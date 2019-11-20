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 Політика України
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Все про:ВР (6152) Разумков Дмитро (281) Богдан Андрій (218) Офіс Президента (166)

 Конфлікту немає. Бувають жорсткі дискусії, - Разумков про спілкування з Богданом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього з головою Офісу Президента Андрієм Богданом бувають "доволі жорсткі дискусії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не розумію, що таке конфлікт. Дискутуємо ми ...", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи правда, що в нього конфлікт із Богданом.

"Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка, я не бачу тут великих проблем", - додав він.

За словами Разумкова, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державні мають бути на першому плані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мене з Богданом немає жодних відносин, крім робочих, - Баканов

"Ми доволі регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", - уточнив Разумков.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков заявив, що глава Богдан викликав до себе в кабінет депутатів фракції для надання пояснень через відмову голосувати за законопроєкти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160712
 
 
 Топ коментарі
 
Зесуки вы теряете последнего достойного человека в МИД , а мы теряем с вами Украину .Вот достойный ответ дипломата о режиме голого ЗЕцаря - "Отвечая на вопрос, почему она не хочет остаться в МИД в качестве части системы, "которая может оказывать сопротивление России", Зеркаль ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента".
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Вот скажите.
Вам ничего эти стенания не напоминают?
Разве не похоже на стенания зелеботов о том что Зе какой то не такой оказался?
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Старый анекдот на новый лад:
Зеленский забегает в Верховну Раду и с ходу кричит "Слугам":
- Голосуйте! Быстрее! Сейчас начнется!
Депутаты голосуют и спрашивает:
- Что начнется?
Зеленский подписывает закон и говорит:
- Быстрее! Вот-вот начнется!
Депутаты голосуют по другому законопроекту, Зеленский подписывает, и тут депутаты спрашивают:
- А платить кто будет?
- Ну вот, началось...
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Старый анекдот на новый лад:
Зеленский забегает в Верховну Раду и с ходу кричит "Слугам":
- Голосуйте! Быстрее! Сейчас начнется!
Депутаты голосуют и спрашивает:
- Что начнется?
Зеленский подписывает закон и говорит:
- Быстрее! Вот-вот начнется!
Депутаты голосуют по другому законопроекту, Зеленский подписывает, и тут депутаты спрашивают:
- А платить кто будет?
- Ну вот, началось...
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Тоже згадався анекдот на новий лад:
"Заходить Степан Бандера в Верховну Раду з кулеметом:
- Хто тут Порох?
Всі показують на Порошенко:
- Він, він.
Бандера:
- Петя, пригнися.
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т.е. до драки не доходит но анал иногда не табу?
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Путь Старца - это секс между мужчинами. Секс создает матрицу дуалистичной, а посему жесткой и ощущаемой, как реальность Вселенной. Преодолеть дуалистический конфликт возможно в половом акте, лишенном дуализма." -
Уильям Берроуз американский писатель и эссеист
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У Боді Шепелявого жосткая дискусія була і з літінантом. Совпадєніє?
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Супруги браняться - только Чешутся! Ролевые игры, мля!!!
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Зесуки вы теряете последнего достойного человека в МИД , а мы теряем с вами Украину .Вот достойный ответ дипломата о режиме голого ЗЕцаря - "Отвечая на вопрос, почему она не хочет остаться в МИД в качестве части системы, "которая может оказывать сопротивление России", Зеркаль ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента".
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Какой может быть конфликт у украинофоба с удмуртом?
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Краще б вони друг друга на дуель вызвали!
И положили один одного...

Ото свято б було)))
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Якщо в країні жопа, то живуть в ній добре тільки паразити.(с)
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Но турборежим сдачи Украины = Турбосмерть для сдающих - формула украинских реалий
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иногда кажется, что я - в стране чудес...

"...Обожаю психов, только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык...." (С) Чеширский кот (Alice in Wonderland)
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Боевик и бывший "министр государственной безопасности ДНР" Александр Ходаковский рассказал о тысячах квалифицированных работников, которые покинули оккупированные территории Донбасса. Видео из заявлением Ходаковского опубликовал в своем аккаунте в Twitter блогер под ником Necro Mancer "Народ с территорий валом валит, в том числе и те, кто получили российский паспорт. И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам в ощущениях, не попрешь", - цитирует экс-главаря ДНР автор поста. Как сообщал Апостроф, ранее Ходаковский признался в социальных сетях, что вместе с "товарищами" обстрелял свой родной мирный город Ясиноватая из системы "Град".
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Вот скажите.
Вам ничего эти стенания не напоминают?
Разве не похоже на стенания зелеботов о том что Зе какой то не такой оказался?
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"...Конфлікту немає. Бувають жорсткі дискусії, - Разумков про спілкування з Богданом..."
===
разумков у дискусіях представляє кацапію, а богдан -- коломИйського.
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