 До польського СПГ-терміналу прибуло судно з американським скрапленим природним газом для України, - посольство США

Про це повідомляє посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності", - йдеться в повідомленні.

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