 Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб. СХЕМА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"18 листопада біля населеного пункту Петрівське (на тимчасово окупованій території) члени патруля СММ ОБСЄ бачили 10 саперів із непідконтрольних урядові районів у мікроавтобусі та вантажівку, що рухалися в напрямку ділянки розведення.

Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 19 листопада 2019 року зазначено: "…18 листопада, ведучи спостереження приблизно за 2 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули і бачили 1 вибух орієнтовно за 2,5 км на західно-південний захід (за оцінкою, контрольований підрив у межах ділянки розведення), а через 2 хвилини чули ще 10 вибухів, оцінених як розриви снарядів, та бачили дим на відстані близько 2,5 км на південно-південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення)…"", - йдеться в повідомленні.



Схема: пресцентр ОС

Також повідомляється, що за даними спостерігачів української сторони СЦКК обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 р не зафіксовано.

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"Таким чином, можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно, є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані "підрозділи МНС" окупаційної влади. Зазвичай такі дії російськими окупантами проводяться для створення відповідної картинки для пропагандистських ресурсів ОРДЛО та Російської Федерації. У подальшому ці "ексклюзивні інформаційні матеріали" використовуються російськими ЗМІ для компрометації України та її Збройних Сил в очах світової спільноти", - повідомили в пресцентрі ОС.