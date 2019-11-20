 Техроботи в столичному метро: оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"На станціях проводяться технічні роботи, оплата за допомогою безконтактної банківської картки тимчасово недоступна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завершення робіт планується протягом години.
"Перепрошуємо за незручності і просимо скористатися альтернативними способами оплати", - йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену.
Напомнило анекдот, как Вовочка писал диктант
"В углу скр**** мышь."
столько втюхивали эти картки и теперь отвечайте