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 Політика України
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 Ексглаву Офісу великих платників податків ДФС Бамбізова затримано у справі легалізації доходів Курченка

Колишнього главу Офісу великих платників податків ДФС Євгена Бамбізова 19 листопада затримала СБУ за підозрою в причетності до справи олігарха Сергія Курченка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вчора, 19 листопада в Києві затриманий СБУ один з колишніх керівників Державної фіскальної служби і керівників Офісу великих платників ДФС Євген Бамбізов. Бамбізов затриманий слідом за Олександром Гриценком, колишнім главою "Укрексімбанку", і підозрюється в тому, що сприяв легалізації доходів олігарха Сергія Курченка за схемою купівлі "Українського медіахолдингу"", - розповів він.

"Бамбізов був тісно пов'язаний з колишнім главою ДФС Романом Насіровим. Також учора в Антикорупційному суді було зачитано обвинувачення самому Насірову. Текст обвинувачення, згідно з новими правками в процесуальному кодексі, розмістився на чотирьох сторінках", - зазначив журналіст.

"Також одним з контактерів Бамбізова є олігарх Віталій Хомутиннік", - додав Бутусов.

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"Затримання у справі легалізації коштів здійснюються, за даними "Цензор.НЕТ", під процесуальним керівництвом прокурора ГПУ Костянтина Кулика. До речі, нинішня  заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів була призначена у 2013 році Сергієм Курченком віцепрезидентом "Українського медіахолдингу". Тому цікаво, як далеко зайде Кулик у своєму розслідуванні. Від завтра ГПУ втрачає функції слідства, проте низка важливих справ, очевидно, на якийсь час будуть зберігатися в руках ГПУ", - резюмував журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160704
 
   
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а ведь обчистят бядолагу, як курчонка Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по делу легализации доходов Курченко - Цензор.НЕТ 6048
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Задержаний уже выше крыши - правда, все благополучно выходят на свободу. Хотелось бы приговоры увидеть реальные.
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маю чуйку, що ця "справа" лопне, як мильна бульбашка на трубі
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