 "Ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками", - Разумков про наслідки для нардепа від СН Іванісова

Про це Разумков заявив під час візиту в Дніпро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Наше місто".
"Я бачив заяву Арахамії щодо того, що, якщо інформація буде підтверджена, буде збиратися фракція і вирішувати це питання. Тут є і юридичний аспект. Але ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками. Також є і моральний аспект. Тому що з точки зору закону там менше питання, ніж щодо принципів, з якими "Слуга народу" йшла в парламент", - сказав він.
Нагадаємо, днями екснардеп Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.
Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.
Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.
Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
20.11.2019, 11:57 • 495 • 0
Руслан Стефанчук
В історії з орендою віце-спікером Русланом Стефанчуком квартири у тещі за бюджетні гроші є два моменти, на які не звертають увагу.
Перший. Стефанчук подавав кілька е-декларацій про доходи. І от ця квартира тещі у 2017-му та 2018-му значилася як така, що надана у безоплатне користування. Скрін додаю.
Остання декларація датована 28 серпня цього року.
З якого такого переляку ця квартира раптом стала коштувати Стефанчуку (читай - бюджету) майже 20 тищ - незрозуміло.
Другий. Кожен депутат, який не має житла у Києві, може претендувати на компенсацію від держави. Це нормальна практика дляз ахідних країн. Але в нас вона застосовується дещо з національними особливостями.
Особливість у тому, як визначається сума компенсації, на яку може претендувати нардеп.
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************** від вартості проживання у державних готелях - Київ, Національний. Береться добова вартість помножується на 30 днів і виходить сума, яку нардепам видають на компенсацію проживання в Києві.
Тут два моменти.
1. Пофіг скільки днів ти провів у готелі - держава сплачує за весь місяць.
2. Цю суму можна взяти для оренди квартири у Києві. Це могло зекономити бюджетні кошти. Бо у Києві реально знайти квартиру за меншу орендну плату, ніж 20 тищ. От тільки нардепи не особливо переймаються економією, коли йдеться не про власні, а про бюджетні гроші. Гулять так гулять.
Що тут сказати. Якщо "мама любит скорость", то чому теща не може любити халявний бюджет?
Але. Результатом цієї історії має бути відставка віце-спікера. Він дійсно не порушив законів. Але за відверте марнотратство бюджетних грошей має понести політичну відповідальність.
Тут варто нагадати історію з британськими парламентарями, яка сталася у 2009-му.
У 2009-му журналістам стало відомо, як британські парламентарі використовують законні компенсації витрат, які пов'язані з виконанням службових обов'язків. Порушення законів тоді так само не було. От тільки дехто з обранців за бюджетні кошти купував порнофільми, хтось оплачував собі прибиральницю, а хтось - купував шоколадки.
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Теж ніякої зради не було, як пише про свою ситуацію Стефанчук.
Тільки після цього скандалу увесь парламент пішов на дострокові вибори. А кілька парламентарів заявили, що зав'язують з політикою. Прем'єру довелося вибачитись: "Ми як політики маємо обов'язок показувати, що люди нашого фаху займаються тим, аби служити громадським інтересам, а не своїм власним".
Вибачень від Стефанчука українці не почули. Він лише незграбно віджартувався...
І ще. Здається, чувак тупо не доганяє Зе-програми "Країна мрій".
Зеленський у своїй передвиборній програмі, зокрема, обіцяв: "Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів".
Для Стефанчука бюджет так і залишився забаганкою нардепа. Та його тещі. І хай він 100500 разів буде "найкращим у світі зятем", але тест на "нових і кращих" політиків провалив.
Тому має йти у відставку. А ще краще - скласти мандат. Зможе більше часу з улюбленою тещею проводити)))
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Олексій БРАТУЩАК