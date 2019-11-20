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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (468) Польща (2016) Саакашвілі Міхеіл (1354)

 Верховний Суд визнав реадмісію Саакашвілі в Польщу законною

Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу експрезидента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у справі за його позовом до Держприкордонслужбі, Міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ про визнання незаконними та скасування рішення і вчинення дій щодо його реадмісії до Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Позивач просив визнати незаконними дії цих органів влади від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про повернення позивача до країни попереднього перебування. Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими М. Саакашвілі відмовлено у позовних вимогах", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

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Рішення було ухвалено під час судового засідання 19 листопада 2019 року, повний текст постанови буде підготовлений протягом п'яти днів.

Нагадаємо, 26 липня Президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив громадянства України екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі. Пізніше нардеп і позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про те, що Генеральна прокуратура Грузії передала Україні факти, які не були відомі їй під час надання Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, які прорвали кордон.

12 лютого 2018 року політик був затриманий людьми в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули в країну попереднього перебування (до Польщі - Ред.), під час його затримання в Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.

Як раніше заявляли в Міністерстві юстиції Грузії та Головній прокуратурі, запит про екстрадицію М.Саакашвілі направляли українській стороні кілька разів.

У Грузії щодо М.Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ. На початку січня Тбіліський міський суд в одній зі справ заочно засудив М.Саакашвілі до трьох років позбавлення свободи.

Верховний Суд визнав реадмісію Саакашвілі в Польщу законною 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160703
 
   
 Топ коментарі
 
А ха ха ха ха.....
ну чо миха, помог тебе вазелин? а ты же за него топил.... своих сторонников растерял. собирай манатья... если тебя выперли в польшу законно то твое возвращение - статья а восстановление гражданство недомерком - преступление.
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Так, что, этого продажного говномёте Сулугуни Карлсоновича Сракубыемузашили выдворят из Украины? А, что, оно ведь как использованный презерватив, для этой Зе шоблы. Использовали и выбросить.
МИХО, ГРУЗИЯ ЗОВЁТ. Лет на 12 общего режима.
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так що, знов речі збирати доведеться?
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А ха ха ха ха.....
ну чо миха, помог тебе вазелин? а ты же за него топил.... своих сторонников растерял. собирай манатья... если тебя выперли в польшу законно то твое возвращение - статья а восстановление гражданство недомерком - преступление.
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Тут зубожілий нарід знову втерся. Виявляється, і у цьому випадку Порошенко діяв законно.,😊
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Так, что, этого продажного говномёте Сулугуни Карлсоновича Сракубыемузашили выдворят из Украины? А, что, оно ведь как использованный презерватив, для этой Зе шоблы. Использовали и выбросить.
МИХО, ГРУЗИЯ ЗОВЁТ. Лет на 12 общего режима.
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я не понял - это по чему - общего - только строгого ,можно с ошейником))
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Это потому, что я добрый. Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной - Цензор.НЕТ 8578
А суд в Грузии справедливый. Отсюда его в наморднике, а там, на Родине, ему и ошейник.
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от почему мы такие добрые? ,может по этому 73% зебилов у нас
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Примерно после того как посадят мародёра подписавшего минскую капитуляуция. Лет на 20 с конфискацией.
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А шо, Зе уже что то подписал? Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной - Цензор.НЕТ 8142
Йолка начнётся ориентировочно 10 декабря 2019 года. После того, как он подпишет капитуляцию. Потом и посадят. Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной - Цензор.НЕТ 6415
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А как же будка, которую нельзя шатать, уже хозяин разрешил?
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вот о чем вы на своей несчастной цапии мечтаете - не дождетесь - если коротко))
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так слуги падают как гнилые яблоки с дерева каждый день, но это ничто на фоне роста ЗЕ, интересно в какую сторону он растет
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Піджачок в трусики ти вже заправив, Алєнь?
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У тебя все посты про ЗЕ. Хоть еще что-то умное написать можешь?
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а шуте только его словами, умных он не поймет А на счет ЗЕ, так это злободневная тема о зеленом режиме. Я в оппозиции, как дама с косой.
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Ага, Миши не слышно и не видно, Порох устроил диктатуру!!!
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так шо моника все врало - понятно зачем - вернул "борца с коррупцией" ,с домом под Киевом ,как оказалась и другой собственностью - те руки не чего не брали - ага
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"домом под Киевом" - от это криминал. Расскажи лушче как рошенке удалось стать миллиардером не переставая быть чиновником?
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я не понял - ты шо - студент и заплатил мне за частный урок? охерел шаровик - бегом сам в нете искать - доложишь)))
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Лизка Богуцкая окончательно с катушек слетит. Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной - Цензор.НЕТ 7038
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А як ті що за гризуна сракі рвали, кордон проривали, штрафи і кримінальні справи отримали ? Обтікаєте від цього гімна, класно бути обісраним з ніг до голови
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вот это "суд"!!!!!! осталось испробовать на "судьях" вывоз в частном самолете с мешком на голове охранниками какого нибудь бандита!
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Пусть выбирает - в Грузию или следующая власть здесь за расстрел майдана посадит.
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пане Саакашвілі, сидіть "ціхо".

коломИйський вам дозволив в'їзд до України щоб тримати вас на шворці, щоб ви з-за кордону проти нього не плели інтриги. В разі поганої поведінки поїдете до Грузії (а не до Голландії, як в часи Порошенка). Ви ще колись оціните милосердя Порошенка.
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Здесь конечно не обошлось без КАЛамойского. Который всей утробой как и парашенко чувствует опасность от этого человека. А для Зеленского,это жирный минус. Он так и не смог стать самостоятельной фигурой.И потерял в лице Саакашвили надежного партнера борьбы с олигархией. Слишком часто стал допускать ошибки. Которые ведут его к завершению карьеры.Люди начинают просыпаться. И понимать кто для них враг,а кто друг.
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Верховний Суд визнав реадмісію Саакашвілі в Польщу законною - Цензор.НЕТ 2126 Игорь Хирскл Он так и не смог стать самостоятельной фигурой.

Этот шанс был только в вывихнутых мозгах зебилов. "Зеро - борец с олигархами" - это же надо было такое нафантазировать!
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Турборежимщикам такая турбина не нужна - своих чокнутых хватает
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Ну і хто зможе мені заперечити, що Пєця і Зєля - два російських шпигуна? Нема ж реальних протиріч між ними. Що вони один-одного в чомусь звинувачують? Ну так це все показушне, на публіку, щоб обдурити людей
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тобто чергова справа проти пєці накрилася трубою Верховний Суд визнав реадмісію Саакашвілі в Польщу законною - Цензор.НЕТ 6462
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