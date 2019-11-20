 Ексглаву Офісу великих платників податків ДФС Бамбізова затримано у справі легалізації доходів Курченка

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора, 19 листопада в Києві затриманий СБУ один з колишніх керівників Державної фіскальної служби і керівників Офісу великих платників ДФС Євген Бамбізов. Бамбізов затриманий слідом за Олександром Гриценком, колишнім главою "Укрексімбанку", і підозрюється в тому, що сприяв легалізації доходів олігарха Сергія Курченка за схемою купівлі "Українського медіахолдингу"", - розповів він.

"Бамбізов був тісно пов'язаний з колишнім главою ДФС Романом Насіровим. Також учора в Антикорупційному суді було зачитано обвинувачення самому Насірову. Текст обвинувачення, згідно з новими правками в процесуальному кодексі, розмістився на чотирьох сторінках", - зазначив журналіст.

"Також одним з контактерів Бамбізова є олігарх Віталій Хомутиннік", - додав Бутусов.

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"Затримання у справі легалізації коштів здійснюються, за даними "Цензор.НЕТ", під процесуальним керівництвом прокурора ГПУ Костянтина Кулика. До речі, нинішня заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів була призначена у 2013 році Сергієм Курченком віцепрезидентом "Українського медіахолдингу". Тому цікаво, як далеко зайде Кулик у своєму розслідуванні. Від завтра ГПУ втрачає функції слідства, проте низка важливих справ, очевидно, на якийсь час будуть зберігатися в руках ГПУ", - резюмував журналіст.