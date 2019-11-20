 До польського СПГ-терміналу прибуло судно з американським скрапленим природним газом для України, - посольство США

Про це повідомляє посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності", - йдеться в повідомленні.
кто может исключить,что после запуска трубы. кацапы не потребуют контроль над входом в море в целях безопасности энергоснабжения ЕС?
От того момента как их предали в начале второй мировой отказавшись от обязательств западные союзники а потом после окончания второй мировой сдали в варшавский блок и вот они доросли до государства ключевого союзника США с реальными гарантиями ( а терминал для СПГ в любом месте не строят).
Есть чему и у кого учиться у украинцев...