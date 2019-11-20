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 Політика України
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Все про:Кабмін (3303) Євросоюз (2691) Гончарук_Олексій (283)

 Кабмін проводить відкрите євроінтеграційне засідання

У Кабінеті міністрів України почалося відкрите засідання, присвячене питанням європейської інтеграції.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання уряду відбувається за участю посла, Голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, народних депутатів. На засіданні також присутня молодь із Національної Ради дітей та молоді при Офісі Президента. Їх запросили до річниці Євромайдану.

Як повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, це перше євроінтеграційне засідання уряду.

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"У програмі дій уряду ми заклали фундамент для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Головним бенефіціаром інтеграції є громадяни України. Саме тому ми маємо максимально реалізувати весь потенціал і можливості, закріплені в Угоді", - зазначив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160714
 
 
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когда пишут о народных депутатах, то должны указывать именно кого ибо слуги не катят по причине умственной неполноценности и не знания. Можете удалить, но это по-Корбану.
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молодежь из Национального Совета детей и молодежи при Офисе Президента

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юдп, юдм было, знаю, слышал

НСДП ?????? вроде тоже в прошлом?
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