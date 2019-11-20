 Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Запис розмови людей з голосами як у Труби та Богдана з'явився на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 17 липня.

Зазначається, що спочатку Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає Богдана, щоб доповісти про брифінг щодо неявки на допит "Пороха". Далі він радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана (ймовірно, колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан. - Ред.).

"Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п'ятницю. Зробімо тут паузу. Як я розумію, нам в цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Так. Якщо ми його викличемо на п'ятницю, навіть по беззаконню, він зманіпулює і виставить себе жертвою", - говорить Труба.

Далі, вислухавши співрозмовника, Труба додає: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, я все зроблю. Щоб ти зрозумів, у мене 25 слідчих, я не можу всю країну ними перевернути. Але ця справа для нас пріоритетна".

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Труба також повідомляє, що "15 справ на експрезидента подав 10 днів тому".