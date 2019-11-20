 Знання англійської для певних військових посад плануємо зробити обов'язковим, - заступниця міністра оборони Фролова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

"Це дуже болюче питання. Це не тільки про вступ в НАТО і про інтеграцію, а й про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн", - зазначила вона.

За її словами, Міноборони розуміє, що це проблема і визначило, що у них буде спеціальний напрям.

"Ми розклали його на три компоненти. Перше - ввести англійську мову в систему військової освіти. Це дієво, але вимагає часу, щоб поступово всі збройні сили в тих чи інших формах проходили навчання. Друге - це спосіб терміново залагодити найбільш проблемні питання: ми зробимо перелік посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим. Ми дамо час - через рік або два, але обов'язково на цій посаді вивчити англійську мову. Нам вкрай необхідно, щоб люди на ключових з точки зору інтеграції з НАТО позиціях, добре володіли англійською мовою. І третє - ідея створення модульних або пілотних бригад, в яких повністю застосовані всі принципи і стандарти НАТО. В цих бригадах всі військовослужбовці також будуть проходити навчання англійської мови", - заявила Фролова.

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