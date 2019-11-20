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 Політика України
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Все про:Міноборони (2952) англійська мова (21) Фролова Аліна (3)

 Знання англійської для певних військових посад плануємо зробити обов'язковим, - заступниця міністра оборони Фролова

Міністерство оборони України зробить перелік посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

"Це дуже болюче питання. Це не тільки про вступ в НАТО і про інтеграцію, а й про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн", - зазначила вона.

За її словами, Міноборони розуміє, що це проблема і визначило, що у них буде спеціальний напрям.

"Ми розклали його на три компоненти. Перше - ввести англійську мову в систему військової освіти. Це дієво, але вимагає часу, щоб поступово всі збройні сили в тих чи інших формах проходили навчання. Друге - це спосіб терміново залагодити найбільш проблемні питання: ми зробимо перелік посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим. Ми дамо час - через рік або два, але обов'язково на цій посаді вивчити англійську мову. Нам вкрай необхідно, щоб люди на ключових з точки зору інтеграції з НАТО позиціях, добре володіли англійською мовою. І третє - ідея створення модульних або пілотних бригад, в яких повністю застосовані всі принципи і стандарти НАТО. В цих бригадах всі військовослужбовці також будуть проходити навчання англійської мови", - заявила Фролова.

Також читайте: З 2023 року володіння англійською на рівні В1 буде обов'язковим у разі вступу на бакалавра, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160721
 
 
 Топ коментарі
 
Дві головних умови - знання англійської та любофь до Путтєна.
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Не мешало бы и форменный маникюр ввести, как самое главное сейчас, вместо продовольствия по стандартам НАТО...
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Интересные ребята. Так, если ты знаешь английский на уровне СМР-2, тебе должны доплачивать 10% премии, НО только если твоя должность предполагает обязательное его знание. Английский знали многие, получили сертификаты, а им хер в рыло - "ваша должность не предполагает использования английского, и все свои потуги можете засунуть себе в очко". Так было при злочинній владі, так есть и сейчас. Только сейчас хотят сделать его знание обязательным, смех да и только. Ребята, если вы не знали, сейчас в армии и дебилам рады, если человек умеет считать до ста и может написать рапорт на отпуск с 5-ю ошибками - он гений по армейским меркам. Все, кто чего-то стоил, уже давно в Польше или на гражданке, остались одни патриоты и долбоёбы. Какой инглиш? Некоторые в очко попасть не попадают, командиры пропорцию сосчитать не могут, а вы инглиш)
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Вы солдатам на передовой создайте приемлемые условия, а потом про английский думайте.
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Дві головних умови - знання англійської та любофь до Путтєна.
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У тех все ОК! Перед покупкой дачи в Италии сами изучают, по счету раз...
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а шо плєні кацапи резко англійський вивчили?
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Не мешало бы и форменный маникюр ввести, как самое главное сейчас, вместо продовольствия по стандартам НАТО...
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Английский язык учить будут...это мы чё войска аж до Англии отводить будем? Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 7390
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У Зеленых даже положительные реформы (а это одна из них) превращаются в абсурд ибо делают они их не вовремя. Да загорать надо на пляже в плавках, никто не спорт - но блин не в январе на Азове ))
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Интересные ребята. Так, если ты знаешь английский на уровне СМР-2, тебе должны доплачивать 10% премии, НО только если твоя должность предполагает обязательное его знание. Английский знали многие, получили сертификаты, а им хер в рыло - "ваша должность не предполагает использования английского, и все свои потуги можете засунуть себе в очко". Так было при злочинній владі, так есть и сейчас. Только сейчас хотят сделать его знание обязательным, смех да и только. Ребята, если вы не знали, сейчас в армии и дебилам рады, если человек умеет считать до ста и может написать рапорт на отпуск с 5-ю ошибками - он гений по армейским меркам. Все, кто чего-то стоил, уже давно в Польше или на гражданке, остались одни патриоты и долбоёбы. Какой инглиш? Некоторые в очко попасть не попадают, командиры пропорцию сосчитать не могут, а вы инглиш)
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И не только военным....
Как насчёт учёных? Ну там кандидатов с акакдемиками?
Им статьи в научных журналах читать не обязательно?
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Дайошъ сразу три языка: укр. англ. и НАТОвский! Дебилы, вы хоть бы посмотрели на поступающих в ВВУЗы! Там вообще отменён проходной бал и недобор. Люди свою хвамилию из паспорта вписыват в анкету иногда. Вы офицера низвели в бомжа, а становиться им никто не хочет, даже со "знанием" аглицкого! Ну кацманавты, шо вы курите? То шо Милованов не добил?)))
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Военные доктрины предписывают знание языка наиболее вероятного противника!
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