 Євросоюз успішно співпрацює з Україною навіть в умовах "турборежиму", - глава представництва ЄС Маасікас

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на відкритому засіданні уряду 20 листопада.

"Угода про асоціацію, яку Україна підписала, є найбільш комплексною з усіх угод, які підписував ЄС з іншими країнами. Це комплексна угода, яка може розкрити величезний потенціал. Угода пропонує програму реформ, яка відповідає вашій євроінтеграції... Вимога ваших громадян про ці реформи звучатиме більш сильно, ніж наші вимоги, щоб обидві сторони виконували угоду", - зазначив він.

Він наголосив, що угода є двосторонньою. Безвізовий режим - хороший приклад того, як ЄС виконує свої обов'язки.

Крім того, Маасікас нагадав, що з 2014 року виділено 15 млрд грантових і замінних засобів для підтримки реформ.

Він зазначив, що ЄС успішно співпрацює з Україною "навіть в умовах турборежиму".

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