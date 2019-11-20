 "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну (оновлено)

Про це він сказав у коментарі журналістам перед засіданням уряду в середу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Це похвально, але не в такій спосіб. Але це ми це обговоримо з нею, коли Олександра повернеться з відрядження, тому що, звичайно, довіра до неї падає через такі речі. Але це вже проблема моїх взаємин із нею ", - сказав Криклій.

При цьому він підкреслив, що слова Клітіної про те, що в МІУ "щось мутять з тендерами на локомотиви" є неправдою.

"Локомотиви останні купувалися за часів Омеляна, коли з GE підписували контракт ... Зараз розглядається кілька варіантів майбутніх контрактів. Це французи, знову американці, але всі вони пропонують поки не дуже цікаву цінову пропозицію", - сказав Криклій.

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Також Криклій прокоментував аудіозапис, оприлюднений виключеним із СН депутатом Поляковим і його твердження, що "заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко". Міністр зазначив, що в разі наклепу депутати мають вибачитися.

"Потрібно мати силу, щоб вибачитися за те, що в ресторані зайвого випили і зайвого наговорили", - сказав він.

Нагадаємо, що в листуванні з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом незадоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б, і розкритикувала міністра Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій усунув її від "Укрзалізниці", бо "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".

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Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Зазначимо, Криклій в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що заступників він обрав сам.

"Цієї середи у вас з'явилося два заступники - Наталія Форсюк і Олександра Клітіна. Це кандидатури ваші чи Олексія Гончарука?", - запитав журналіст.

"Мої. Міністрам дали свободу в ухваленні кадрових рішень. Інакше буде складно з нас вимагати результати", - відповів Криклій.