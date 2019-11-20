"...Конфлікту немає. Бувають жорсткі дискусії, - Разумков про спілкування з Богданом..."

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не розумію, що таке конфлікт. Дискутуємо ми ...", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи правда, що в нього конфлікт із Богданом.

"Різні бувають дискусії. Бувають достатньо жорсткі, і з Андрієм Йосиповичем так само. Це нормальна життєва і робоча обстановка, я не бачу тут великих проблем", - додав він.

За словами Разумкова, які б дискусії між тими чи іншими політиками або чиновниками не мали місце, питання державні мають бути на першому плані.

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"Ми доволі регулярно спілкуємося з Андрієм Йосиповичем", - уточнив Разумков.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков заявив, що глава Богдан викликав до себе в кабінет депутатів фракції для надання пояснень через відмову голосувати за законопроєкти.