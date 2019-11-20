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 Політика України
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Все про:Богдан (49) Порошенко (9993) Труба (178)

 Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Директор ДБР Роман Труба, ймовірно, обговорював з главою Офісу президента Андрієм Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Запис розмови людей з голосами як у Труби та Богдана з'явився на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 17 липня.

Зазначається, що спочатку Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає Богдана, щоб доповісти про брифінг щодо неявки на допит "Пороха". Далі він радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана (ймовірно, колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан. - Ред.).

"Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п'ятницю. Зробімо тут паузу. Як я розумію, нам в цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Так. Якщо ми його викличемо на п'ятницю, навіть по беззаконню, він зманіпулює і виставить себе жертвою", - говорить Труба.

Далі, вислухавши співрозмовника, Труба додає: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, я все зроблю. Щоб ти зрозумів, у мене 25 слідчих, я не можу всю країну ними перевернути. Але ця справа для нас пріоритетна".

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Труба також повідомляє, що "15 справ на експрезидента подав 10 днів тому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160710
 
   
 Топ коментарі
 
в какой-нибуть загнивающей омерике такая бомба привела б к куче отставок и импичменту... но не в зебил-ленде
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А ведь Барыга это дерьмецо сам и выдвинул. Пускай теперича почавкает...
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Коломойський таки да барига, він у 2014 броннежилети продавав ЗСУ за подвіною ціною. Він сам цим хвалився у інтерв'ю! І пальним спекулював, постачав за ціною у 1,5 рази вищою за ринкову таке гавно, що танки глохли.
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вы не правы и в этом порох и отличаеться даже от нынешней власти - он демократ по своей сути - по сему был конкурс и он на него не влиял - посему и получил - так же было и с судьями - у нас в стране рано было это делать - по сему он и проиграл на выборах
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як це не впливав? а хто формував комісії та призначав своїх туди людей, хто визначав ідеологію підбору? так він же - порохня.
Нехай тебе полюбується на результати своїх реформ, та на людей, яких завдяки йому висунули.
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Тепер Богдану ТРУБА, нах%р з пляжу Богдана!
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на 112-ом новый мессия с 6-ти конечной звездой на весь лысый череп уже по ушам вовсю ездит лохторату... Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет" - Цензор.НЕТ 5092 , видать внеочередные скоро...ну что за нарид то у нас такой, которого нае*бать, шо два пальца об асфальт... Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет" - Цензор.НЕТ 5092...
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Попахивает прямым вмешательством Офиса Президента Украины в дейтсвующее расследование. А я думал, что ГБР - это такой независимый, ивиняюсь, орган правоохранительный. А это оказывается просто рыговский муравейник-рассадник реваншиствкого русско-сепарского мира в Украине! И сам Офис к этой "структуре", похоже, относится.
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Из прослушки Трубы и Богдана понятно, что ОП и Богдан заинтересован в посадке мародера как и все мы, а вот томный Рябошапка тормозит.
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Это приоритетно только для московии и пятой колонны в Украине
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Все эти записи и последующие сливы лишь подтверждают слухи о том, что окружение Президента Зеленского - малоросы и ватники, фактически они изменники и работают против своей страны.

Естественно, что в такой ситуации руководство всех государственных органов центральной власти и силовых структур выбирает два пути: подать рапорт и уйти в отставку, но остаться человеком и патриотом своей страны, как это сделал например Константин Елисеев или остаться на своей должности и выполнять любые приказы украинофобов типа Богдана или Ермака. Таким путем пошел Р. Труба.

Кстати во многих силовых структурах на руководящих постах - ватники.
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Все правильно, но Барыга должен сидеть в одной камере с Зебилом.
А страной должны править украинцы, а не хитрожопые...
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Це вірно Коломойський має сидіти с зєєєлєй і бажано в одній камері!
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Ага! Один матиме можливість постійно розважатися, інший відточувати майстерність. Бажано, щоб нари там були лише одні і два місця: одне на нарах, друге під нарами.
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карманное гбр зе-мафии.
сколько в трубу конвертов заносят за лояльность...
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После этого зе базара бурята-эскимоса и так называемого гбр,Порошенко может просить политическое убежище в любой цивилизованной стране и они ему его дадут!! Превращаемся в парашу №2 ,только с уклоном полного бандитизма и бесправия.
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Самое низкое, что мог сделать зеленский - это преследовать Порошенко, что он и сдалал. Впрочем, бубочка может быть не в курсе, потому что ему хозяин-Богдан об этом не сказал, не посчитал нужным
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Якщо Зєля не посадить російського шпигуна Пєцю, то Зєля сяде разом з Пєцею
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Сесть должна армянка григян, которая переспала с Лазаренко и через "постель" начала свою политическую карьеру, став самой крупной газовой воровкой в стране.
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от мне интересно - а когда и главное на чем - произойдет точка кипения общества - а ведь это будет ,судя по всему уже скоро - вот зебильные дятлы - так скоро я не помню шоб так лажали у власти
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«Якби-то ти, Богдане п'яний…» (1859). Шевченко Тарас Григорович
Якби-то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув!
Та на Замчище подививсь! Упився б! Здорово упивсь!
І препрославлений козачий i розумний батьку!..
і в смердячій жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь, в багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! Та не дуже…
Якби ти на світ не родивсь або в колисці ще упивсь…
То не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь.
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Для этих сук подобный разговор уже тянет на 8 лет строго режима с конфискацией.
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Как Баканов блюдёт неприкосновенность правительственной связи?Если гамнюки знают,то и Пуйло само собой.
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зебіли я вам ой як не раджу чипати нашого Президента Порошенка бо ми, Порохоботи, вас знесемо і пікнути не встигнете! не грайте з вогнем краще!
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Не тільки російського шпигуна Пєцю треба на довічне з конфіскацією, а і всіх його мародерських тролів
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******** - полижи пилотку своей хозяйке григян и утопись.
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Чепуху такую пишут. С голосами как бы - умора. Завтра с голосами как бы можно любую хрень писать.
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не ну ** вашу мать..... не ну.... НЕТ НУ!!!!!!!!!
ну как же так!!!! Твари зеленые, вы все соучастники этого!
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В Україні зараз у керма 99% ГНІДИ, а що робити з гнідами, треба їх видавлювати!!!
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так и я с радостью жду, когда барыге яца диабетические открутят, из-за него, мародера вшивого, зеленского выбрали
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