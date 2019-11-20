 Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому в середу в іспанській газеті "Паїс".
"Ми розмістили бойові підрозділи на наших кордонах для того, щоб чітко продемонструвати, без жодного сумніву або ризику непорозуміння, що ми ніколи не допустимо, щоб Крим повторився в будь-якій країні НАТО. Це ясний сигнал. Якщо на якого-небудь члена НАТО буде вчинено напад, відповість весь альянс", - сказав він.
На думку Столтенберга, в рамках НАТО необхідна співпраця як на європейському, так і на трансатлантичному рівні.
"Ми не можемо вибирати між трансатлантичною єдністю і європейською єдністю, ми потребуємо обох. Будь-яка спроба дистанціювати Європу від Північної Америки не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу", - сказав генсек НАТО.
"ЄС - це потужний інструмент для встановлення миру, стабільності і процвітання. Але ЄС не здатний замінити НАТО", - вважає він.
"Я хотів би звернути увагу тих, хто висловлює скептицизм з приводу майбутнього НАТО, наприклад, президента Франції Емманюеля Макрона, що НАТО проявляє гнучкість і життєздатність, альянс важливий для нашої безпеки. ЄС важливий, але він не може захистити Європу", - зазначив Столтенберг.
"НАТО продовжує жити і зберігає мир протягом 70 років, і ми продовжимо в такому ж дусі протягом багатьох десятиліть вперед", - резюмував він.
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
И что тут выполнено? И так по всем остальным можно пройтись.
Потому что минские соглашения про как бы внутренний конфликт где на самом деле как все понимают управляет раша это НЕ уважение к суверинитету.
А минские соглашения это не уважение к суверенитету потому что это явное и очевидное вмешательство раши в суверенититет Украина когда другое государство ставит условия а западные партнеры это одобряют.
Почемк первое заседание ООН которое собрали по запросу Украины весной 14 года было закрытым?
А Донбасс это не внутренний конфликт а продолжение этого акта агрессии.
Хватит уже демагогией заниматься.
Это все очевидно.
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
Мне каждый раз вам цитировать этот пункт или вы его наконец то сами прочитаете?
Они захватили Крым и не важно сколько их было в этом "они". Украина не с каждым в отдельности подписывала этот документ, а с одной стороны Украина, а с другой они. Кстати Франция и Китай подтвердили такие же обязанности со своей стороны как и эти трое дипломатическими нотами, хотя не могу найти их в нете.
Где обращение США и Великобритании в ООН о том что Украина стала жертвой агрессии с угрозой применения ЯО?
Для чего в ООН разделили Крым и Донбасс на две не зависимые друг от друга части?
Разве Донбасс это не продолжение Крыма?
Остальное демагогия.
Наши западные партнеры очень любят демагогию на которую не стоит обращать внимание.
Имеет значение только реальность...
своих не бросаем ...что при пети что при зели
Допоки та частина українців, що думає що хтось за них самих, їм має зробити добро, не зрозумівши що дитинство закінчилось, доти в нас не буде ніяких позитивних змін.
Вни не дають рибу, вони вчать її ловити.
Почему бы Украине не сделать ядерное оружие заявив о не выполнении будапештского меморандума и возвращении ядерного статуса?
Никому не нужна еще одна обезьяна с гранатой.
Причем тут ядерный статус?
Значит указывать что нам делать и наказывать нас можно потому что мы несовершеннолетние.
А если на нас нападают мы должны защищаться сами.
Правильно я вас понимаю?
(на будьте кацапом з тими Вашими "гансами")
Кеніґсберґ після WWII було передано кацапії на тимчасове користування.
(щоб кацапня засрала та щоб це стало негативним прикладом для всього Заходу).
закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
Потому Германия и не требует себе Кенигсберг. К тому же - он там убитый в хлам.
А Калінінградська область, за Потсдамським договором, буда передана СССР на 50 років, до 1996 року.
"Если бы мы среагировали в Грузии, то в Украине ничего бы не произошло" ((c) Столтенберг, может быть цитата и не слово в слово)
А не ядерным разоружением Украины заниматься.
Макрон внесет изменения в устав и вперед, еще и компенсацию выплатите