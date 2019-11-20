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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:компенсації (140) Крим (7787) Росія (20958) АМПУ (17) Вецкаганс (5)

 Адміністрація морпортів України вимагатиме від РФ понад 1,24 млрд грн компенсації за втрачене майно внаслідок окупації Криму

Адміністрація морських портів України (АМПУ) готує вимогу до уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків унаслідок тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в адміністрації.

"Вартість державного майна, яке було закріплене за філіями АМПУ та незаконно привласнене самопроголошеною владою Криму, сягає понад 1,24 млрд грн", - наголосили в АМПУ.

Раніше АМПУ надала вичерпну інформацію про власні активи на півострові Міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов до Європейського суду з прав людини.

"Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок - це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - наголосив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове повідомлення до уряду РФ з вимогою врегулювати спір щодо відшкодування інвестиційних втрат у зв'язку з експропріацією активів АМПУ на тимчасово окупованій території Криму відповідно до угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка діє від 1998 року, АМПУ планує надіслати до кінця 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські порти на Азовському морі за час агресії РФ недоотримали близько 6 млрд грн доходу, - глава АМПУ Вецкаганс

Інтереси АМПУ в спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington & Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів суб'єктів господарювання в міжнародних публічно-правових арбітражних інститутах.

"Наголошуємо, що та обставина, що ДП "АМПУ" позивається стосовно тимчасово непідконтрольних активів на території півострова, жодним чином не означає, що підприємство погоджується з існуванням будь-яких правових підстав для окупації та анексії Криму, який залишається територією України", - зазначили на підприємстві.

Як повідомлялося, 16 березня 2014 року було проведено референдум, що суперечив українській Конституції, про приєднання Криму до Росії, на підставі результатів якого 17 березня в односторонньому порядку було проголошено незалежну "Республіку Крим", що 18 березня підписала з Росією договір про входження до складу РФ.

Трохи згодом Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із засудженням дій Росії щодо приєднання Криму, ООН визнала незаконність кримського референдуму і заявила про утиск кримських татар та українців на півострові.

Генасамблея ООН 27 березня 2014 року більшістю голосів підтримала резолюцію щодо територіальної цілісності України. За ухвалення документа на засіданні Генасамблеї проголосували 100 держав, проти - 11, утрималося - 58.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160708
 
 
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Да, надо драть кацапов во всех судах, как сидоровых коз.
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ага) деруни там такі прийшли закачаєшся На запитання, чому Лана не хоче залишитися в МЗС у якості частини системи, яка чинитиме спротив Росії, Зеркаль відповіла: "Я не можу чинити такий спротив, будучи дипломатом всередині міністерства, яке виконує рішення президента"

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Ну да ведь, Петя учил простить кацапов и принять , как есть . Задача зеркаль была просто громко орать и пиариться, делая вид , какая она патриотка
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Ошибочка в статье.Не 1,24 млрд.грн.,а 1,24 млрд .долларов.
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Униан пишет также о сумме в гривнах. Униан тоже ошибается?
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Мабуть,що так.Бо дуже маленькі суми виставляються окупанту.!
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Ти за ці копійки не побудуєш ні одного маленького порту з інфраструктурою.А їх в Криму скільки?
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Та-да построить -нет, Развалить - да. Ради интереса зашел на их сайтик и глянул финансовый отчет компании за 2013 год. Грустная картина на самом деле.
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это русне напользу. Но почему этого не сделали еще в 14 году? или время тогда ещетне пришло, и был мыролюбный реформизм тогда?
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В 14 году надо было восстановить армию, остановить агрессию, провести выборы президента и ВР, сформировать правительство, набрать в МИД новых людей, научить их, собрать документы и грамотно составить иск.
За один день такое не делается. Если иск составлен на тяп-ляп - будет как с судом по шельфу о. Змииный. Вы этого хотите?
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То, что они требуют, это хорошо..... Плохо то, что ничего не получат....
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Требовать от оккупанта компенсации за оккупацию, формально означает ее признание. Бздливые хатоскрайники, уставшие от войни, потеряют не только Крим. Пишите письма мелким почерком
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Нет, он казах. Но офигенный патриЁт и воеватель. За войну до полной победы усраться готов. Но в Киеве, за Рошеновское бабло. Иди воюй, патриёт.
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Признание факта оккупации - это совсем не то, что Вы думаете. Читайте Женевскую конвенцию.
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Вот интересно, если РФ удовлетворит эту финансовую претензию, чьим станет имущество? Кто разбирается в юриспруденции?
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Последние просьбы к кацапам перед капитуляцией.. Какое унижение ... какой позор...
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Конечно же лучше, с гордо поднятой головой, на линии разграничения сидеть! До полной и безоговорочной капитуляции Рашки, "задавленной санкциями"...
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Что делать я уже говорил и не хочу повторять , скажу в кратце - забор с лугандоном - никаких пенсий, воды, газа и электричества и замораживать конфликт не забывая о международных судах - они должны быть завалены исками !!
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ПотребУЕТ!?!? Не рано!? Може подождать ишо!? Крым - не проход, не уплывет... ага?
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И где в Украине они найдут юристов, квалифицированных в это области? Из выпускников академичиских унивирситетов, которые покрыли всю страну?
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Наберут с улицы свадебных фотографов, проведут в Трускавце недельные курсы - всё, готовы юристы.
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