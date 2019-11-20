"...Конфлікту немає. Бувають жорсткі дискусії, - Разумков про спілкування з Богданом..."

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
"Я не розумію, що таке конфлікт. Дискутуємо ми ...", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи правда, що в нього конфлікт із Богданом.
"Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка, я не бачу тут великих проблем", - додав він.
За словами Разумкова, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державні мають бути на першому плані.
"Ми доволі регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", - уточнив Разумков.
Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков заявив, що глава Богдан викликав до себе в кабінет депутатів фракції для надання пояснень через відмову голосувати за законопроєкти.
Зеленский забегает в Верховну Раду и с ходу кричит "Слугам":
- Голосуйте! Быстрее! Сейчас начнется!
Депутаты голосуют и спрашивает:
- Что начнется?
Зеленский подписывает закон и говорит:
- Быстрее! Вот-вот начнется!
Депутаты голосуют по другому законопроекту, Зеленский подписывает, и тут депутаты спрашивают:
- А платить кто будет?
- Ну вот, началось...
"Заходить Степан Бандера в Верховну Раду з кулеметом:
- Хто тут Порох?
Всі показують на Порошенко:
- Він, він.
Бандера:
- Петя, пригнися.
Уильям Берроуз американский писатель и эссеист
И положили один одного...
Ото свято б було)))
"...Обожаю психов, только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык...." (С) Чеширский кот (Alice in Wonderland)
Вам ничего эти стенания не напоминают?
Разве не похоже на стенания зелеботов о том что Зе какой то не такой оказался?
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разумков у дискусіях представляє кацапію, а богдан -- коломИйського.