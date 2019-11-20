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 Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб. СХЕМА

Окупаційні війська РФ влаштовують вибухи в районі населеного пункту Петрівське для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"18 листопада біля населеного пункту Петрівське (на тимчасово окупованій території) члени патруля СММ ОБСЄ бачили 10 саперів із непідконтрольних урядові районів у мікроавтобусі та вантажівку, що рухалися в напрямку ділянки розведення.

Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 19 листопада 2019 року зазначено: "…18 листопада, ведучи спостереження приблизно за 2 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули і бачили 1 вибух орієнтовно за 2,5 км на західно-південний захід (за оцінкою, контрольований підрив у межах ділянки розведення), а через 2 хвилини чули ще 10 вибухів, оцінених як розриви снарядів, та бачили дим на відстані близько 2,5 км на південно-південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення)…"", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб 01
Схема: пресцентр ОС

Також повідомляється, що за даними спостерігачів української сторони СЦКК обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 р не зафіксовано.

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"Таким чином, можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно, є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані "підрозділи МНС" окупаційної влади. Зазвичай такі дії російськими окупантами проводяться для створення відповідної картинки для пропагандистських ресурсів ОРДЛО та Російської Федерації. У подальшому ці "ексклюзивні інформаційні матеріали" використовуються російськими ЗМІ для компрометації України та її Збройних Сил в очах світової спільноти", - повідомили в пресцентрі ОС.

Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160729
 
 
 Топ коментарі
 
Тише, тише, еще услышат! У бубочки встреча 9го декабря, пуйло ему будет что то обещать...
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Ага. І відводити, відводити, відводити. А смерть комбрига 128-ї таки на совісті Зєлєнского. Тому таке ступорове мовчання.
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Ну всё правильно,надо больше идти на уступки террористам и отводить войска.
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Ну всё правильно,надо больше идти на уступки террористам и отводить войска.
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Ага. І відводити, відводити, відводити. А смерть комбрига 128-ї таки на совісті Зєлєнского. Тому таке ступорове мовчання.
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Устрашать мир по дороге к нормандскому формату-тактика подворотного пуйла.
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Тише, тише, еще услышат! У бубочки встреча 9го декабря, пуйло ему будет что то обещать...
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чуть поправлю, пардон, х.ло тут даже обещать ничего не надо...
для бубочки сама встреча - маниакальная цель...фетиш...
аж уж если еще и длань для пожатия чинного протянет...хоть бы нервная зе-система не дала сбой...хоть бы не упал в обморок...или на колени
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Стихи реконструктора-убийцы-расчленителя О.Соколова
Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 1145



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т.е не только убийца-расчленитель, но еще и маньяк-лизоблюд... фу мерзость!
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развели как..... ..........один - против, один - сомневается (на заднем плане)))))

Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 5352

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