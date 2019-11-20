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 Політика України
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Все про:газ (1077) Польща (2016) США (5856)

 До польського СПГ-терміналу прибуло судно з американським скрапленим природним газом для України, - посольство США

До польського СПГ-терміналу в Свіноуйсьце у вівторок прибуло судно, що перевозило американський скраплений природний газ для України.

Про це повідомляє посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я би пішла в атаку. Але цього не зроблять, оскільки попереду "Нормандія", а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі", - Зеркаль про заяву Путіна щодо газу

До польського СПГ-терміналу прибуло судно з американським скрапленим природним газом для України, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160715
 
   
 Топ коментарі
 
Не один, бо є ще ваші куратори з ФСБ.
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значит петя з 5 лет и пальцем не пошевелил? а я то думал там усьо в чикаладе
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Absolutely Peremoga!!!11
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Нас? Я тут один )))
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перестань курити це лайно, знищиш собі мозок
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ти мене не знаєш, але вже почав ображати. Типове бидло
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А тебе не треба знати, щоб побачити твою суть.
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алі баба - дурнем родився, дурнем і помреш. Адьос
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Кацап занервував - тема хаза для кацапів "скрепна"...
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РАША стратегически через СП2 закрепляется у самого входа в Балтику
кто может исключить,что после запуска трубы. кацапы не потребуют контроль над входом в море в целях безопасности энергоснабжения ЕС?
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Вам тоже кажется, что Скандинавский полуостров похож на огромную собаку, которая серит на Рашу? В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США - Цензор.НЕТ 738
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а чого газ для україни прибув у польщу? чому не в Одесу?
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ДОСТРОИТЬ ТЕРМИНАЛ НАДО НЕ? ИЛИ ВЕДРАМИ ЧЕРПАТЬ ГАЗ?
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значит петя з 5 лет и пальцем не пошевелил? а я то думал там усьо в чикаладе
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В Одесі є термінали прийому скрапленого газу?
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шос ь колись там ніби будували, шуму було багато. я не в курсах
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Турция не пропускает через Босфор газовозы с СПГ. Только с СНГ, но то нефтяной газ, не природный.
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Разгерметизация танкера с нефтью или газовоза с СНГ не так опасна, как с СПГ. Даже в автомобилях предпочитают пропан-бутан (основные фракции СНГ) метану (СПГ). Давление там во много раз отличается.
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Турки не хотят через Босфор такие суда пропускать. Боятся, что если такое судно взорвется, то пол-Стамбула снесет.
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Туркам главное так не говорите - обидятся наверняка.
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История польского народа говорит о том что эта нация состоялась и выросла.
От того момента как их предали в начале второй мировой отказавшись от обязательств западные союзники а потом после окончания второй мировой сдали в варшавский блок и вот они доросли до государства ключевого союзника США с реальными гарантиями ( а терминал для СПГ в любом месте не строят).
Есть чему и у кого учиться у украинцев...
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Багато в чому історії Польщі. Литви та України схожі. А колись хотіли конфедерацію зробити.
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V liubom sluce etot gaz budet desevle cem s gazproma v dani moment..
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Івана Виговського можна було б поставити на 1 місце серед гетьманів якби він втілив це в життя
В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США - Цензор.НЕТ 7405
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тож 1я мысль сколько ж будет ценик ??? не многие в европе могут позволить
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