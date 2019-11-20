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 Політика України
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Все про:Мінінфраструктури (340) Криклій (44) Клітіна Олександра (2)

 "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну (оновлено)

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про падіння довіри до своєї заступниці Олександри Клітіної через її листування з анонімним пранкером.

Про це він сказав у коментарі журналістам перед засіданням уряду в середу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Це похвально, але не в такій спосіб. Але це ми це обговоримо з нею, коли Олександра повернеться з відрядження, тому що, звичайно, довіра до неї падає через такі речі. Але це вже проблема моїх взаємин із нею ", - сказав Криклій.

При цьому він підкреслив, що слова Клітіної про те, що в МІУ "щось мутять з тендерами на локомотиви" є неправдою.

"Локомотиви останні купувалися за часів Омеляна, коли з GE підписували контракт ... Зараз розглядається кілька варіантів майбутніх контрактів. Це французи, знову американці, але всі вони пропонують поки не дуже цікаву цінову пропозицію", - сказав Криклій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр

Також Криклій прокоментував аудіозапис, оприлюднений виключеним із СН депутатом Поляковим і його твердження, що "заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко". Міністр зазначив, що в разі наклепу депутати мають вибачитися.

"Потрібно мати силу, щоб вибачитися за те, що в ресторані зайвого випили і зайвого наговорили", - сказав він.

Нагадаємо, що в листуванні з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом незадоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б, і розкритикувала міністра Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій усунув її від "Укрзалізниці", бо "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Зазначимо, Криклій в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що заступників він обрав сам.

"Цієї середи у вас з'явилося два заступники - Наталія Форсюк і Олександра Клітіна. Це кандидатури ваші чи Олексія Гончарука?", - запитав журналіст.

"Мої. Міністрам дали свободу в ухваленні кадрових рішень. Інакше буде складно з нас вимагати результати", - відповів Криклій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160737
 
   
 Топ коментарі
 
Нет, говорит, у меня с ней полного контакта
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"Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

Нет, криклий, пока оплячивать твоих *лядей приходится мне, это проблема моих отношений с тобой и прочей зеленой мразью.
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ВОТ ВЕДЬ ДУРА - ВПРОЧЕМ КАК И ДРУГИЕ - ЗЕБИЛЫ))
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Нет, говорит, у меня с ней полного контакта
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Надо же, так плохо работает, что доверие падает и не встаёт больше..
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Кстати тетку розвели пранкери) Ясно че криклий запаниковал


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ВОТ ВЕДЬ ДУРА - ВПРОЧЕМ КАК И ДРУГИЕ - ЗЕБИЛЫ))
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Дура то дура... Але як вона у міністерстві з 2015 року працює? І якщо вона ЗЕБІЛ, то от Зеленський справді підступний! Ще коли щупальця запустив у міністерства!
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дійсно смішно, на скільки зебіли тупорилі,реально без мізків в голові "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 1609
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та ясно. Потрібна якась критична маса мозку, щоб писати "на скільки".
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Не подобається упереджене ставлення, безглузді узагальнення, ідеалізація попередньої команди.
Упереджено - це автоматично кожного дурня (дуру) зараховувати до команди Зе, особливо якщо ця людина спокійно працювала за часів Порошенка. Так само упередженням є бачення помилок та прорахунків і ігнорування дійсно корисної роботи.
Узагальнення - це розповсюджувати помилки чи злочини когось з команди на всю команду.
Ідеалізація - це зараховувати всі покращення на рахунок Порошенка та його команди. Так само ігнорування злочинів, що відбувалися за часів його президентства.
Мені простіше: я не маю кумирів. Для мене і Порошенко і Зеленський і їхні команди - лише люди. У кожного свої помилки, свої прагнення і свої результати.
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насчет результатов согласен. действительно, они разные.
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Чи не вважаєте Ви справедливим, оцінюючи результати брати принаймні приблизно однакові часові відрізки? Чи правильно порівнювати результати 5-и років правління з результатами 6 місяців правління?
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"Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

Нет, криклий, пока оплячивать твоих *лядей приходится мне, это проблема моих отношений с тобой и прочей зеленой мразью.
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грозный Янкель-на порозi став,в хату сцить i гвалт кричить
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В министерстве, доб*** ты недоделанный, она может быть с любого года, там, как и везде, и без нее "ваших" всегда хватало. Но что характерно: ты, как и тебе подобная быдлота, даже не соображает, что дело-то не в этом, а в том, что вы совершенно ровно воспринимаете получение должности через 3,14зду или жопу. Похоже, вся зелень - 3,14доры да бл*ди.
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Хто тобі сказав, що "ровно воспрінімаєтє"? Для вас запис якоїсь п'яної розмови, де я б навіть присутнім соромився бути, вже є доказом, що хтось отримав посаду через ліжко? Високі моральні принцпипи, нічого не скажеш!
Дивно, адже щодо розмов, які приписували Петру Олексійовичу, відразу лунало "де доказииии?", "ето не его гоооолос...!", "паддєлка!". Треба ж зберігати якось послідовність у думках.
Якщо не відповідає посаді - звільнити, якщо хтось причетний до корупції - звільнити та покарати згідно закону.
Але ставлення, коли будь-який дурень чи злочинець автоматично зараховується до "команди ЗЕ" є упередженим і не справедливим. Таких кадрів у всі часи вистачало, і навіть серед друзів (страшно сказати) Порошенка.
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Надо замамшам рот занимать чем-то. Что бы не болтали.
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так у них и так рты заполнены,диетпитанием
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Если говорит что что-то мутят с тендерами то это так и есть.
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Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей.Источник: https://censor.net.ua/n3160737

о! після командіровки обсудім і - довіра підійметься.
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Ишь, какой петушок возмущенный! Доверие к ней, видите ли, падает! Продинамила, что ли?
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Слівают Наташу. Що не зрозуміло? "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 9955 Або на анал дожимають... Не для отримання задоволення звичайно, а в виховних цілей. "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 4851
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Как только девочка начала копать под этих мудаков-жуликов - тут-же на нее вылили ведро компромата.... Все как всегда...
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Самочка с внешностью элитной шлюхи опять пролезла во власть. То сабаков набирал себе юных, но умелых и многоопытных заместительниц, то в парламент папики пропихивали своих губастых мокрощёлок, таперя очередное гламурное существо из серии "бесполезное животное" по словам незабвенного мосье Шарикова. Иди в клуб, танцуй вокруг шеста, принимай в трусы денежку... Не надо тебе во власть, овца ты куриная
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че так бомбануло - что, жалеешь что педики-министры редко встречаются? предложи свою сраку, может кому и сгодится, у Зели ********* до балды.
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Видимо тебе, имбецилу, не дают покоя лавры ляшка. Где ты у меня увидело тему педиков? Повернутый на сраках идиот...
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Ну, положим, во власть она пролезла еще при барыге, в 2015. А внешность у неё нормуль. Ничего общего с "элитной шлюхой". По крайней мере то, что мы видим на фото. Вот ума ей Бог не дал- это да. "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 1774
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Что-что там падает? "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 6494 "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 6150
Криклий - не годен к игре на рояле. "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 6494Скоро исключат из несгибаемых членов слуги народа.
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"Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной

Если доверие падает - сразу в аптеку.
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Виагра - самый надежный домкрат мужского доверия...
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Кто быстрее всех прочитает скороговорку"Криклий с Клитиной теребили клитеры и лохматили локомотивы"----тот молодец!!)))))))
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Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной

Неужели отказала в оказании "услуг" и "отношений" начальнику. Более того начала искать их на стороне с пранкером! А девочка симпотная
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Целомудренное создание. А сколько их там. Сами на колени станут, но страну подымут. Хорошенько присмотритесь.
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Что-то очень подозрительно, оба зама женщины. Как говорится, нет дыма без огня.
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Может, поэтому на западе министры срабатываются, а у нас съе*ываются?
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Зробили з України посміховисько і істоту,яка приймає з кожної сторони.
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К такой и "падает".. Ну тогда у него проблемы со здоровьем или ориентацией.
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Максимум,что это существо Клитина может потянуть,это бумажник у клиента
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Ну приедет сейчас с командировки и поднимет доверие опавшее,она и Вове бы подняла доверие,если бы пригласили,она же не зря аж замминистра "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 232
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Доверие, говорит, теперь к ней падает... Во чмо, а не мужик😈
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ёпт, какое -то политическо-управленческое ********..
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Пранкер "Джокер" обнародовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Украины Александрой Клитиной

В ходе переписки пранкер "выудил" у Клитиной информацию о том, что якобы президент Владимир Зеленский собирается снять с должности министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Помимо этого, ее очень возмущает тот факт, что министр приблизил к себе секретаря министерства Андрея Галущака, на котором, "вообще клейма негде ставить" (Клитина, якобы намекает на любовь Галущака брать взятки,) он работал при Януковиче.

Полнная переписка.
https://apostrophe.ua/news/society/2019-11-20/ukrainskaya-top-chinovnitsa-posle-seks--skandala-stala-jertvoy-prankera-djokera-foto-perepiski/180595

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Администрация портов под Ахметовым и его людьми...тарас Бойчук. Слуги за услугу.Зе
"Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 4643
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её надо свести с киздоликим сластолюбцем.
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Криклий «крутит-мутит с тендерами», а в министерстве есть люди Ахметова и Коломойского: героиня секс-скандала Клитина сдала своего шефа Ноябрь 20, 2019Без рубрикиКомментарии
"Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 5254Поздно вечером во вторник пранкер Джокер выложил переписку с главной одной из главных героинь дня - Александрой Клитиной. Из нее стало известно, что героиня секс-скандала написала пост в свою защиту по указке пранкера. Кроме того, призналась в том, что между ней и ее шефом - министром транспорта и инфраструктуры Криклием - есть серьезные разногласия. В частности, из-за наличия ставленников олигархов в министерстве, а также возможных коррупционных схем главы Минтранса.
Об этом сегодня пишет издание «Страна».
Напомним предысторию скандала. На днях народный депутат из «Слуги народа» Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области.
Со стороны «Слуги народа» в беседе участвовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (она же «зеленая кнопочка»), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-переписки про «океан и сахар»), Юрий Корявченков «Юзик» и его жена Татьяна.
От полицейских - шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога - Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).
Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полицейские будут «советоваться» в «чувствительных» темах вроде металлолома.
Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Александры Клитиной, заместителя министра инфраструктуры, которая попала на пост якобы через постель.
В тему - Знакомьтесь: замминистра Украины, которую назначили «через постель»







В конце дня Клитина отреагировала на слухи, выложив пост со своим мужем и сыном.
«Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен», - подписала фото Клитина.
Заказчиками скандала считает учредителей «Нибулона»и главу «Укрзализныци»
Но, как оказалось, написание этого текста было не доброй волей, а спровоцированно пранкером.
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В целом непонятно, от чьего имени ведется переписка с Клитиной, но по контексту ясно, что это один из людей, имеющих доступ к премьеру, и, возможно, кто-то старше самой 37-летней Клитиной, потому что она общается с ним на вы, кроме одного момента, когда она пишет «А это ты точно ты мне пишешь?», ответа от которого пранкер ловко избегает, написав, что он сейчас у Зеленского.
Единственное, что понятно - это не ее шеф, не глава ОП Богдан и не премьер Гончарук, о которых говорится в телеграм-диалоге.

Свое же назначение через постель Клитина категорически отрицает: «Я вообще тут не при чем», сразу же озвучивая рекомендации пресс-центра партии не комментировать скандал.

Собеседник довольно быстро просит написать пост о любви к семье, что она быстро и выполняет.
Кроме того, она просит передать Зеленскому, «что это бред сумасшедших»: «Я работаю в министерстве уже 5 лет, заслужила должность трудом».
Вероятными заказчиками сканадала она называет генерального директора сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» Вадатурского (Алексей Вадатурский и его сын бываший народный депутат от БПП Андрей Вадатурский являются учредителями одной из крупнейших аграрных компаний страны «Нибулона», - Ред.), а также Кравцова (вероятно, глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов - Ред.): «Не придумали ничего другого, на пустом месте новости бредовые делают. Гончарук тоже со мной работал и подтвердит, что это бред полнеший».
«Криклий что-то крутит-мутит с тендерами»
Джокер тут же провоцирует Клитину, задавая ей вопрос о должности посерьезнее. Замминистра не скрывает, что не прочь и возглавить какое-то министерство, в том числе и транспорта - то, в ктором она сейчас работает под началом Владислава Криклия.
Она не скрывает, что с ним ей тяжело работать: «Пока он вникает, но меня очень смущает, что он приблизил к себе Галущака (государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак - Ред.) - не том клейма негде ставить, еще китайский экспресс разворовывал при Яныке (вероятно, имеются в виду корейские поезда Hyundai, запущенные накануне Евро-2012 - Ред.)», - пишет Клитина.
Она говорит, что Криклий ее отодвинул, пока руководство Мининфраструктуры «что-то крутит-мутит с тендерами», добавляя, что хотела бороться с этим, но ее отстранили. Она соглашается с мыслью Джокера, что ее шефа интересует только заработок.
В Министерстве есть люди Ахметова и Коломойского
Кроме того, она призналась честно, что в министерстве есть люди олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. В частности, у Ахметова это глава проектного офиса SPILNO при Мининфраструктуры Тарас Бойчук, также под контролем олигарха Администрация морских портов. А у Коломойского всегда, по ее словам, был контроль над ситуацией с аэропортом «Борисполь».
Получив якобы приглашение на встречу с Зеленским и даже отправив свое резюме Клитина говорит, что приедет в Украину в пятницу (сейчас, по данным издания, она в Нидерландах - Ред.), тогда она и готова встретиться с президентом, чтобы обсудить ее назначение: «Как-то не очень это красиво - сливать своего шефа», - пишет с сомнением замминистра.
К слову, на ремарку Джокера, что «Богдан помешан на красивых девушках, поэтому нужно будет, когда его не будет», замминистра лишь парировала «да не смешите».
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Причём "доверие падает" на пол шестого -- это что-то в области физиологии ...
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Скорее там компрессия упала, а не доверие "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 5345
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падает????!!!!! какой ужас!!! а с виагрой????
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Это Поляков сказал, что она попала через постель, в разговоре такого не было. В переписке с пранкером она возмущена. А вот, что Криклий мутит с тендерами, его задело. Вот это надо расследовать
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ну как работать в зеленом свинарнике,когда доверие падает и анал табу!?
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По этой переписке хочется ее похвалить, а не ругать. Может это далеко не все, но пока действительно похоже, что эта девушка, да она амбициозна, но хочет реально работать, а не плыть на потоках.
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Чё к женщине пристали? Каждый ,по жизни , продвигается с помощью рук, ног, иногда головы.. А почему промежность исключать нужно? Если она в хорошем рабочем состоянии.. "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 1495
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фиг с ней, с "девочкой". в этой грязи больше всего поражает "мужской" поступок жлоба гантоши полякова. ну, "настоящий полковник" "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 1734
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Нет, Криклий, не доверие падает, а кое-что другое. Набрал кучу телок через кровать - вот и упало. Бери теперь Ляшка замом - он свободен - поможет.
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А скільки тобі рочків, пане міністр, що в тебе вже "довєріє" почало падати? "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну - Цензор.НЕТ 6246
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