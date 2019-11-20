 Кабмін проводить відкрите євроінтеграційне засідання

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання уряду відбувається за участю посла, Голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, народних депутатів. На засіданні також присутня молодь із Національної Ради дітей та молоді при Офісі Президента. Їх запросили до річниці Євромайдану.

Як повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, це перше євроінтеграційне засідання уряду.

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"У програмі дій уряду ми заклали фундамент для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Головним бенефіціаром інтеграції є громадяни України. Саме тому ми маємо максимально реалізувати весь потенціал і можливості, закріплені в Угоді", - зазначив Гончарук.