 Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Запис розмови людей з голосами як у Труби та Богдана з'явився на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За словами автора публікації, ця розмова відбулася 17 липня.
Зазначається, що спочатку Труба просить помічницю покинути кабінет і набирає Богдана, щоб доповісти про брифінг щодо неявки на допит "Пороха". Далі він радиться щодо наступного виклику Порошенка на допит у справі Корбана (ймовірно, колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан. - Ред.).
"Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п'ятницю. Зробімо тут паузу. Як я розумію, нам в цьому провадженні потрібен якийсь результат юридичний. Так. Якщо ми його викличемо на п'ятницю, навіть по беззаконню, він зманіпулює і виставить себе жертвою", - говорить Труба.
Далі, вислухавши співрозмовника, Труба додає: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, я все зроблю. Щоб ти зрозумів, у мене 25 слідчих, я не можу всю країну ними перевернути. Але ця справа для нас пріоритетна".
Труба також повідомляє, що "15 справ на експрезидента подав 10 днів тому".
Нехай тебе полюбується на результати своїх реформ, та на людей, яких завдяки йому висунули.
Естественно, что в такой ситуации руководство всех государственных органов центральной власти и силовых структур выбирает два пути: подать рапорт и уйти в отставку, но остаться человеком и патриотом своей страны, как это сделал например Константин Елисеев или остаться на своей должности и выполнять любые приказы украинофобов типа Богдана или Ермака. Таким путем пошел Р. Труба.
Кстати во многих силовых структурах на руководящих постах - ватники.
А страной должны править украинцы, а не хитрожопые...
сколько в трубу конвертов заносят за лояльность...
«Якби-то ти, Богдане п'яний…» (1859). Шевченко Тарас Григорович
Якби-то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув!
Та на Замчище подививсь! Упився б! Здорово упивсь!
І препрославлений козачий i розумний батьку!..
і в смердячій жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь, в багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! Та не дуже…
Якби ти на світ не родивсь або в колисці ще упивсь…
То не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь.
ну как же так!!!! Твари зеленые, вы все соучастники этого!