 Техроботи в столичному метро: оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"На станціях проводяться технічні роботи, оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завершення робіт планується протягом години.

"Перепрошуємо за незручності і просимо скористатися альтернативними способами оплати", - йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену.

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