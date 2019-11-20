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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6813) Метрополітен (393)

 Техроботи в столичному метро: оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна

Оплата за допомогою безконтактної банківської картки в київському метро тимчасово недоступна через проведення технічних робіт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"На станціях проводяться технічні роботи, оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завершення робіт планується протягом години.

"Перепрошуємо за незручності і просимо скористатися альтернативними способами оплати", - йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену.

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Техроботи в столичному метро: оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160735
 
 
 Топ коментарі
 
Зеботы - знаю, порохоботы - знаю, юлеботы - тоже знаю. А Техра это кто?

Напомнило анекдот, как Вовочка писал диктант
"В углу скребет мышь." Техработы в столичном метро: оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна - Цензор.НЕТ 189
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Что втюхивают согласен. Но в данном случае речь о банковских платежных картах
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"техработы" - новоруцкий "новояз". коммунизм вернулся, со своим "шершавым языком плаката". петяботы, зелеботы, юлеботы - все было. а кто такой "техра"?
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оплата бесконтактной банковской картой работает уже фиг знает сколько.
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Зеботы - знаю, порохоботы - знаю, юлеботы - тоже знаю. А Техра это кто?

Напомнило анекдот, как Вовочка писал диктант
"В углу скр**** мышь." Техработы в столичном метро: оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна - Цензор.НЕТ 189
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значит проход должен быть бесплатным!
столько втюхивали эти картки и теперь отвечайте
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Что втюхивают согласен. Но в данном случае речь о банковских платежных картах
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это даже не бета, это какое-то альфа-тестирование
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