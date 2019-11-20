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 Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО

НАТО не допустить повторення "кримського сценарію" на територіях країн альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому в середу в іспанській газеті "Паїс".

"Ми розмістили бойові підрозділи на наших кордонах для того, щоб чітко продемонструвати, без жодного сумніву або ризику непорозуміння, що ми ніколи не допустимо, щоб Крим повторився в будь-якій країні НАТО. Це ясний сигнал. Якщо на якого-небудь члена НАТО буде вчинено напад, відповість весь альянс", - сказав він.

На думку Столтенберга, в рамках НАТО необхідна співпраця як на європейському, так і на трансатлантичному рівні.

"Ми не можемо вибирати між трансатлантичною єдністю і європейською єдністю, ми потребуємо обох. Будь-яка спроба дистанціювати Європу від Північної Америки не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу", - сказав генсек НАТО.

"ЄС - це потужний інструмент для встановлення миру, стабільності і процвітання. Але ЄС не здатний замінити НАТО", - вважає він.

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"Я хотів би звернути увагу тих, хто висловлює скептицизм з приводу майбутнього НАТО, наприклад, президента Франції Емманюеля Макрона, що НАТО проявляє гнучкість і життєздатність, альянс важливий для нашої безпеки. ЄС важливий, але він не може захистити Європу", - зазначив Столтенберг.

"НАТО продовжує жити і зберігає мир протягом 70 років, і ми продовжимо в такому ж дусі протягом багатьох десятиліть вперед", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160716
 
 
 Топ коментарі
 
что-то не верится. ну допустим россия захватывает Латвию, какой ответ у НАТО на это? вариантов всего 2: объявление войны россии и ядерная война со взаимным уничтожением либо куча озабоченностей, зато все будут живы (ну почти все). Мне кажется они выберут жизнь
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В 1994 году, когда Будапештский меморандум подписывали, тоже многое обещали.
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Шо обіщалі, те і виконують. Які претензії до них?
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Начнём хотя бы с первого пункта:1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
И что тут выполнено? И так по всем остальным можно пройтись.
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Не выполнено конечно.
Потому что минские соглашения про как бы внутренний конфликт где на самом деле как все понимают управляет раша это НЕ уважение к суверинитету.
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Про Крым не забыл.
А минские соглашения это не уважение к суверенитету потому что это явное и очевидное вмешательство раши в суверенититет Украина когда другое государство ставит условия а западные партнеры это одобряют.
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А вони не поважають кордони України і її незалежність? Поважають. Цитуй далі.
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А США и Британия уже не члены НАТО? Откуда такая информация?
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З твоєї голови. США і Британія захопили Крим і Дамбас?
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США и Британия должны были обратиться в ООН для оказания помощи Украине.
Почемк первое заседание ООН которое собрали по запросу Украины весной 14 года было закрытым?
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Смотрю в кнігу - віжу фігу.(С) В якому випадку повинні були звернутись в ООН для надання допомоги Україні? При нападі на Україну з застосуванням ядерної зброї. В інших випадках вони воювати за нас не підписувались. Ядерний напад був? Ні. Всьо, всє свабодньі.
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Крым как раз и анексировали с угрозой применения ядерного оружия.
А Донбасс это не внутренний конфликт а продолжение этого акта агрессии.
Хватит уже демагогией заниматься.
Это все очевидно.
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підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
Мне каждый раз вам цитировать этот пункт или вы его наконец то сами прочитаете?

Они захватили Крым и не важно сколько их было в этом "они". Украина не с каждым в отдельности подписывала этот документ, а с одной стороны Украина, а с другой они. Кстати Франция и Китай подтвердили такие же обязанности со своей стороны как и эти трое дипломатическими нотами, хотя не могу найти их в нете.
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Кожна країна підписувала зобов"язання від себе і відповідає за себе. США і Британія порушили свої зобов"зання? Ні.
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Нарушили.
Где обращение США и Великобритании в ООН о том что Украина стала жертвой агрессии с угрозой применения ЯО?
Для чего в ООН разделили Крым и Донбасс на две не зависимые друг от друга части?
Разве Донбасс это не продолжение Крыма?
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Хто озвучував погрозу застосувати ядерну зброю на офіційному рівні?
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Оборона країн НАТО не виключає допомогу партнерам НАТО. Таке твердження не зрозуміле?
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Реальность данная нам в ощущении говорит что Крым все таки не наш.
Остальное демагогия.
Наши западные партнеры очень любят демагогию на которую не стоит обращать внимание.
Имеет значение только реальность...
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так он и не наш фактически. И Запад на самом деле тоже фактически признает Крым российским. Например тем фактом, что они требуют от россии свободное мореплавание через Керченский пролив, но при этом совсем не против, чтобы россия этот пролив контролировала
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Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

своих не бросаем ...что при пети что при зели
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Верните Эстонии утраченные земли. Она в НАТО или нет?
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так похоже на клятву пацана , которому угрожает папка поставить на соль в угол - Я НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДУ
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что-то не верится. ну допустим россия захватывает Латвию, какой ответ у НАТО на это? вариантов всего 2: объявление войны россии и ядерная война со взаимным уничтожением либо куча озабоченностей, зато все будут живы (ну почти все). Мне кажется они выберут жизнь
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Щось я мало вірю в ядерний обмін із самого початку війни. Спочатку це буде обмежена по ресурсам війна. Приклад - острів Даманський.
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Звісно що виберуть життя, але цього разу буде не залізна, а залізобетонна завіса.
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Da no sperva ruskim nado budet srozitsia s amerikasami kotoryje jest tam.Neveazno skolko tam ix jest 200 ili 500.V Siriji pod neftenim zavodam toze byli 200 amerikancev,posle polnogo razgroma rosijan oni teper daze v tu storonu nesmotrit.Razgrom ruskix byl eto fakt i oni eto poniali
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Vydyte tam nebylo nekakoj jadernoj paprostu otmocyli ruskix v odni varota i tem vsio zakoncilas. Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО - Цензор.НЕТ 7711
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ну и что сделают 500 американцев против группировки даже в 10000 тысяч? Они либо вообще не будут в конфликте участвовать, но вероятнее всего перед гипотетическим нападением, россия уничтожит их еще со своей территории ракетным ударом, теми же искандерами. Еще Рамзес Второй говорил, что не спасет никакой договор слабого.
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A sto zdelali te 200 kotoryje byli pri neftianom zavode?Tut logistika eto glavnoje ,a byt budet ne te 200 sovsem drugyje po rosijanam,kak i Siriji bili.Raketnyje udary budet naneseni po ruskim pervuju ocered.
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Vot segodnia Izrael nanios udar po Domasku,opiat skvoz ruskogo PVO.Rosijani govoriat sto zbyli raketi,no nezavisemyje zurnalsti skazali sto raketi prosli skvoz ruskix PVO
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Если бы вы такое допустили то ваше существование интересно только червякам, вы (НАТО) имели бы ценность, если бы не допустили сам крымский сценарий. А так вы только глубоко озаботились в штаны.
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Вони не зобовязані за нас щось робити.
Допоки та частина українців, що думає що хтось за них самих, їм має зробити добро, не зрозумівши що дитинство закінчилось, доти в нас не буде ніяких позитивних змін.
Вни не дають рибу, вони вчать її ловити.
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Тогда мы не обязаны их слушаться?
Почему бы Украине не сделать ядерное оружие заявив о не выполнении будапештского меморандума и возвращении ядерного статуса?
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Обложат санкциями. Да побольше чем Россию.
Никому не нужна еще одна обезьяна с гранатой.
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Как мы его сделаем? Ядерный статус был у ссср, россия его правоприемник. Но это не главное. Главное то, что у Украины нет ни денег, ни технологий для создания ядерного оружия. Ядерные боеголовки в советское время производились только на территории рсфср, так что у нас нет никакой документации. К тому же если Украина попытается создать ядерное оружие, против нас сразу же введут санкции, а тайно создать мы не сможем
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Россия правоприемник долгов ссср.
Причем тут ядерный статус?
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И по поводу санкций за возвращение ядерного статуса.
Значит указывать что нам делать и наказывать нас можно потому что мы несовершеннолетние.
А если на нас нападают мы должны защищаться сами.
Правильно я вас понимаю?
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Тут один мудрий чоловік зауважив: а кацапня вам уже повернула Кеніґсберґ? Адже ж мала повернути вже давно. Чому не вимагаєте? Страшно? То не патякайте.
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Хто такі "ганси"? Ви про німців? Але їх після WWII поставили в таке становище, що кожне їхнє бодай тихе зауваження обертається для них звинуваченнями у нацизмі. Тому Німеччина й годує дармоїдів з усього світу -- перечити не може.
(на будьте кацапом з тими Вашими "гансами")
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США купили Аляску.

Кеніґсберґ після WWII було передано кацапії на тимчасове користування.
(щоб кацапня засрала та щоб це стало негативним прикладом для всього Заходу). Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО - Цензор.НЕТ 9128
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В 1975 году были Хельсинкские соглашения в которых провозгласили:
закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.

Потому Германия и не требует себе Кенигсберг. К тому же - он там убитый в хлам.
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Це з якого дива? Аляска була продана за 7 200 000 доларів.
А Калінінградська область, за Потсдамським договором, буда передана СССР на 50 років, до 1996 року.
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Напоминаю конец августа 2015 года.
"Если бы мы среагировали в Грузии, то в Украине ничего бы не произошло" ((c) Столтенберг, может быть цитата и не слово в слово)
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Еще в Молдове и Азербайджане надо было реагировать.
А не ядерным разоружением Украины заниматься.
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Я просто говорю о том, что Столтенберг, похоже, уже имеет определённое отношение к действиям паРаши...
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да Столтенберг сам бывший агент Стелклов. Я вообще не понимаю, как такой мог стать генсеком НАТО
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Та кто вас спрашивать будет.
Макрон внесет изменения в устав и вперед, еще и компенсацию выплатите
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Президент США уже одобрил аннексию Израилем голанских высот. Правда, это не страны "альянса"...
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БУДЕТ ВОЛНА ОЗАБОЧЕНОСТИ И ПРИЗЫВЫ КО ВСЕМ СТОРОНАМ К ДИАЛОГУ И РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧНЕТСЯ РАСПАД НАТО, И ТУТ НА СЦЕНЕ ПОЯВИТСЯ КИТАЙ.
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