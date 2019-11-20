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Все про:євроінтеграція (185) Євросоюз (2701) Матті Маасікас (4)

 Євросоюз успішно співпрацює з Україною навіть в умовах "турборежиму", - глава представництва ЄС Маасікас

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Україна зробила вибір на користь євроінтеграції.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на відкритому засіданні уряду 20 листопада.

"Угода про асоціацію, яку Україна підписала, є найбільш комплексною з усіх угод, які підписував ЄС з іншими країнами. Це комплексна угода, яка може розкрити величезний потенціал. Угода пропонує програму реформ, яка відповідає вашій євроінтеграції... Вимога ваших громадян про ці реформи звучатиме більш сильно, ніж наші вимоги, щоб обидві сторони виконували угоду", - зазначив він.

Він наголосив, що угода є двосторонньою. Безвізовий режим - хороший приклад того, як ЄС виконує свої обов'язки.

Крім того, Маасікас нагадав, що з 2014 року виділено 15 млрд грантових і замінних засобів для підтримки реформ.

Він зазначив, що ЄС успішно співпрацює з Україною "навіть в умовах турборежиму".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160736
 
 
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Он отметил, что ЕС успешно сотрудничает с Украиной "даже в условиях турборежима".

Евросоюз успешно сотрудничает с Украиной даже в условиях "турборежима", - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9410 классно сказал!
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При Порошенко неплохо занимались практическими шагами по имплементации соглашения по ассоциации Украины с ЕС .Вот новости.https://zik.ua/news/2019/11/20/puls_uhody_uriad_vidkryv_onlain_systemu_monitorynhu_realizatsii_zakhodiv_vykonannia_uhody_pro_asotsiatsiiu_z_yes_945685
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"Евросоюз успешно сотрудничает с Украиной даже в условиях "турборежима", - глава представительства ЕС Маасикас "

"Жизнь заставит - не так раскорячишься", - так в народе говорят.
В наказание вам, европейцы, дан этот "квартальный" режим, за грехи ваши тяжкие.
За какие грехи?
А за "внедрение демократии" среди половозрелых инфантилов в количестве 73% населения, вот за что.
В следующий раз не забудьте среди людоедов Африки демократические выборы провести, самое место там для демократии.

P.S. Рассуждения на тему "ой, мы думали. что с ростом благосостояния населения в таких странах, как Китай, там укрепиться демократия", вызывают у меня, человека, выросшего при тоталитарном (очень мягком) режиме "добрую и сытую" улыбку.
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