем главы Минтранса.
Об этом сегодня пишет издание «Страна».
Напомним предысторию скандала. На днях народный депутат из «Слуги народа» Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области.
Со стороны «Слуги народа» в беседе участвовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (она же «зеленая кнопочка»), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-переписки про «океан и сахар»), Юрий Корявченков «Юзик» и его жена Татьяна.
От полицейских - шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога - Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).
Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полицейские будут «советоваться» в «чувствительных» темах вроде металлолома.
Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Александры Клитиной, заместителя министра инфраструктуры, которая попала на пост якобы через постель.
В тему - Знакомьтесь: замминистра Украины, которую назначили «через постель»
В конце дня Клитина отреагировала на слухи, выложив пост со своим мужем и сыном.
«Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен», - подписала фото Клитина.
Заказчиками скандала считает учредителей «Нибулона»и главу «Укрзализныци»
Но, как оказалось, написание этого текста было не доброй волей, а спровоцированно пранкером.
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В целом непонятно, от чьего имени ведется переписка с Клитиной, но по контексту ясно, что это один из людей, имеющих доступ к премьеру, и, возможно, кто-то старше самой 37-летней Клитиной, потому что она общается с ним на вы, кроме одного момента, когда она пишет «А это ты точно ты мне пишешь?», ответа от которого пранкер ловко избегает, написав, что он сейчас у Зеленского.
Единственное, что понятно - это не ее шеф, не глава ОП Богдан и не премьер Гончарук, о которых говорится в телеграм-диалоге.
Свое же назначение через постель Клитина категорически отрицает: «Я вообще тут не при чем», сразу же озвучивая рекомендации пресс-центра партии не комментировать скандал.
Собеседник довольно быстро просит написать пост о любви к семье, что она быстро и выполняет.
Кроме того, она просит передать Зеленскому, «что это бред сумасшедших»: «Я работаю в министерстве уже 5 лет, заслужила должность трудом».
Вероятными заказчиками сканадала она называет генерального директора сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» Вадатурского (Алексей Вадатурский и его сын бываший народный депутат от БПП Андрей Вадатурский являются учредителями одной из крупнейших аграрных компаний страны «Нибулона», - Ред.), а также Кравцова (вероятно, глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов - Ред.): «Не придумали ничего другого, на пустом месте новости бредовые делают. Гончарук тоже со мной работал и подтвердит, что это бред полнеший».
«Криклий что-то крутит-мутит с тендерами»
Джокер тут же провоцирует Клитину, задавая ей вопрос о должности посерьезнее. Замминистра не скрывает, что не прочь и возглавить какое-то министерство, в том числе и транспорта - то, в ктором она сейчас работает под началом Владислава Криклия.
Она не скрывает, что с ним ей тяжело работать: «Пока он вникает, но меня очень смущает, что он приблизил к себе Галущака (государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак - Ред.) - не том клейма негде ставить, еще китайский экспресс разворовывал при Яныке (вероятно, имеются в виду корейские поезда Hyundai, запущенные накануне Евро-2012 - Ред.)», - пишет Клитина.
Она говорит, что Криклий ее отодвинул, пока руководство Мининфраструктуры «что-то крутит-мутит с тендерами», добавляя, что хотела бороться с этим, но ее отстранили. Она соглашается с мыслью Джокера, что ее шефа интересует только заработок.
В Министерстве есть люди Ахметова и Коломойского
Кроме того, она призналась честно, что в министерстве есть люди олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. В частности, у Ахметова это глава проектного офиса SPILNO при Мининфраструктуры Тарас Бойчук, также под контролем олигарха Администрация морских портов. А у Коломойского всегда, по ее словам, был контроль над ситуацией с аэропортом «Борисполь».
Получив якобы приглашение на встречу с Зеленским и даже отправив свое резюме Клитина говорит, что приедет в Украину в пятницу (сейчас, по данным издания, она в Нидерландах - Ред.), тогда она и готова встретиться с президентом, чтобы обсудить ее назначение: «Как-то не очень это красиво - сливать своего шефа», - пишет с сомнением замминистра.
К слову, на ремарку Джокера, что «Богдан помешан на красивых девушках, поэтому нужно будет, когда его не будет», замминистра лишь парировала «да не смешите».