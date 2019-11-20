EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1943  18
Все про:зґвалтування (98) Разумков Дмитро (287) Іванісов (1)

 "Ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками", - Разумков про наслідки для нардепа від СН Іванісова

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що незабаром буде дана відповідна оцінка щодо народного депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова, про якого з'явилася інформація, що він у 1996 році був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Про це Разумков заявив під час візиту в Дніпро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Наше місто".

"Я бачив заяву Арахамії щодо того, що, якщо інформація буде підтверджена, буде збиратися фракція і вирішувати це питання. Тут є і юридичний аспект. Але ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками. Також є і моральний аспект. Тому що з точки зору закону там менше питання, ніж щодо принципів, з якими "Слуга народу" йшла в парламент", - сказав він.

Нагадаємо, днями екснардеп Ігор Мосійчук опублікував у своєму Telegram-каналі інформацію, що "Слуга народу" Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160734
 
 
 Топ коментарі
 
А, ну ок. Тоесть с блядями переписыватся, принимать на работу насильников малолетних, делать договорняки и крышевать + получать бабки в конвертиках это фейки.. Ладно Разумков, я поверил тебе )))
 показати весь коментар
 
Да, проверить это очень сложно. Зебилы...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А, ну ок. Тоесть с ******* переписыватся, принимать на работу насильников малолетних, делать договорняки и крышевать + получать бабки в конвертиках это фейки.. Ладно Разумков, я поверил тебе )))
 показати весь коментар
 
 
В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования.
Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.
Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
 показати весь коментар
 
 
В нормальной стране за день уже бы все узнали. Но мы живем в дремучем лесу.
 показати весь коментар
 
 
Разумков наверное сам был осужден не раз за разврат малолеток забыл пацан у евреев склероз на криминальное прошлое национальный вид дебила....
 показати весь коментар
 
дело даже не в совращении малолетки, а еще и лжи иванисова насчет диплома:
Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.
Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
 показати весь коментар
 
 
А ПРИЧИНА да она на поверхности они даже за взхятку там ведь хотя бы на ТРОЯК надо что то выучить сделать напиать сдать на зачете и экзамене..хотя бы показать усредненную способность в чем то "плавать" и потом весь КМУ; пришел из ФОПов это вам не те фопы когда при распаде СССР трусялями и пирожкми торговали профессура и доцентура и там реально младым можно было по ТРИДиплома заочных знаний аолучитьа пришла гоппота жлобы и дебилы коих до 9 клаасас 2 еле выдерживали это вначале такие овцы залезли в МИнобраз и заявили что 2 это просто оценка возникает вопрос а зачем тогда оенки по категория зачем вообще баллы если все цифири и отрицательыне и положительные... а потом ФОП ПО СССР СПЕКУЛЯНТ БАРЫГА и во власть тому все по базарному и базарят а не разговаривают выражение лиц скучнодебильнуватое они априори не понимают предмета разговора оно им не интересно я просто торговал помогал маме она была ФОП но ей то в пенсионном возрасте ладно Бгпростит а вот рядом младые наглые и тупповатое стадло чывырдов.. во поколение целое аж два вымахало это и есть Лохократ Зелени... интелект на уровне табурета одна извидина и та в области прктологии двигается при определенном физиологическом процессе а все время в глазах курс валют и расчет сколько руп два сто двести навар или не навар и где ля покупатели..клиенты... посмотрите Киев областные города райцентры и села что увидим идя по улицам посредине фопы быдлоскотовозные ублюдки маршрутки.. по улицам будка шаурма-кафешка-ресторан-бар-похоронное агенство-частный нотариус- ломбард-скупкаркаденного-скупказлато серебра-кредитные кидаловы- лотомаркет-окна двери-бутик все по 3-10-20-30-50-Хлеб-магазин- супермаркет продовольственный и супермаркет промтоварный-агенство недвижимости- цветы-парикмахерская..... на следующем перекрестке весь набор повторяется чередуясь автозапчасти-базар рынок-пирожки-шашлык-опт мелкий опт-канцтовары иногда книги-еще реже гаджеты и компьютеры... иногда вкрапления которые бюджетные ни людям ни себе частные офисы и бизнес центр собрание фопов пог клубам.. иногда медецина иногда школа-еще реже -детский садик....
 показати весь коментар
 
Да, проверить это очень сложно. Зебилы...
 показати весь коментар
 
 
Какими-такими фейками? Иванисов, тебя не уважают... ну-ка докажи этому черту что ты "мужик" - изнасилуй его привычным для тебя неестественным образом!
 показати весь коментар
 
Разумков: Зарплаты нардепов должны быть больше.
 показати весь коментар
 
Боїтесь, що і зелений слуга- підофіл, після звільнення, язика розв'яже про життя буття в вашій фракції?
 показати весь коментар
 
 
так будете рубать мотню иванисову в прямом эфире?
 показати весь коментар
 
Звичайно,це підтвердиться...Але нічого не зроблять,бо бути опущеним гвалтівником куди менший гріх,аніж не голосувати за земельну "реформу"...
 показати весь коментар
 
 
А перевірити дууууууууууже важко. На віть дзвінок_баканову атнасітЄльно етоВо чОрта не допомагає. Що? Прийдеться повертати гроші, які взяли за його депутатство? Шукаєте компроміс щоб вийти з делікатної ситуації та щоб він (іванІсов) замовчав?
 показати весь коментар
 
 
"Самый лучший в мире зять": чому Стефанчук має піти у відставку
20.11.2019, 11:57 • 495 • 0

"Ще рано говорити, бо дуже часто стикаємося з фейками", - Разумков про наслідки для нардепа від СН Іванісова - Цензор.НЕТ 3217Руслан Стефанчук
В історії з орендою віце-спікером Русланом Стефанчуком квартири у тещі за бюджетні гроші є два моменти, на які не звертають увагу.
Перший. Стефанчук подавав кілька е-декларацій про доходи. І от ця квартира тещі у 2017-му та 2018-му значилася як така, що надана у безоплатне користування. Скрін додаю.

Остання декларація датована 28 серпня цього року.
З якого такого переляку ця квартира раптом стала коштувати Стефанчуку (читай - бюджету) майже 20 тищ - незрозуміло.
Другий. Кожен депутат, який не має житла у Києві, може претендувати на компенсацію від держави. Це нормальна практика дляз ахідних країн. Але в нас вона застосовується дещо з національними особливостями.
Особливість у тому, як визначається сума компенсації, на яку може претендувати нардеп.
Читайте також: "Зірка YouTube". Нардепа Киву знову "застукали" за дивною поведінкою у Раді. ВІДЕО
************** від вартості проживання у державних готелях - Київ, Національний. Береться добова вартість помножується на 30 днів і виходить сума, яку нардепам видають на компенсацію проживання в Києві.
Тут два моменти.
1. Пофіг скільки днів ти провів у готелі - держава сплачує за весь місяць.
2. Цю суму можна взяти для оренди квартири у Києві. Це могло зекономити бюджетні кошти. Бо у Києві реально знайти квартиру за меншу орендну плату, ніж 20 тищ. От тільки нардепи не особливо переймаються економією, коли йдеться не про власні, а про бюджетні гроші. Гулять так гулять.
Що тут сказати. Якщо "мама любит скорость", то чому теща не може любити халявний бюджет?
Але. Результатом цієї історії має бути відставка віце-спікера. Він дійсно не порушив законів. Але за відверте марнотратство бюджетних грошей має понести політичну відповідальність.
Тут варто нагадати історію з британськими парламентарями, яка сталася у 2009-му.
У 2009-му журналістам стало відомо, як британські парламентарі використовують законні компенсації витрат, які пов'язані з виконанням службових обов'язків. Порушення законів тоді так само не було. От тільки дехто з обранців за бюджетні кошти купував порнофільми, хтось оплачував собі прибиральницю, а хтось - купував шоколадки.
Читайте також: Чесно: 120 депутатів нової Ради отримали понад три мільйони компенсації за житло
Теж ніякої зради не було, як пише про свою ситуацію Стефанчук.
Тільки після цього скандалу увесь парламент пішов на дострокові вибори. А кілька парламентарів заявили, що зав'язують з політикою. Прем'єру довелося вибачитись: "Ми як політики маємо обов'язок показувати, що люди нашого фаху займаються тим, аби служити громадським інтересам, а не своїм власним".
Вибачень від Стефанчука українці не почули. Він лише незграбно віджартувався...
І ще. Здається, чувак тупо не доганяє Зе-програми "Країна мрій".
Зеленський у своїй передвиборній програмі, зокрема, обіцяв: "Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою забаганок народних депутатів".
Для Стефанчука бюджет так і залишився забаганкою нардепа. Та його тещі. І хай він 100500 разів буде "найкращим у світі зятем", але тест на "нових і кращих" політиків провалив.
Тому має йти у відставку. А ще краще - скласти мандат. Зможе більше часу з улюбленою тещею проводити)))
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

Олексій БРАТУЩАК
 показати весь коментар
 
 
С кем не бывает, шел, споткнулся, тра@нул, еще раз споткнулся, снаряд два раза в одну воронку не попадает, пришлось 2 раз неестественным образом, фейканул так сказать.
 показати весь коментар
 
Фейки конечно создаются, но их никто не хранит в архивах МВД и Судов ))))))) Розумкову нужно сделать два звонка и через 5 минут он будет знать фейк это или не фейк
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору